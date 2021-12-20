引爆女性夜歸安全問題的彭婉如命案（一）：推動重要變革前夜，卻遭遇性暴力死去的女權運動者

1996年12月1日，對台灣女權運動發展來說，是一個重要的日子。《婦女參政四分之一保障條款》，終於在民主進步黨的臨時全代會上通過了。

這代表什麼意義呢？從此之後，民進黨的黨公職提名，至少要有四分之一是女性人選。在那之前，中華民國法律跟主要政黨，從未對女性參政權有如此保障，實際的女性參政數量，也從來沒有達到這個比例過。

從今天的角度來看，四分之一並不算什麼；但在20年前，這卻是劃時代的條款，遠遠走在社會前端，帶來巨大的衝擊。儘管如此，一向被外界跟黨內女性批評為「大男人主義」的民進黨，還是通過了《四分之一條款》。只是在全代會黨員們的熱烈掌聲，與變革成功的雀躍氛圍之中，一股狐疑也油然而生。

最努力推動《四分之一條款》，直到昨天晚上都仍在努力遊說的婦女部主任彭婉如，為什麼在這最重要的一刻，沒有現身大會呢？

深感不對勁的同黨黨員們，開始追查彭婉如的下落，也致電給她在台北的丈夫洪萬生教授。然而，沒有人知道她去了哪裡，或為什麼沒有出席全代會。12月2日，洪萬生向警方報案妻子失蹤。眾人拼湊著記憶，還原彭婉如消失前的行蹤。

彭婉如為了參加舉辦在高雄的臨時全代會，在11月30日搭乘飛機到了高雄市，下機之後，她直抵民進黨國大代表黨團的投宿地點——尖美大飯店。她努力地在飯店內遊說遇見的每位黨員，直到晚間10點40分，她去了國大代表鍾淑姬的房間，要拿自己寄放的行李，回住宿處圓山飯店休息。

10點50分，中常委廖永來等人在尖美大飯店一樓櫃檯處，看見提著行李下樓、身穿粉紅色套裝的彭婉如。彭婉如向他們走來，請他們務必支持明天全代會通過《四分之一條款》。「出門時太太有交代，」當時也在場的國代利錦祥向她開玩笑道：「不能支持四分之一條款，要支持四分之三條款。」 在融洽的氣氛之中，廖永來等人目送彭婉如離開飯店，步入黑夜之中。在那之後，再也沒有人見過她。

彭婉如的失蹤案報導，激起了全國的熱烈關注。前一天還在致力遊說，隔天卻沒有出席最重視的表決場合，這位意志堅定的婦女部主任到底去了哪裡呢？無論怎麼想，有很大的機率都是不妙的結果。為了避免最壞的結局，警方立刻在高屏地區展開了大規模搜查。

彭婉如的丈夫表示夫婦在高雄地區並沒有親戚，也很少熟人，因此她不太可能是拜訪親友而失聯。警方搜查了兩間飯店，也沒有發現其蹤跡或隨身物品。 儘管警方並未立刻排除尖美飯店員工的嫌疑，但此時的辦案方向，已逐漸鎖定在計程車上。因為從目擊者證詞以及蒐證結果來看，彭婉如應該離開了尖美飯店。

尖美飯店一樓的監視器，以及飯店門口的監視器，在11點18分左右分別錄到彭婉如提著行李走出飯店大門口的影像，然而影像不夠清楚，警方一時也無法確定這個人影是否就是彭婉如。偏偏拍攝角度也不夠完全，影片沒有顯示出彭婉如最後的下落，也不清楚她以什麼方式離開。

彭婉如要從尖美飯店抵達圓山飯店，最可能搭乘的交通工具便是計程車，車程僅15分鐘。然而彭並沒有向飯店櫃台叫車，監視器也沒有拍到計程車的影像。

儘管尖美飯店附近十分熱鬧，但兩地間的路程周遭環境並不安全，任何一條路都能隨時轉向偏僻小徑，周遭還有覆鼎金公墓。若是在這段路上遭逢不懷好意的司機，確實是處處危機。沒有人知道，彭婉如在那段路程中坐上了什麼樣的車，發生了什麼樣的事。真相隱沒在黑夜之中，而失蹤者的生存機率，則隨著時間變得更加渺茫。

就在警方為了缺乏計程車線索焦頭爛額之際，不幸的消息自鳥松傳來。 一位名為游明德的貨運助理，在高雄縣鳥松鄉的貨倉處理貨運事宜，因為內急鑽入草叢解決。但卻在草叢中，看見了一具赤裸的人形。 原本他還以為那是被丟棄的假人，但定睛一看，才發現人形的頸部上全是血跡。

意識到「那是死人。」慌張的目擊者立刻通知在場的同事，向警方報案。在丈夫的悲痛指認下，警方確認了這具刀傷累累的遺體，就是失蹤3天的彭婉如。她身中35刀，右眼掉落，大量失血死去；驗屍時更在其下體處，發現疑似分泌物。這顯示她很可能是在路程上，被本該安全載她抵達地點的計程車司機性侵殺害了。

一位女權運動者，竟然在推動一項重要變革的前夜，遭遇性暴力而死去。這是多麼地諷刺，對整個社會的女性來說，又是多麼地挫折啊。彭婉如遇害的消息成了12月4日的媒體焦點。報導出來，跨越黨派、族群、性別的各界人士，紛紛表示了同情與哀悼，以及更深層的悲憤。

身為一位女性，想要在夜間獨自一人平安回家，有這麼困難嗎？

這個充滿控訴的質問句，隨著彭婉如的死去，將台灣社會對婦女安全與計程車管控的疑懼，完全引爆出來。不安、憤怒、傷痕、恐懼等各種情緒，淹沒了整個社會。而這股激流不過是風暴的前奏。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：潘柏翰