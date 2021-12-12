劉邦一介草寇開歷史先河祭孔，當然是張良這一班賢臣予以獻策

雖然劉邦肚子裡沒有墨水，再加上是個不折不扣的粗俗人，但有一點是別的帝王所沒有的，那便是他的豪邁氣度和容納異己的肚量。如果他發掘是個人才，那即便他有些許的缺失或舉止態度不當，他也全然不在意，一笑置之。我舉了上面這些小事，你再去了解，可以得知我國第一個提出祭拜孔子的人竟然是劉邦這位老兄，這不是很大的矛盾和諷刺嗎？

事實上，劉邦是真應該感謝天下的儒生。在他十二年當皇帝的期間，之所以可以平定諸侯各國得到統一，並且登基，之後也是張良提供他各方面的策略，無論是軍事上或政治上，還有他在未穩定前，多次的危險也都是仰賴張良這位飽讀詩書的軍師，他才有辦法安穩地取得天下，包括後來定都在長安，也都是張良的建議。

張良，春秋戰國時代人物，歷史上大家都知道他把所有的家當變賣，買了大力士當殺手。在這段時間裡，他接觸到許多的三教九流人物及異人，如黃石公便是一個例子，關於黃石公在歷史上鮮少有他的資料，因此，許多時候會被認為是虛構的名字，但是在山東卻有一座紀念他的祠，而後代也有人專門為他寫過略傳簡介，似乎這世間真的有黃石公曾經駐留過。

話說張良巧遇黃石公一事，這在中國只要讀過歷史的人都知道，張良當初通過黃石老人對他的考驗後，接著便傳授給張良一部帝王之學，並且告訴他：「你如果好好地研讀此書，十年以內你不但可以成為帝王之師，並且可以一舉成名，天下皆知，到那個時候再經過三年，你會在穀城山下找到我。」

後來張良果然依照黃石老人所說的，真的成為劉邦的軍師，他一直記得黃石老人所講的十三年後會再相遇這件事情。結果卻是遍尋不著，只有在他所說的一座山下看到了一塊奇異的黃石，張良見到石頭便拜，並且命令部屬取出此塊黃石，無論到哪都頂禮膜拜，最後張良往生前，還命令後代一定要將此石和他合葬同穴。

先且不論黃石公是否真有此人，或是道教把他列為神仙人物描述，但張良的確是一位文韜武略、智慧過人的將相輔佐人物，劉邦若無張良的輔佐，他的江山恐怕無法安穩。許多研究漢代歷史的人都會覺得為什麼張良可以倖免於難，不受劉邦的逼害，懂得權術的人當然深諳「狡兔死，走狗烹」的道理，更何況張良是劉邦最重要的心腹大臣，劉邦生性多疑善妒，一旦得位之後便是像過去的一些歷史君主一般，排除異己之有功臣子。

張良早就知道劉邦的個性，所以在他還未大權在握的時候，便用計謀和劉邦漸行漸遠，經常托病不赴或者裝聾作啞，讓劉邦覺得他無心於政事，終日埋首於研究儒道之學，有時還經常遷移居處，旅遊於全國勝處和景點。一代軍師最後是在旅遊的過程當中結識了道家宗師赤松子，兩人曾經長時結伴同遊，品茶論道，最後死於他處。

原本劉邦初得天下時，表面上論功行賞，劉邦也給了張良極大的好處和封地，張良原本不接受，最後和劉邦商量可否給他沛縣作為他的封地，劉邦聽了心中其實很感高興，因為沛縣是他和張良初期相逢之處，於是劉邦就封他為留侯。但事後張良看著身邊一個一個大臣都被劉邦用莫須有之理由給除去，尤其是韓信等相繼也都被迫害，這讓他更加心寒意冷，最後才會終日寄情於山水和黃老之學。

張良曾經在尋找黃石公的過程中，在張師山建立了一處隱居之所，取名為「良山道觀」，還成立了一所書院。後來當地的人為了紀念張良，便為張良整修了當時他碰到黃石公的圯橋，並且修造了一座石墓。

其實，在劉邦的心中，張良是一個例外，呂后也經常在劉邦耳邊講述張良對他們的貢獻，皇后常常會跟劉邦聊到當年在鴻門宴上如果不是有張良的暗助，劉邦早就被項羽給取了項上人頭。再說，江山初定之時，許許多多自認為對劉邦有貢獻的臣子都埋怨劉邦的分配不均，有些人甚至有謀反之心，要不是張良不斷地獻策疏通，劉邦的王位也不一定保得住。

另外，呂雉也很感恩張良幫太子解圍，使得太子之位仍舊保住，這點呂雉到晚年仍然是感恩難以忘懷。另外，除了呂后大力保全張良的性命之外，張良本身便早有做退隱保命的打算，從劉邦的軍師一路退降至毫無任何的官銜，漸漸地忘情山水之中，他的處世哲學完全是因為遵守疏不間親的原則，才能明哲保身全身而退。

前面說過，以劉邦一介草寇而且是一個大文盲，卻能夠開歷史之先河，做為中華民族祭拜孔子的第一人，這當然是有張良等這一班賢臣予以獻策，否則，以這樣子的一位大老粗怎可能做出這麼大的舉動。祭孔為劉邦帶來的好處是一反天下子民對他流氓皇帝的觀感，普天之下只要有華人的地方沒有人不尊孔重儒的。

當時張良等這班大臣不斷地鼓吹劉邦建國立國要首重教育，天下文化的潮流非得要以儒家思想為主，而孔學的教主便是孔子，因此，絕對不能輕視或不尊重孔子以下的讀書人，並且主張推廣儒學，認為這會給劉邦帶來極大的影響力量。經過朝臣們的建議之後，劉邦便答應祭祀孔子，從此以後孔子的思想學說便開始在有華人的地方蔓延開來，這也是祭孔典禮由來的濫觴。

孔子往生後，魯哀公雖然也曾在孔子住過的地方陳設了祭堂，但祭祀的地方是孔子的故居，這和劉邦以身為國君，並且舉國上下為之舉辦盛大慶典來祭祀孔子，意義上又大不相同。所以，劉邦在歷史上如果對中國人有貢獻的話，可能祭孔會是極重要的一個項目，雖然當初的用意只是為了作為文化改革的一場秀而已，沒想到卻起了這麼大的歷史效應。

劉邦的首舉對於後世歷代的君主也起了領頭作用，特別在明朝和清朝，祭孔變成全國性的大活動，順治皇帝特別還在北京城裡立了孔廟並追封孔子為「至聖先師」，滿清所有的歷代帝王都要按照規矩進行三跪九叩。

想想孔子去世的時候，當時的政治地位也並不高，除了他的學生和曾經有輔佐過的一些政治人物有來弔唁以外，其他並沒有聽說有比魯哀公還更有地位的人來哀悼，魯哀公把孔子生前的居所改造為供後人學生家屬憑弔的壽堂，也是這個世界上第一座孔廟。

到了唐代的玄宗皇帝因為對於孔子的思想極度地崇拜，他也追封孔子為文宣王，此舉令天下士子文人尊孔的熱情燃燒到最高峰。據說，滿清十三個皇帝裡面，光是乾隆就前後親臨山東曲阜八九次，舉辦拜謁祭孔活動的大典。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航