接納精神疾病的自己：台大畢業又怎樣？何必成為他人口中的成功範本

還記得幾年前，我曾經聽過「鋼鐵人醫生」的演講。他原本是一個世人中的「人生勝利組」，卻因為一場滑雪意外損及脊椎，必須一輩子靠別人把屎把尿才能生活下去，甫受傷時，他時常痛恨自己的無能與無力，到後來他才發現，原來他一直活在別人的期待裡。

今年五月封城以來，我發病不斷，時常生活不能自理，一早起來便是焦慮到嘔吐，就這樣渾渾噩噩地到了九月。

我時常埋怨自己的生活困頓，都來自於國北教大的凌遲，讓我無法拿到諮商師執照，還讓一個意氣風發的台大畢業生，變成一個領有中度身心障礙手冊的廢人。

這段時間裡，我對於畢業後只能做三萬元的工作感到怨恨不已，後來又為了拚全力寫作，去跑Uber Eats，卻又因為憂鬱症導致的胃潰瘍而搬到高雄養病；長期沉迷於追逐棒球簽名，逃避人生中最不想面對的課題——脫離爸爸的經濟資助，獨立生活。

就連找工作，也一度差點需要找職業重建中心協助，需要找一些就業輔導員陪同面試、陪同工作的職業，只能做行政助理或作業員，領兩萬四的最低工資，未來在哪裡，我非常茫然。加上高雄的家因為某些緣故待不下去，輾轉轉回台北，對於未來要如何在台北租屋、生活，焦慮到差點上吊自殺，最後被朋友勸進了精神病院裡。

而我的弟弟，是個高考榜首的奇才，準備要和交往已久的女友同居、一起在台大實驗林上班，成家立業已是囊中物，未來無可限量，更使我深惡痛絕自己的無能為力，拖累年邁父親，生無可戀。

作為一個憂鬱症患者，時常會去讀一些林奕含、葉青等等作家的生命故事，讀到的結果是，罹患嚴重精神疾患的人，往往都是走上自殺這條路，能好起來的少之又少，更讓我絕口不敢提我是台大畢業的學生，只恨自己配不上這間學校的學歷，無能至此。

此時的我，在整理過去寫過的文章，重新讀起「鋼鐵人醫生」的故事，才發現，原來我也一直活在社會的期待當中，原先成功了22年，成名立業，但出了書之後，我不敢說自己「立功、立德」，但我至少立了言，不辜負父母的期待了，只求老天讓我了盡這條生命。

我有一位醫生朋友，也曾罹患重度的憂鬱症，甚至到達解離的程度，怎麼爬上陽台的都不知道，只差一點就跳下去了。她和我說，她也曾無法進食、成日嘔吐，面對大家都在升學、前進，當時的她卻被迫休學，成日吃精神藥物利福全麻痺自己，讓自己忘記今夕是何年，每天渾渾噩噩地過日子。

她的那些日子，就彷彿我的這些日子。她花了好幾年走過那些日子，雖然仍然需要吃精神科藥物維繫生命，但至少已經能夠成為一名醫生，而我正在走的，正是她的那些日子。

聽了她的故事之後，我才慢慢地能夠放過自己。早餐時間到了，無法進食，那就不要進食，可以的話，喝一點能量凍飲。心情不好，那就抱著娃娃深呼吸，關起房門大吼大叫，拿起日記本，把所有的念頭毫無保留地寫在上面。我不需要跟任何人比較，她是這樣跟我說的，我只要讓自己用當下狀態所能生存的方式，生存下去就好了。即便我最後選擇自殺，她也不會責怪我，因為她懂那樣的痛苦，她曾經經歷過，所以她完全不會責怪我的軟弱與逃避。

在她的陪伴之下，我才稍微好轉了一些，因為我慢慢地能夠接納自己，接納自己當下的模樣。我不需要因為自己曾是台大生，就必須要功成名就；也不需要因為自己已經28歲了，就必須要獨立生活。我有我的步調，因為我經歷過獨一無二的創傷，世界上沒有兩條生命是相同的，有過完全相同的際遇，即便曾是台大生又如何？即便社會期待再高又如何？他們沒有經歷過我的痛苦，當然也沒有資格評判我應該要是個什麼樣子的人。

我曾經想過，自己到底要不要隱瞞自己生病的事實去找工作？但作為一個精神疾病的倡議者，作為一個精神疾病的書寫者，我覺得我要用屬於我的方式，去尋找我可以棲身的地方。所有的公司看了我的履歷，都必然能夠我的文章裡，找到我患有精神疾病的事實，但患有精神疾病本身，並不代表我就是一個廢人，我還是有我可以適合生存的環境。

交友軟體也是，我明明白白地在上面寫了我是個患有憂鬱症、焦慮症，正在嘗試療癒自己的作家，理所當然地被大多數人給了不願配對的低分。我當然會受傷、會難過，但我寧可自己是被能夠接納精神疾病的人所接納，也不要和一個無法接受精神疾病的人交往，然後硬裝著自己是個「正常人」。

要接納自己生病，很難，但愈是不承認自己生病，就會病得愈糟。就像「鋼鐵人醫生」就是需要別人把屎把尿，但不代表他就是一個廢人，他有他的長處，至今依然在為病人看病。我也有適合我可以生存下去的地方，在知道了我有疾病之後，還是能夠接納我的朋友、老闆。

我在做某個兼職工作時，老闆就很體諒我的狀況，因為他的太太也是個憂鬱症患者，他們試了許多方式，讓我跟他們合作撰文，後來並不是因為我的疾病而無法工作，而是他們股東對於廣告文案品質的要求，迫使老闆必須請一個專職的人員來寫。我需要可以理解我的公司，而不要一個強迫我裝作好好的工作場所。

如果你也處在人生的低谷裡，我不會叫你不要放棄，因為我了解那有多麼的痛苦。但思考這個事實：「美國有20%的人一生中會罹患憂鬱症」，憂鬱症是多麼普遍的事情，那就在你我周遭，我們的社會總期望我們能活得多好、多棒、多出人頭地，但你和我卻都活得筋疲力竭，因為事實就是如此，那些期望是虛妄、是想像，我們只能過我們自己的生活。

要不被他人影響，很難，但是在全然地做自己與全然地順著他人期待中間，還有很多的空間可以做調整。我們可以試著讓自己往做自己的地方調整一些。當有愈多人願意跟我一起站出來，為自己的狀態，好好地去生活，拋開「我應該」，讓自己活得更實際一點，那麼也許便能活得不再那麼累一些。

接納自己的脆弱，很難，我們一定會被他人影響。所以我不會說，要接納自己的脆弱。我會說的是，更清楚地去看見自己所處的狀態跟位置，然後向能夠理解我們的人尋求協助。

沒有一個人是不需要被幫助的，即便是再有能力的人，都會有需要被幫助的時候。痛的時候就叫吧！即使周遭的人都期望你再有能力，我也會期望你能做到你能做的，就好。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航