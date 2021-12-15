台灣解嚴前夕最血腥的林宅血案（三）：專案小組認定犯案者為黨外人士，導致調查四處碰壁

文：唐嘉邦

林宅血案造成林義雄的母親、女兒共三死一重傷的慘劇，案發後刑事局結合警總、調查局、憲兵等單位，組成「撥雲專案」小組進行搜查。專案小組查出行兇者疑似犯案後，曾經於林宅撥打一通電話至金琴西餐廳。同時分別鎖定黨外人士、美籍教授家博、奇怪男子何火成等特定目標作為嫌犯調查。

然而，案件始終無實質性進展，究竟是辦案方向設定錯誤，還是有什麼不可告人的秘密？

「撥雲專案」小組在案發後第2天得到一項重要的情資，當時由於林義雄因美麗島事件被逮，其住處電話也遭到警總監聽。國安局電監單位在案發當天下午1時10分許，監聽到兩通自林宅撥出的電話，第一通電話先打到104查號台，詢問位於台北市南京東路2段的「金琴西餐廳」電話號碼，隨即第二通電話便打至「金琴西餐廳」。

而這個通話時間，專案小組研判應是由歹徒或是其同夥於行凶後所撥出。

國安局監聽的紀錄顯示，自林宅撥出電話的是一名男人，他向西餐廳接電話的櫃台人員表示要找一名店內來賓「王春ㄈㄥ」，但櫃台廣播後卻無人前來接聽，正當櫃台人員要回覆來電者時，電話隨即掛斷。

專案小組成員立刻前往「金琴西餐廳」，調查當日餐廳員工及經常出入該餐廳的王姓顧客，並以「王春ㄈㄥ」三字進行同音字戶籍資料比對，只是均未能查獲可疑對象。後來研判，當時至少有一名歹徒同夥在「金琴西餐廳」等候歹徒行兇後聯絡，而「王春ㄈㄥ」應是某種暗語，通知同夥行動成功或是行動結束之類。

「金琴西餐廳」這個線索無疾而終，專案小組重新將希望轉往命案中唯一生還者林奐均。她在經過手術急救後，已經救回一命，且日漸康復。由於她是唯一見過歹徒面的人，因此希望她能透露出更多訊息，藉此形塑兇手的樣貌，以便緝凶。

林奐均對專案小組回憶起當時放學返家後的情景：

開門的是一位叔叔高高瘦瘦的，比鐵門（指家鐵門的小門）還高，跟爸爸差不多高，留長髮（至頸部），頭髮抹油且梳得好好的，嘴巴周圍的鬍子長長的，好像沒有刮。我不認識他，可是很面熟，我以為是爸爸的朋友，所以也不覺奇怪，逕自走到自己的房間。

於是，「撥雲專案」小組在進行最初的現場勘查及對周遭證人，特別是林奐均訪查後，隨即做出幾點判斷：

本案是預謀殺人 一人行兇，但可能有共犯 疑似黨外人士涉案

如果說前兩點是基於現場採證及訪查後，依靠現有取得的證據、證詞得出的專業判斷，那麼第三點「疑似黨外人士涉案」就幾乎是憑著林奐均一句「不認識，但有點面熟」而來的臆測。

此外，專案小組還從歹徒行凶手法與林奐均的供詞連結起來，歸納出兇手可能是黨外人士的推論。根據警政署刑事局當年的《撥雲專案各情治單位偵查報告資料》中所記載：

就現場跡象旨在殺人，似非為財、為色，私人恩怨固不無可能。但依其手段殘忍，極似共產匪黨為制裁動搖叛徒所常用者，藉以殺雞儆猴，否則不致選此日期對象。或係陰謀組織內之另一派系，怨林供詞攀牽，乃有報復舉措，尚須詳就案卷研判。

這段話的意思是，專案小組從林宅血案行凶方式研判，認為與共產黨制裁叛徒方式類似。認為是黨外人士的某派系，因怨恨林義雄在美麗島事件被捕偵訊後，其供詞可能損害到其他同志，於是在二二八這個特殊日子展開報復。（不要問我為什麼極似共產黨的行凶手法可以推論出兇手是黨外人士，我不是撥雲專案小組成員。）

另外，《偵辦林游阿妹命案查證資料》記錄了案發當晚召開的專案小組會議過程，會中大安分局刑事組長辛登祥組長即報告： 「送醫時林奐均尚能言語，並說兇手是曾在家看過的人。」有鑒於此，會中警備總部即建議：「又兇手是熟悉的人〔略〕如是美麗島事件不法份子所為或是台獨份子行兇…」

這說明了為何撥雲專案一開始即鎖定林義雄認識的黨外人士清查。

案發隔天，報章媒體大篇幅報導此案，有報導便稱林奐均曾表示「兇手是來過我們家的叔叔」、「穿黑衣個子高高的」。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃。中央社記者鄭清元攝 110年11月4日

到了3月4日，更是有報紙直指該名「可疑人物」是「現年33歲，宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤」，而且這名男子「曾在林義雄競選省議員期間擔任重要角色，且迄今仍有來往。」

這樣的報導幾乎直接影射該名「可疑人物」就是後來擔任過行政院長、立法院長的游錫堃。因為游錫堃在1977年台灣省議員選舉時，原本打算出馬選舉，但後遭黃信介勸退，禮讓改由林義雄參選，同時游錫堃還擔任林義雄的競選總部總幹事。

