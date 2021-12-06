2021/12/06,
藝文

科學的藝術家：從未忽略一點，現代繪畫的天才秀拉

科學的藝術家：從未忽略一點，現代繪畫的天才秀拉
Photo Credit: Georges Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884–1886

我們想讓你知道的是

秀拉（Georges Seurat）是科學的藝術家，徹底的理論研究改革、辛苦鑽研，只為保留顏色原有的明度與彩度。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

能在藝術名留青史，正是人類群星閃耀時，於這塊高貴黝黑的畫布，偏有幾筆，更為動人。時也、命也、運也，才華之外亦要機緣，當眾人仍在依循傳統，秀拉（Georges Seurat）卻能破而後立。

傳統繪畫藝術的形容，多是感性、情緒化。有些事情，後人想來簡單，但在近百年前沒有先進工具，秀拉用肉眼觀察，光彩，是首位看見光的真貌，如電腦像素影像的先驅。

可曾想像，你眼見蘋果的「紅」，並非紅，樹葉的「綠」不是綠？花非花，霧非霧，光線才是顏色的主角，折射決定了一切。科學的藝術，乃秀拉觀看、分析以至實踐之關鍵。

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Photo Credit: Georges Seurat, Bathers at Asnières, 1884

由牛頓用三稜鏡那刻，分拆光成七色開始，注定後世藝術家，為之瘋狂，更變畫藝。印象派就是如此的存在，如莫奈、雷諾瓦等，他們一生追求，繪畫千變萬化的光與影。

「物體的色彩是光線所賦予的，光線的變化會使物體的顏色也引起變化物體的色彩，除自己會發光外，都是由光線照射所產生。」以理論再創作，超越肉眼所見，如此真實。印象派的創始之一，秀拉依據光學理論作畫，無數草稿，與化學家會談，多年實驗。如今常說，「點彩主義」、「分割主義」，皆源自他。

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Photo Credit: Seated Nude, Study for Une Baignade, 1883

秀拉是科學的藝術家，徹底的理論研究改革、辛苦鑽研，只為保留顏色原有的明度與彩度。從媒介入手，追求達至完美地表現光與色，若陽光可以分析成七色，繪畫也應能如此。

印象派常用的短促筆觸，他替代成更短的點。他以細小的圓點，均勻地塗滿畫面，費力勞心，一點一點的紅、黃、藍等純色，交相錯雜，不用調色盤調色，直接利用視覺來混合色點。

最大程度表現出，顏色原有的明度與彩度，例如許多黃點和藍點交錯，遠看就成為綠色。這比調出的綠色更鮮明，由觀看者的眼睛作混色效果，從而獲得像觀看自然中光的，躍動靈魂。

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Photo Credit: Georges Seurat, The Seine and la Grande Jatte, 1888

這是「新印象派」，光學理論徹底實踐的秀拉。巨大又繁複的鉅作，每一幅畫都是極其嚴謹，名作像「大碗島的星期天下午」（A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte），前後共花兩年時間，大量素描與草圖的琢磨，掌握色彩的任何細節。

秀拉其時年僅27歲，已經創作出如斯鉅作！融合細膩感性，科學理性，足以名留文藝史，啟發後世無數藝術家，影響不止於繪畫可見，甚至在文學、話劇，以至電影等，皆有其身影。

成功之因，有賴家庭的支持，提供畫室畫具，不為生計煩苦。自幼投入研究藝術與科學，時也、命也、運也，最終成就傳奇藝術的生命。可惜英年早逝，天才總如流星，短暫閃耀三十一年。

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Photo Credit: Georges Seurat, The Circus, 1891

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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