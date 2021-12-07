「我又不吃豬肉，公投跟我沒有關係吧？」和2018年相比，為何今年許多大學生對公投冷感？

文：許芳瑜（大四學生）

「我又不吃豬肉，公投跟我沒有關係吧？」這是筆者和一位討厭吃豬肉的友人聊公投議題時，所得到的回應。

當下筆者感到錯愕，同時夾雜著擔憂和無奈。

2018年底，筆者以首投族的身分，為公投投下了我人生中的第一張票，當時實際參與公共事務的感動、履行公民權利的踏實感，都依然歷歷在目。與今日周遭朋友對於公投的態度，往往都是「不知道、不清楚、不關心」，形成強烈對比。

難道，三年前大家興致勃勃的透過選票表達意見，有不少人互相叮嚀記得投票的場景，只是一時的流行？而今日公投則是過時的流行，不再被大眾關注了嗎？

大學生對今年公投冷感

根據筆者觀察，儘管公投在即，身邊的大學生們，對於這一次公投的題目幾乎都缺乏理解，甚至有人連「有公投」這件事都不知情，罔論針對題目深入了解。

12月初時，在一堂關於社會與公民的課堂裡，講師利用些許時間向大家介紹了本次公投中的萊豬案和藻礁案，然而卻有不少同學都向講師表示：「只有聽說要公投，但根本不知道要投甚麼」、「對於這次公投的題目不感興趣，所以不打算投票」等消極回饋。

當下講師感到非常驚訝，同樣坐在台下的筆者心中也有種莫名的失落和懷疑，懷疑過去幾年，社會瀰漫著一股打破政治藩籬、公民都能參政的風潮是否再度被遺忘？年輕一代關心政治，漸漸不再視政治為「骯髒的是非之物」的現象，是否只是曇花一現？

作者提供 在上一次的公投，Instagram上有許多與投票相關的貼圖

2018年年底，是降低公投門檻後的第一次公民投票，總共有十個公投案成案，合併九合一大選舉行。其中，討論度最高的莫過於「同婚立專法」、「婚姻限一男一女」、「反對同志教育」三項公投案。從當時的新聞媒體、社群媒體中可窺見社會大眾的討論極為激烈。

在大學裡，此議題的公開討論度也非常高，除了投身實際的線下活動、隨身佩帶相關裝飾 （如飄帶、徽章） 表態，在社群媒體上，也有不少相應的表態方式，例如在Instagram上使用表態的限時動態貼圖、將臉書頭貼換上支持某議題的特效框等，當時大學生的參與度可見一斑。對比今日在課堂上得到的消極回饋，實在是今非昔比。

大學生對公投冷感的原因

筆者深究本次公投與2018年公投的熱度差異，認為大致可分為以下四點原因：

第一點，也是最關鍵的一點，即是時間與成本過高。

本次公投不像2018年的公投綁九合一大選，而是單獨舉辦。當我詢問在台南讀書的朋友12月18日是否會回台北投票時，他表示特地回台北投票，對身為大學生的他而言，要額外負擔的成本真的太高。對於許多在外縣市打拼的人來說，為了公投回家一趟，不只需要多花費來回的車資、時間，還可能必須額外請假，因此大都選擇放棄投票。

Photo Credit: 中央社

第二點，2018公投的結果讓許多人失望。

而此「失望」分為兩種，其中一種是對公投結果的失望，另一種是對公投效力失望。

前者可以在大學生中看見不少，2018投票前夕的熱絡討論和召集，對比開票後跌出同溫層的失落，讓許多人心灰意冷。如此巨大的落差讓許多曾付出心力的人感到錯愕、失落，甚至是無力。

尤其，當時甚至聽聞有些朋友在得知開票結果後，對前景失去希望，便結束了自己的生命。這些打擊似乎讓大家罹患「公投創傷後壓力症候群」，因而不願意再付出時間和心力關心公民議題，似乎再怎麼努力都沒有用、都改變不了現狀。

後者也經常出現在大眾的質疑聲中。在公投結束後，有不少人質疑執政黨並未履行公投結果。舉我的父親為例，我父親對今年的公投也興致缺缺，經常以嘲諷的口氣說：「公投都投假的！反正政府也不會兌現。」其實，依照公投法第30條，政府必須依照公投結果廢除複決案、創制提案或施以必要處置，但皆只有兩年效力。因此，2018年時的公投結果雖有兌現，但至今也因失效，部分政策有新了的規劃。

第三，公投被各政黨視為政治操作手段。

政黨扁平化議題，使公民意志淪為爭權奪利的工具。如此一來，不僅讓公投變成勞民傷財的政治活動，更使大眾視關注社會議題為徒勞，而對政治活動逐漸疲勞、冷感，漸漸的放棄行使公民權利。

最後，也是筆者一開始提及，本次的公投案被部分人認為與自身無關。可能因為過去不論通過與否，都似乎沒有造成太大改變，又或者對於政治實質影響自己的生活無感，活在當下的世界就足夠了，沒有時間和興趣去理解政治「那邊」的事。因此萊豬進不進口？要不要重啟核四？三接和藻礁的爭議？公投要不要綁大選？都與我沒有切身相關，那我不去在意似乎也無妨。

我們與議題的距離很近

公投本身的意義，其實是展現公民意志。若是抱持著「與我有關的議題我才要投票」的心態，當這件事情真的與個人切身相關時，其他人是否也有理由袖手旁觀、自掃門前雪？當公眾之事不再被視為公眾之事，出現問題、急需求救或討論時，又有誰有能力能隻身扳倒壓迫的勢力呢？

Photo Credit: 中央社

想要了解公投議題並沒有那麼困難，現在的網路與自媒體蓬勃發展，資訊俯拾皆是；從文字、影片到podcast，型態任君挑選。擔心資訊偏頗？正方、反方甚至第三種觀點都能快速掌握，就算懶得自己查資料，也能找得到專為懶人設計的公投懶人包。因此，接近公共議題不難，最重要的是培養時時關注議題的心態。

不認同公投的意義嗎？又或者是不滿黨派的口水戰？請實際了解公投案的內容、背後的脈絡及爭議，以及通過後的影響和效力，以自己的自由意志投下同意票、不同意票，又或是以不投票表達否定公投案的成立，才算掙脫各黨各派對公民的操弄，真正的展現自己的意志。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航