那麼為什麼游錫堃會被列為「可疑人物」呢？可能一來他符合林奐均供稱的「兇手是來過我們家的叔叔」，二來過去他與林義雄確實也有過省議員選舉那段競合關係。游錫堃日後回憶這段過往時表示，前省議員謝三升當時曾提醒他：「你要小心，你是國民黨最理想的兇手，兇手如果是你會造成黨外內鬨，也會打擊當時的黨外運動。」

為此，游錫堃被列為林宅血案嫌疑人，遭到專案小組約談20多次。不過事實上，案發當天一整天，游錫堃全天都在公司上班，有太多人可以作證，不在場證據十分充分，根本不可能是兇手。

在排除游錫堃涉案後，專案小組又鎖定另一名嫌疑人：美籍學者家博。

我們先來介紹一下家博此人。家博是美國出生的哥倫比亞大學博士，後來取得澳洲國籍。他在1965年至1966年曾至台灣就讀台大歷史研究所。後來他為了研究台灣政治多次赴台，並與台灣黨外人士多有交流，與林義雄一家也相當熟捻。

那麼家博與林宅血案的關聯又在哪裡呢？主要是專案小組在林宅周邊訪查時得到一條情報，有民眾在案發當天中午，曾經在林宅門口看到一名留著大鬍子的外國人逗留。

在林宅對面經營雜貨店的許黃卻，表示在11時30分左右，見到一留有鬍鬚的外國人到林宅前按門鈴，因無人開門而離去；雜貨店隔壁的許秀玉則是在12時30分看到有留鬍子的外國人按門鈴，屋內有一男人幫忙開門讓外國人進入林家，幾分鐘後外國人離開，但開門的男子還留在屋內。

但目擊者看到的外國男子是否為同一人？這名大鬍子外國人出現於林宅門前的動機為何，皆不明朗。由於家博在案發前數日曾多次前往林宅拜訪，且他留有大鬍子，因此遭到專案小組鎖定。

由於案發後有媒體報導，林宅血案中可能有疑似留有大鬍子的外國人涉案，家博在經友人告知後，認為一定是指自己，於是主動和刑事局聯絡，說他願意協助調查。

3月2日，家博前往刑事局應訊製作筆錄。他供稱發當天早上約11時30分曾在國際學舍與一名美國在台協會人員通電話。中午約12點時，他剛好從國際學舍致電林宅，先後由林亭均及林亮均這對雙胞胎女童接聽電話。其中林亭均向他表示媽媽及祖母都不在家，兩人都很喜歡這名之前常來他們家玩的美國叔叔，還問他什麼時候會再來家裡玩。這些對話都曾經被警總監聽紀錄在案。

家博向專案小組表示，他與林家雙胞胎通完電話後，便前往新光百貨公司附近買一個30元的便當當午餐，店員是個會說英語的男生，對他應該很有印象。因此，這段時間他根本不可能被林宅鄰居目擊，更無法入屋行兇。

儘管有林家鄰居指認有個大鬍子外國人出沒在林宅門口，但因為沒有其他更直接的證據，甚至專案小組也到家博的住處搜索，但並沒有找出任何與林宅血案有關的證物，偵訊並無進展，因此最後放人讓其離境。

林宅血案調查約半年後陷入嚴重瓶頸，不僅最初設定的重要關係人家博，已於5月21日離境返回澳洲，其餘線索也沒有具體結果。然而，1980年8月，警總、刑事局及調查局等單位分別接獲署名「何火成」的投書，暗示自己與林宅血案有關，引起專案小組的注意。

專案小組約談何火成後，發現他確實對案件頗為熟悉，了解許多細節，遂將他列為嫌疑對象，但同時又發現這個人的神智不甚清楚，供詞反覆。

於是，專案小組的偵辦方向從一開始設定的「黨外偏激分子所主導之政治謀殺」，轉向為「神智不正常者的膽大妄為」。懷疑此案有可能是何火成精神病發作而入屋殺人，專案會議甚至紀錄下：「不排除精神病患者或不可思議之動機。」這樣誇張的說法。

但經過對何火成身旁的親友調查，何火成此人長期精神有問題，但其人怯懦膽小，連打架都不敢。而且後來專案人員發現，何火成之前侃侃而談的案情都是曾披露於報章雜誌上的情節，真正要問他案件細節時就講不清楚，甚至他連歹徒曾於林宅打電話至「金琴西餐廳」一事都不知道，於是便將其釋放。

何火成這條線走不通後，專案小組又改變調查方向，轉向認為兇嫌應為「國際陰謀分子利用台獨非法活動所製造之恐怖行動」，並懷疑施明德妻子艾琳達涉有嫌疑，只因為艾琳達曾說過：「一個政治犯與美國國際特赦組織工作者結婚，對國民黨是多大打擊。」並以此推斷：「艾女應為國際陰謀集團成員，來台顯負有顛覆我政府使命。」

然而，艾琳達早在林宅血案發生前兩個月就被驅逐出境，專案小組的這項毫無根據的假設也得不到太多支持，讓人感覺只是狗急跳牆、急病亂投醫。專案小組從各種行兇動機調查都碰壁，林宅血案陷入長期僵局至今。但大家有沒有發現，專案小組從頭到尾都沒有朝著某種假設調查？

台灣解嚴前夕最血腥的林宅血案（四）：凶手躲過當局嚴密監控入屋行兇，會不會是政治謀殺？

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航