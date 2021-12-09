中國舉辦「國際民主論壇會議」爭奪話語權，目的就是要混淆民主價值

美國舉辦「民主峰會」（Summit for Democracy），共邀請110個國家及地區代表與會，將「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」列入主要討論的主題，台灣是受邀名單之一，被認為是獨裁國家的中國則被排除在外。

當然，這看在中國眼裡很不是滋味，中國除了大批這場「民主峰會」是一場笑話之外，也另起爐灶辦理「國際民主論壇會議」（International Forum on Democracy），要跟美國拚場意味相當濃厚，號稱邀請500多名來自120個國家的人士參加，當然這是中國有意在「民主」議題上爭奪全球話語權。

中國爭奪話語權，就是要混淆民主價值

美國的用意當然是要拉起全球民主國家的合作，透過集體的力量來對抗來自獨裁國家的威權滲透。

明眼人都知道，主要的威脅來源就是中國，這也是拜登（Joe Biden）上任以來積極打造的「圍堵中國」行列，放大檢視中國的人權侵害行為，以及中國利用他國的民主制度來增加自己的滲透力，美國意圖強化各國民主防衛的意圖相當明顯。事實上，中國深知「民主」是國家形象的最大罩門，國際社會關注中國人權黑紀錄，無論是新疆的集中營、香港的國安壓制等，都成了各國採取反制中國的重要理由，甚至擔憂會影響中共的統治地位。

對中國來說，絕對不會遵循西方民主模式的脈絡，這不單會顛覆中共的正當性，更可能讓中國失去跟美國進行「霸權競爭」的能力，說白了，中國必須堅守「制度之爭」的路線，以此來凸顯中國式統治的競爭力，並成為其他國家仿效的典範。

因此，中國對美國拉起民主聯盟的動作，也提出具「中國特色」的民主詮釋，「全過程人民民主」來對比西方民主，就是要宣示「民主」絕非只有資本社會的標準；換言之，中國要強調的是「美國並不是真正的民主」，中國所設計的「全鏈條、全方位、全覆蓋」制度才是民主的一種表現。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

問題是，中國所認知的「民主」與當前民主國家有很大的落差，許多成熟的民主國家所重視的是「價值上」與「文化上」的民主，而中國所聚焦的則是「制度上」的民主。

所以當中國把民主當成焦土之戰時，從來不談及國內公民社會的形塑，只偏重在透過中共「條條塊塊」的統治系統，層層體現中共統治的合法性與正當性；反觀全球對於民主的普世定義，「言論自由」、「有競爭性的選舉與政黨制度」、「制衡與監督」及「公民複決」等，都不是中國在意的民主條件。

中國一再強調自己也是民主國家，就是要打亂這套民主的基本定義。

全過程民主，猶如裝飾獨裁的國王新衣

其實，中國沒有辦法改變國際社會對中國是不是民主國家的認知，畢竟自始至終，中國人民並沒有當家做主的權力，而國家機器完全被獨一合法政黨所壟斷，政府體制與社會型態也沒有監督與制衡的能力。

中國自然不會使用國際慣用的民主語言來對話，他們自創屬於中國特色的名詞，再來由御用學者專家來自圓其說，就是要先確立中共的統治地位不受挑戰，至於「全過程」是什麼不重要，「人民」與「民主」也只是粉飾獨裁的裝飾品，不是形容詞，而是假議題，也就是說，中國的「全過程人民民主」並無新意，只是件國王新衣罷了。

Photo Credit: 中央社（中新社提供）

持平而論，中國容許得了反對的聲音嗎？當一個個維權律師、公民記者被消失，就連全球知名女網選手彭帥都可以「被失蹤」再「被現身」，為了掩蓋中共政治的荒謬形象，又擔憂以美國為首的國際社會強力抵制「北京冬奧」，這樣的國家卻自稱自己是最民主的國家，如果不是睜眼說瞎話，就是統治階層出現價值混亂的跡象。

從台灣的角度來看，與其期待中國民主化，還不如思考如何鞏固台灣民主不受到侵害，當主要民主國家開始關注中國的滲透，近鄰中國的台灣更要居安思危，必須深思中國正再利用台灣的民主制度，來進行影響政治運作與發展。

台灣作為全球民主國家對抗中國獨裁的第一線，應當善用自己的戰略地位，做好民主防衛的各種準備，這不單是確保台灣的民主不受到侵害，更要藉此來對其他民主國家有所貢獻，當中國對自己的獨裁專制無法理直氣壯時，這場「民主」與「獨裁」的制度之爭，台灣的重要性不言而喻。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航