【幕後】《法蘭西特派週報》：威斯安德森的鬼才腦袋，如何打造獨樹一格的影像美學？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

啟發自美國雜誌《紐約客》，導演威斯安德森（Wes Anderson）執導新作《法蘭西特派週報》，將故事背景設定於20世紀法國虛構小鎮，透過四個篇章故事結構，講述報社員工與報導內容的趣聞軼事，可謂「獻給記者的一封情書」。

本文將介紹《法蘭西特派週報》復古柔和的影像美學、別出心裁的佈景設計，以及大膽迷人的剪輯風格，看劇組如何揮灑美感與創意，讓觀眾傾心於細膩、幽默的角色故事之中，再次展現威式美學的驚人魅力。

Photo Credit: AP/達志影像 威斯安德森

老派樸實的攝影技法，底片質感塑造復古美學

「每次導演在描述那個鏡頭的畫面時， 我都會想『我要怎麼做？』或是『那怎麼可能？』， 但這就是跟他合作的重要過程，而我們最後都會成功。」 ──攝影指導Robert D. Yeoman

依據導演提供的參考片單，攝影指導Robert D. Yeoman，這次決定效法大量法國新浪潮電影，並且沿用《歡迎光臨布達佩斯大飯店》裡的傳統學院比例1.37，試圖以底片質感喚醒觀眾對老電影的記憶，但在某些時刻，則刻意改用變形鏡頭比例2.39拍攝，Yeoman解釋：「這主要是為了製造一些大膽的戲劇呈現。」

「我喜歡底片的視覺美感，它的質感是這部電影的重要元素，尤其是黑白片段的部分。」Yeoman強調，由於他與導演都是底片愛好者，兩人很快就決定以35毫米底片攝影，並且主要透過黑白與彩色片段的交替使用，突顯色彩在故事裡的意義，他解釋：「這座城市有一種美麗又骯髒的感覺，所有建築物都非常陰暗，但也會有這些亮麗顏色迸發。」

仿效法國新浪潮電影

為了完成精密規劃的鏡頭運動，Yeoman組接不同方向的攝影軌道，讓同一個鏡頭可以連續表現前後左右的移動，而導演也堅持以相對老派的方式拍攝，所以本片除了一個片段曾使用手持穩定器之外，其他幾乎都是以腳架或高爾夫球車架設攝影機，甚至連高角度畫面，都是站在鷹架上面攝製，而非使用一般的攝影搖臂。

同時，Yeoman也參考60年代電影，如《冷血》、《賴活》、《鬼火》等之燈光美學，通常是以自然光拍攝白天室外，並且使用鎢絲燈光拍攝夜晚室外或棚內搭景，但在必要時，亦會使用LED燈SkyPanel應變，他表示：「這些輕便燈具可以讓我們快速把畫面變暗、變暖或變冷。」

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

風格迥異的特色場景，繽紛色彩表現和諧美感

「我認為分鏡圖就像是這一部電影的謎題， 而我們的製作過程就是在試著解開它的謎底。」 ──藝術指導Adam Stockhausen

受到1956年短片《紅氣球》啟發，藝術指導Adam Stockhausen以寶石色系與流行色調設計畫面視覺，並且參考拍攝地點昂古萊姆的現成建築特色，蒐集法國古董店或跳蚤市場的老式傢俱，於廢棄毛氈工廠搭設內景，搭配出復古、和諧的畫面。

結構奇妙的報社總部

報社建築外觀其實是劇組在室外停車場打造而成，同時也是致敬1958年電影《我的舅舅》，導演賈克大地（Jacques Tati）的經典創意。報社裡的各個辦公室，則是依據角色們的性格，決定裡面的道具、擺設、壁紙色調等，而其中也暗藏致敬歷史知名記者的彩蛋，例如記者James Thurber的漫畫圖畫。

