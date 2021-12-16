美國民調「將中國視為最大威脅」首度過半，國務卿與防長對中共犯台示警的盤算是什麼？

雷根國防論壇民調：多數美國人視中國為威脅，台灣問題非重點？

美國智庫「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute），發布年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）。此民調針對美國人對多項議題做調查。《霧谷晶策》摘選民調中幾項值得探討的結果來做分析。

雷根總統基金會暨研究所的民調報告說：「多數美國民眾首次把中國視為美國面臨的最大威脅。」民調又問：「認為哪個國家是美國最大威脅？」結果有高達52％美國人說中國，而位居第二的俄羅斯僅有14％。若將此次結果與2018年的民調相比，有顯著的差異。2018年時，只有21％美國民眾認為中國是主要的威脅，認為俄羅斯是主要威脅的有30％。

此外，美國兩黨的支持者都認為，中國是最大威脅。民調中顯示，44％民主黨支持者及64％共和黨支持者抱持相同看法。對於民主黨而言，更是大幅提升；今（2021）年2月，只有20％的民主黨受訪者認為中國是最大威脅。

此外，報告也提到有71％美國民眾擔心可能會爆發戰爭。擔憂美中可能開戰是「跨黨派」共識，兩黨都有過半數受訪者認同，民主黨是66％，而共和黨為79％。

除此之外，民調詢問到：「中國若入侵台灣，你支持或反對美國以何種方式支援台灣呢？」民調結果顯示，有71％認為美國要承認台灣獨立；66％認為要經濟制裁中國；55％支持美國派遣飛機的方式支援；44％支持增加對台軍售；40％支持派遣地面部隊。

據《霧谷晶策》自過去幾項美國民調觀察，美國人對中國的負面觀感及其實力崛起的擔憂確實存在。無論是過去我們分析過的「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council of Global Affairs），亦或是「皮尤研究所」（Pew Research Center）先前的民調，都得出類似的民調結果。

針對中國若入侵台灣，美國民眾對美方該如何回應的民調。《霧谷晶策》分析，據我們觀察多個美國智庫民調的結果，發現美國民眾對台的觀感和支持都在歷史高點。

然而，此項民調似乎讓《霧谷晶策》更擔憂。雖然在美國民眾對台友好、對中警覺升高、美國跨黨派一致抗中的情況下，也僅有40％美國民眾，支持美軍派軍協防台灣。由此可看出，美國民眾考慮是否要讓「美國人」上戰場時，仍非常謹慎。

此外，民調被多數媒體忽略的一題，結果也值得我們反思。民調詢問：「你最擔憂中國哪一點？」受訪者表示，他們主要認為中國所造成的主要威脅分別為：中國的經貿作為（20％），中國軍力發展（19％），中國侵犯人權（17％），中國外交政策，包含在南亞、非洲、南美洲擴大的影響力（13％）。而擔憂中國侵犯台灣的僅有7％。

美國民眾7％的擔憂，似乎異於不久前《經濟學人》（The Economist）封面評台灣是「世界最危險的地方」。

布林肯談兩岸：中國侵犯台灣將會是「災難性決定」

12月3日時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）參與《路透社》的「NEXT」論壇，再次表達他對台灣問題的看法。

會中布林肯被問到「中國是否會入侵台灣？」。布林肯回答說：「我認為這是可能會造成災難性後果的決定。這是簡短的答案。」

布氏表示：「過去40多年來，我們一直得以管控這個問題並有效管控，其方式讓台灣的人民取得可觀的進步。台灣是一個強勁的民主政體、一個強勁的經濟體、一個創新性的國家，可對世界有很多貢獻，而且美國維持美中關係穩定的方式做到了這一點，立足於『一個中國政策』，而我們將繼續遵守。」

他還說：「但是這裡再次要說的是，我希望中國領導人在這個問題上，以及不要引發危機的問題上深思，我認為這種危機對很多人來說都會有可怕後果，不符合任何人的利益，首先就包括中國。」

Photo Credit: AP / 達志影像

奧斯丁談對中戰略：共軍近期動作像是犯台預演

據《美聯社》報導，剛結束「首爾行」的美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）於12月4日前往位在加州西米谷（Simi Valley）的「雷根總統圖書館」（Reagan Presidential Library），參與「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）。

論壇中，他針對美國如何應對中國挑戰作出深度解釋。奧斯丁說：「我們在追求一種在印太地區更加分散的力量情勢，而這將幫助我們加強威懾和反脅迫，並與我們信任的盟友和夥伴一起向前推進。」他指出：「我們正制定新的行動概念，將美國的戰爭方式帶入21世紀，與我們無與倫比的全球夥伴和盟友網絡緊密合作。」

