WSJ社論稱港人投白票「表態最後方式」，港府去信警告「製造恐慌、違法」

美媒《華爾街日報》近日發表社論稱，港人在12月19日的香港立法會選舉中採取抵制或投白票行為，是表達異議的「最後方式之一」。港府方面則去信警告稱，社論「製造恐慌」，煽動他人不投票或者投白票的行為是違法的。

「你們的社論『Hong Kong Says Vote—or Else』中包含了毫無根據的假設，對此我感到遺憾」，「我們保留採取必要行動的權利」，香港政制及內地事務局局長曾國衛在發給《華爾街日報》的警告信中寫道。《華爾街日報》12月6日將其刊登了出來。

在11月30日的社論中，這家美媒的編委會寫道，中國害怕下月立法會選舉投票會遭到抵制。社論提到，兩位流亡的前民主派立法會議員許智峰和丘文俊呼籲港人杯葛將於12月舉行的立法會選舉。「在2019年11月的區議會選舉中，香港人以創紀錄的數量投票支持民主的候選人，從而羞辱了中國。政府以推遲原定於2020年9月舉行的立法會選舉回應。此後，中國政府實行了新的選舉規則，要求所有候選人必須得到中共的預先批准，並宣誓效忠。……香港人如果公開抗議，就可能受到嚴厲懲罰。警方已宣佈計劃在選舉日派出約一萬名警察進行巡邏。」

這篇社論在最後指出，「抵制和空白選票是香港人表達其政治觀點的最後方式之一。」

港府警告《華爾街日報》，公開煽動他人不投票或投白票屬於違法行為。

曾國衛在發給《華爾街日報》的信中指出，原定於2020年9月6日舉行的立法會選舉推遲是因為新冠疫情帶來的公共衛生風險，而不是因為區議會選舉的結果。「『香港人如果公開抗議就可能受到嚴厲懲罰』的說法不僅不正確，而且還在製造恐慌。香港的《基本法》和《國家安全法》保障民眾的權利和自由，這包括言論、新聞、出版、結社、集會和示威的自由。但是，不會容忍任何操縱破壞選舉的行為。香港特別行政區政府對企圖破壞選舉的違法者採取執法行動是完全符合國際慣例的。」

曾國衛還在信中表示，「只要擁護《基本法》並宣誓效忠香港特區，持不同觀點的人都能參與政治。效忠的承諾與世界各地的公職人員所要進行的承諾沒有什麼不同。此外，『北京實行了新的選舉規則，要求所有候選人必須得到中共的預先批准』也是完全不符合事實的。我們鼓勵所有符合條件的選民參加12月的選舉。在任何選舉中，政府都希望民眾能投出有效的選票。因此，我對你們所說的『抵制和空白選票是香港人表達政治觀點的最後方式之一』感到震驚。」

這位香港政制及內地事務局局長在最後指出，在選舉期間通過公開活動煽動他人不投票或投無效票的行為，「無論是在香港還是在境外進行，均屬違法行為。我們保留採取必要行動的權利」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 香港政制及內地事務局局長曾國衛。

2021年3月，中國全國人大審議《全國人大完善香港選舉制度的決定》，改革香港選舉制度，其中包括行政長官、選舉委員會委員、香港立法會議員的候選人參選資格與議席的產生辦法。5月底，香港立法會三讀通過完善選舉制度條例草案，香港特首林鄭月娥發表聲明稱，這是在「一國兩制」下確保「愛國者治港」具有重大標誌意義的時刻。

《法新社》在相關報導中表示，改革後，在90個立法會席位中，只有20個是直接選舉產生的，而改革前直選席位佔半數。目前，香港大多數民主派的反對派人士要麼入監、要麼被禁止參選、要麼拒絕參加12月19日的投票。

報導也指出，港府對針對其「愛國者」管治模式的質疑非常敏感，最近推出規定，任何煽動人們抵制選舉或者投白票的行為都是非法的，屬於犯罪。香港當局也在上週對兩位在社媒上呼籲香港民眾抵制投票的海外香港活動人士發出了逮捕令。在香港，也有三人因同樣的罪名被逮捕。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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