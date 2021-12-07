如何有效實施新住民語文教育？若學校每週只教40分鐘，還不如邀新住民父母入課堂

「1998年我剛來台灣的時候，感覺上大家根本不知道印尼在哪裡，還有人問我說：『你是不是住在樹上？』我也不知道怎麼回他，因為我印尼的家可能比問我的那個人的家大很多倍，我不想正面跟他們爭辯，加上那時候有關東南亞的資訊真的不多，所以我在幫新住民小朋友上課時，我能夠同理他們的心情，也會跟小朋友分享我的經驗，希望他們不要有低人一等的感覺，我覺得文化是平等的。像我自己很認真，也考上公務員，就是一種證明，也給新住民的孩子一點信心，在學習上我們一點都不差。」

上述是我2015年進行新住民語文教育調查時，針對新住民二代教師A所進行的訪談，所謂「新住民語文」是國內對新住民母國官方語文的統稱，由於我國東南亞新住民人口不少，因此教育部便以「新住民語文」指稱東南亞移民的語言，並將越語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語、馬來語和菲律賓語等7國語文列入十二年國教新住民語文課綱，規定新住民學生每週上一堂新住民語文課，學習讀說聽寫。教育部於中小學推行新住民語文，立意良善，有助於實施全人教育，但課綱的內容與做法值得商榷，主要是現階段新住民語文教育出現了幾個互為因果的問題，必須釐清：

需求上，為什麼要推行新住民語文教育？

定位上，新住民語文教育屬於母語課程還是外語課程？

做法上，如何有效實施新住民語文教育？

首先，為什麼要推行新住民語文教育？目的是想幫助新住民融入台灣社會。

我們的生活周遭經常會碰到新住民，但他們不見得願意說自己是「新住民」，因為這個名詞隱喻了某種標籤，有些人不明白「新住民」的意義，有些人則認為這個稱號會讓自己遭受歧視。

國內談論新住民議題已有好長一段時間，「新住民」一詞最早見於1990年代，之後台灣社會曾在不同階段用「新住民」這個語詞指涉不同對象，其中最鮮明的人物就是指稱外籍配偶（簡稱外配），像2004年台北縣（今新北市）政府所訂定的「新住民教育輔導計畫」中，就是用「新住民」一詞取代早期的「外籍配偶」用語，目的是要去除當時社會上對外配的負面意象（如假結婚、婚姻仲介等），以加強「我們都是一家人」的施政理念。

後來，國內各機關依例沿用，並將「新住民」與「外籍配偶」劃上等號，像〈新住民發展基金收支保管及運用辦法〉第1條明訂新住民為：「台灣地區人民之配偶為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民者。」但事實上，國內的新住民族群不只外配，舉凡持有外僑居留證、永久居留證，申請入境停、居留及定居我國的移民及其後代，包含外配、移工、留學生和新住民二代等，都可視為廣義的新住民。這群人跟一般途經或短期造訪台灣的觀光客不同，他們不一定歸化中華民國國籍，但其工作、學習與婚姻狀況已然對台灣社會發揮或大或小的影響，其人數甚至超過原住民族，成為國內閩南、客家、外省之後的第4大群體，特別是新住民二代已漸成長，二代中又以東南亞裔為多，所以為顧及新住民教育權，也為推行新南向政策，教育部在十二年國教中，從善如流地將新住民語文納入課綱，搭配師培並編纂教材，正式在國中小啟動新住民語文教育，規定新住民小朋友必須在校學習新住民語文，這是國內推行新住民語文的發展背景與原因。以社會需求面而言，新住民語文教育就是實踐新住民教育權的一種形式。

理解需求背景後，再來討論定位問題，新住民語文教育究竟是母語課程還是外語課程？這是個關鍵提問，目前十二年國教課綱上的問題都來自於此，由於課程的定位不明，導致後續的課綱內容、教材設計、課程實施與師培都出現問題，形成連串的骨牌效應。新住民語文是「外語」，也是東南亞新住民的「母語」，因此國內對於新住民語文的定位一直游移在「外語」和「母語」之間，從〈十二年國民基本教育課程綱要語文領域—新住民語文〉（2018年版）內容看來，更偏外語多一些，這可由課綱內容看到其間的矛盾點。

Photo Credit：張雅樑 國小越語課上課情形，攝於台灣某國小

以國小新住民語文為例，其教學人員的聘任現況、課程實施方式與教育目的都與本土語文教育的做法幾乎相同，課綱規定新住民語文一週上一堂課，並提及：「學生是否在家使用該語言會使學生在新住民語文的學習起始點有很大的差異」，明顯視新住民語文為新住民學生的母語，此母語教育的導向就學生而言是正確的。但問題出在後續的學習內容上，因為課綱將新住民語文按能力指標分成4級，除了「聽」、「說」外，還要求「讀」、「寫」。學習「讀」、「寫」這件事，不太適合台灣的國小學童，因為在台灣小學學泰文和在泰國小學學泰文是兩種情況，泰文不是台灣的官方語言，所以我們不需要用學國語的方式來學泰文，也就是說國小階段的新住民語文並不需要側重「讀」、「寫」。