奧斯丁還說：「『綜合威懾』將是我在明（2022）年年初發布的新國防戰略的基礎。整合我們在各領域和各種衝突中的努力，以確保美國軍方與美國政府其他部門，以及我們的盟友和夥伴密切合作，以便非常清楚地表示『侵略的愚蠢』和要付出的代價。」

美國「綜合威懾」的兩大關鍵為「夥伴關係」和「技術創新」。奧斯丁提到就任防長後的第一次外國訪問目的地為日本、韓國和印度。7月底，他訪問新加坡、越南和菲律賓。參與論壇前一天，他人在韓國與對口舉行軍事對話。而明年年初，他將計畫再次出訪東南亞。

奧斯丁說：「每次與美國的夥伴會面時，總是聽到這些夥伴，反覆要求美國繼續在印太地區發揮的穩定作用。」後又答：「我們會的。」而這意味著聯合演習的舉辦，像最近在亞洲進行的六國多航母共同軍事演習。奧斯丁說，這代表深化美國與區域盟友和夥伴的關係，這也象徵鼓勵歐洲盟友在印太地區，發揮有益和不斷增長的安全作用。

奧斯丁表示，這還意味加強印太的安全架構，以美國盟邦和東協為中心。但它被一系列新、舊體制所強化，包括四方安全對話（Quad）、美英澳三方安全聯盟（AUKUS）、五眼聯盟（Five Eyes）以及美、日、韓的三角關係。

另外，奧斯丁補充：綜合威懾的第二關鍵為「創新」，其核心是美國在創新方面的獨特競爭優勢。他說，綜合威懾要求我們把最先進的技術、作戰概念和尖端能力編織在一起，以便無縫地遏止任何形式、領域或戰場的侵略。因此，這代表創新是美國安全的核心。此外，國防部也將改變某些業務方式，使得創新人士和企業家能以較簡單的方式，與國防部合作，為企業和國防部的合作鋪路。

在台灣問題上，他在論壇中表示：「我們堅守『一中政策』，但同時致力於遵循《台灣關係法》，支持台灣自我保衛能力，同時有能耐抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力進犯。」

Photo Credit: AP /達志影像

美中或有接續軍談，美方期待中方許其亮親自上陣

論壇中奧斯丁也提到，美國將對中國的領導人採取開放和坦誠的態度。正如總統拜登（Joe Biden）所說，美國需要誠實且坦率地談論優先事項和意圖。大國應該是透明和溝通的典範。

因此，美國正積極尋求與中國國防部領導人的公開溝通渠道，特別是在危機中，在美國的外交官和我們的軍隊之間，美國正在採取措施，以減少風險和防止誤判。因此，美國在拜登與習近平視訊峰會後，以及拜登推動制定管理戰略風險方法的基礎上，努力圍繞這一競爭建立強而有力、合理的護欄。

自拜登政府上任後，美中兩國在國防高層會談的對口，遲遲喬不攏。照理來說，身為防長的奧斯丁對口理當是中國國防部長魏鳳和。然而，考慮中國特殊的政體，負責國防的領導人應為中央軍委會副主委許其亮，而美中在這點遲遲無法達成共識。

不過，據港媒《南華早報》（South China Morning Post）報導，​繼11月中習近平和拜登進行通話後，兩國持續保持聯繫溝通。奧斯丁和許其亮，以及與魏鳳和會談的可能性，是「拜習會達成的共識之一，兩位領導人已下令軍方商討安排。」目前對話的形式和細節尚未敲定，但消息人士稱，雙方考慮將在2022年1月舉行電話或視訊會議。

《霧谷晶策》觀察到，美國對中國採取對台灣強硬的態度，似乎仍無法定調該如何應對中國。布林肯、奧斯丁，乃至國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與拜登本人，都只持續給予口頭警告。與此同時，美國仍繼續與中國保持官方來往，而與台灣則多為非官方往來。即便川普（Donald Trump）時期早就簽署《台灣旅行法》，但美國高階官員對台灣仍敬而遠之，小心拿捏分寸。

《霧谷晶策》認為未來兩國將持續這種「鬥而不破」的往來模式。嘴上雖然表達出要對抗的姿態，但實際做的卻是防止衝突發生的舉措。美國加強與盟邦的交流，固然是好事。但是，要讓盟邦在台海有事時出手相助，卻非想像中那麼容易。再加上美國民調清楚顯示，美國人也不希望讓美國大兵白白送命。台灣的未來，應該還是得靠台灣人決定，而非美國人。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航