雙11與黑色星期五哪個比較紅？ 答案竟然是由電商巨頭的市佔來決定

文：東歐一姐

11月第4個星期五為「黑色星期五」，通常延續4天到週一，是美國聖誕購物旺季的開始，也是一年採購量最大的時間。目前不只美國，也推廣到歐洲及世界各國，黑色星期五和雙11兩個購物季的時間很接近，哪個購物季比較重要，每個市場不相同，但居然和哪個電商市佔大有關？

Photo Credit: 中央社

黑色星期五（Black Friday）購物節的起源

美國感恩節在11月的第四個星期四，從隔天星期五，商場大打折扣，開始聖誕購物的開端。大批的人潮湧到商場購物，造成街上的交通阻塞、人群擁擠，警察忙碌地指揮交通，所以被稱為黑色星期五。

有另一種說法是，零售商店整年都沒賺錢，帳面都是紅字，盼望著聖誕節前的銷售大旺季，因為這個時候零售商才賺到錢，帳面轉正，用黑色墨水表示盈餘，所以被稱為黑色星期五。

俄羅斯的黑色星期五購物季

21世紀開始，美國開始把黑色星期五購物節推廣到歐洲及世界其他市場。目前在歐洲黑色星期五已經是非常重要的促銷時節。

2013年黑色星期五購物節開始被引進到俄羅斯，Black Friday LLC公司籌組聯合線上促銷會，邀請了超過90個本地及國際商家共同在這個網站上進行促銷活動，共有450萬消費者參與，獲得巨大的成功。黑色星期五的購物潮，延續到線下的零售點，各大的購物商場也將黑色星期五規劃為重要的銷售季。

雙11（光棍節）和Black Friday哪個購物季更受歡迎？

各國不同，看亞馬遜（Amazon）及阿里巴巴誰在的市場更強

11月11日的光棍節，和11月25日左右的黑色星期五購物節，兩者相隔的時間很短，到底哪個購物季更受消費者歡迎？其實這就看阿里巴巴及亞馬遜在哪個市場佔的份額大，影響力大。

在中國，沒有懸念的由雙11為最大的購物節。台灣也是以雙11為主。在美國，當然黑色星期五為最重要購物季。亞馬遜進軍歐洲市場較早，在很多國家如英國、義大利等，已經為市場上最重要的電商之一。

阿里速賣通在西歐佔的份額不大，所以11月的銷售以黑色星期五為主。（註：阿里巴巴，在中國以外市場銷售推廣，由阿里速賣通（Aliexpress）來執行，之後文章內簡稱阿里）

相比之下阿里速賣通在東歐經營的較好，尤其是俄羅斯。在阿里速賣通進入俄羅斯之前，俄國就是中國雙11購物節，最大的海外市場，因此雙11在俄羅斯是重要的購物時節。

但是發現一個現象，因為雙11和阿里的連結太強，阿里也以此為全年最重要的銷售季，砸下大筆的行銷資源及大規模的促銷，除了前幾大的線上商城，如WildBerry及Ozon，可以與之匹敵，其他小商店，無法在這個時間與阿里競爭，這段期間的生意大多被阿里吸走，所以通常避開此時段促銷以免和阿里硬碰硬，或是做較小規模的促銷。

因此月底的黑色購物季，就對這些商家比較重要了，又有聯合促銷網站可以一起行銷。實體店面也是利用黑色星期五銷售。

今年黑色星期五銷售季，貨量不足，折扣變小

今年肺炎疫情仍然肆虐，歐洲很多國家再度封城，大家減少在實體店面購物，轉為線上購物。全球供應鍊緊繃，運輸不順，缺工缺卡車司機，很多貨還在塞港，商品庫存低。

和2020年相比，折扣少了10％，商品平均售價高了11％，有的商品之前已經漲價，即使是促銷季，貨量不足而沒有折扣，所以你需要用比2020年更貴的價格購買。

電子產品方面，根據市場調查，今年折扣只有8.7％，去年有13.2％。通貨膨脹，加上擔心無法以折扣買到商品，消費者在折扣第一天就馬上下單。

根據俄國最大線上商店Wildberry表示，該店今年從11月22日就開始黑色星期五購物季，直到25日為止，訂單量為去年同期的3倍。莫斯科地區年成長179％，聖彼得堡成長162％，其他城市的年成長率更高。

線上銷售強強滾，但實體商店表示，除了折扣第一天有些人潮，第二天，就客人稀落，冷冷清清了。真是線上線下兩樣情。

Photo Credit: 中央社 隨著網路購物興起、業者提前促銷分散人流，零售商達吉特賣場搶購人潮不如往年。

有限資源，最佳利用

疫情其間，大大考驗所有人的本事。零售店思考著如何熬過疫情，是否可以增加網路銷售的部分。商品缺貨，零售商、線上商城積極和供應商爭取貨源，能拿到充足貨品，就能在這一波缺貨潮中，收穫豐盛。

大多數店家，思考著如何能將有限的商品，做最有效的銷售。而供應商思考著如何解決缺料問題，縮短運送時間，讓貨品能在銷售旺季之前送到店家。

消費者在通膨的陰影下，思考著如何利用促銷季，聰明消費，買足需要的商品。不論你身為其中哪個角色，希望都能聰明利用有限資源，做最佳的運用！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航