既然如此，那為什麼十二年國教課綱會一貫地要求聽說讀寫呢？那就是一種外語思維的設想，所以才會形成新住民語文課程定位上的矛盾，特別彰顯於國小階段，國小的新住民語文課是在母語課程上，設定了外語基礎課程的配備，才會要求學生讀說聽寫，樣樣都來。要釐清的是，學習外語需要聽說讀寫，但母語不用，當母語進入「讀」、「寫」的學習模式後，代表它是一種技能，需要記憶與考試，這和將母語當成是一種溝通的本能學習，是完全不同的教學設計。

國小新住民語文的實施難點不只如此，在中英雙語教育下，新住民語文（包含其它母語）早就是校內的邊緣課程，一週一堂母語課，到底能學什麼「讀」、「寫」？試想，在現有課綱的引導下，三語教育（中、英、新住民語文）全塞在小學生的頭腦裡，令人不忍又不解，為什麼我們的教育體制那麼愛考試、評鑑與規範？為什麼就不能讓小朋友快樂學母語？

Photo Credit：張雅樑 國小新住民語文作業簿

新住民語文的核心目標是要讓小孩認同家庭，幫助他們喜愛母語，而不是工具式地訓練他們成為外語專家。如果一星期在校只能接觸40分鐘的新住民語，還不如邀請新住民父母進入課堂，教孩子唱童謠、說故事、做童玩、做點心，讓小朋友更愛他的父母，願意開口說母語，這比任何的考試、拼讀和讀寫，都來得有益處。一旦小朋友願意說母語，可以自在聽、說後，有興趣的學生自然會繼續朝外語的方向深入學習該語言的讀、寫，這是新住民語文從母語轉向外語的自然過程，所以在小學階段，理應以母語教育為定位，養成學童聽、說能力即可。

語言是否能學得深入，因人而異，不用從小硬性規定每個小孩都要聽說讀寫，站在母語教育的立場，鼓勵孩子愛父母，認同他的原生家庭與文化，就是達標的母語教育了。「愛父母」這件事對新住民小朋友來說是重要的，有些小朋友的家庭失能或者家中長輩不喜歡新住民爸爸或新住民媽媽，間接影響小朋友對父母的態度，也不願意學習新住民語，如果學校在母語教育上不循循善誘，還強加語言技能的課程，小朋友只會離母語越來越遠。母語學習是本能，而外語學習是技能，對小學生而言，到底哪種學習方式比較適合？學媽媽的話是不需要考試的。

走筆至此，有些人可能會疑惑，現下中小學的母語課程也都是採分級、測驗和認證這樣的操作手法，新住民語文比照辦理，有何不妥？就「外語教育」而言，筆者不反對分級與施測，但就「母語教育」而言，新住民語文確實和國內其它本土語言的情況不同，它需要更多彈性空間，因為在台的東南亞新住民欠缺世系族群的支持，沒有長久共住、操同樣語言的家族營造東南亞母語環境，所以新住民語文教育的重點是要結合家庭教育，以培養學童的聽、說能力為主，其它「讀」、「寫」只是配角。

筆者所言有據，我曾訪問過長年教授越南語的老師S，就她的教學經驗來說，如果學生已經具備越南語的聽、說能力，那等他成年後再回頭學習越南語文的讀、寫，進步會很快，一兩年之內就能具備基礎能力，由此可知，聽、說能力對學習新住民語文而言非常重要。總結來說，因為台灣缺少學習新住民語文的全語言環境，所以十二年國教課綱應該將國小階段的新住民語文定位為母語課程，主力培養新住民學童的語文聽、說能力，至於讀、寫要求可放在更高級的教育課綱，以「外語教育」銜接並實施。

Photo Credit：張雅樑 國小越語自製教材

那麼，該如何有效實施新住民語文教育？答案是回歸家庭教育，必須依靠新住民父母的配合，這也是當初規劃新住民語文教育的原因，希望透過母語教育加強親子關係，強化家庭功能。在母語的學習上，父母很重要，特別是母親扮演了極為關鍵的角色。多數人的母語都是母親傳授，母親用母語進行親子溝通，傳遞親情、文化與教育，這過程就算沒有學校與考試機制，孩子一樣能將母語學好，因為語言就是一種溝通工具，當小朋友能用母語溝通後，後續的「語文學習」再由不同等級的學校銜接，幫助學生持續學習讀寫、文學、藝術與其它的專業知識，說到底，「母語教育」才是新住民語文的重要基礎。

上述新住民語文教育的「社會需求」、「課程定位」與「實施做法」互有關連，因為國內新住民人口成長，所以台灣社會需要新住民語文教育，但教育的當下要針對不同的受教對象調整課程定位與實施做法，不是一眛地只強調聽說讀寫，需要因材施教。新住民語文教育的推行初衷主要是為了新住民家庭，而不是其它政經或外交考量，所以如何讓新住民學童愛他的父母並學習母語是新住民語文課程的核心價值所在。

教育部支持新住民語文是美事一樁，該政策確實有助於新住民融入台灣社會，減少被歧視感；只是在教學現場中，國小階段的新住民語文教育應該多多結合家庭教育，鼓勵父母和小孩共同聽、說母語，只要父母堅持，從小跟孩子講母語，小孩自然就會養成母語的聽、說能力。站在以兒童為中心的教育立場，讓小朋友喜歡新住民語文，願意開口說母語這件事，比他會讀、寫來得重要，請大人們少些課綱規範，多給教學空間，讓小朋友可以快樂學媽媽的話。

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