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

關押藝術家的陰暗監獄

「這座監獄完全是一個虛構的監獄，它絕對不是那種制式監獄。」Stockhausen表示，汲取1962年電影《審判》的監獄風格，團隊於廢棄倉庫建造監獄內部，同時依據真實物件或空間，如電椅、法庭等，突顯片中場景的諷刺性，而他們也透過白色牆壁、灰色金屬、柔和自然光等影像元素，奠定相對淡淺的黑白色調。

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

宣揚革命的黃色咖啡館

為了奠定該片段的60年代學生運動氛圍，劇組主要參考導演楚浮（Truffaut）與高達（Godard）的電影，並且根據真實巴黎咖啡館，在毛氈工廠建造咖啡館內景與外觀，讓咖啡館牆壁可以透過軌道移動。另外，內景裡的迴旋樓梯、棋盤式油氈地板等，除了是汲取現實裝潢之外，也能豐富畫面裡的視覺元素。

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

警察局長的私人飯廳

透過研究50年代法國警局照片及廚房廣告的畫面，Stockhausen利用廢棄毛氈工廠的錯層式房屋結構，讓攝影機可以一鏡到底捕捉不同空間。此外，團隊也製作一個庭院的微縮模型，放在窗戶外面當作背景，並且以破損的菱形鑽石地板圖紋，表現廚房的特色元素。

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

宛若閱讀雜誌的剪輯法，簡單卻複雜的飛車動畫

「我們的目標就是： 讓整部電影持續且流暢地朝你襲來。」 ──剪接師Andrew Weisblum

本片交織在不同畫面比例的彩色、黑白影像之間，流露風格鮮明的視覺與氛圍，但剪接師Andrew Weisblum解釋：「我們沒有任何準則。我們不過是跟著感覺走。」並強調片中剪輯方式充滿實驗性與隨機性，甚至連法語翻譯字幕，其實都是一種圖像元素運用，而非真的要給觀眾閱讀。

Weisblum除了適時以附圖、文字等素材，創造類似雜誌排版的觀看體驗之外，也會隨著情緒編排影像，讓部份故事偏向非線性敘事。而Weisblum也坦言，因應演員表演或導演要求，很多片段都是耗費大量時間，透過不同鏡次的內容拼貼而成，藉此靈活調整對白節奏。

詼諧幽默的飛車動畫

片中一段警匪飛車追逐動畫，是由動畫師Gwenn Germain領軍製作。 借鏡比利時冒險漫畫《丁丁歷險記》及《布萊克和莫蒂默歷險記》畫風，Germain費時七個月，透過2D動畫軟體TVPaint Animation、合成軟體Fusion，以及3D建模軟體Blender，融合威式美學與比利時漫畫風格，巧妙地將真人演員繪製成漫畫人物，他強調：「我們需要以簡單的視覺表達複雜的細節。」

「導演有一個非常精密的分鏡腳本，他不但能夠繪製背景，也懂得從設計動畫角色的觀點指導演員。」Germain說明，由於導演曾經執導《超級狐狸先生》、《犬之島》兩部定格動畫，他對動畫細節的要求非常專業，令團隊幾乎不必即興發揮創意，但這也讓Germain必須扮演導演與團隊之間的溝通橋樑，設法統整所有人的想像。

Photo Credit: 《法蘭西特派週報》

「我們非常光明正大地偷取各種點子， 所以你完全可以查明或找出那些東西從何而來。」 ──導演威斯安德森

由於導演威斯安德森非常熱愛法國電影，他不僅大方承認自己挪用非常多經典電影的元素，也表明片中許多虛構角色背後都有真實人物參考。

但面對觀眾讚賞《法蘭西特派週報》為「獻給記者的一封情書」，安德森則打趣地說道：「我可能不會確切地使用這個詞，因為它不是情書，它是一部電影。」

參考資料：slashfilm, blog.frame, animationmagazine, ibc, newyorker, variety, kodak, npr, architecturaldigest, moviemaker, elledecor, indiewire

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航