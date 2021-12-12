《茶金》與《國際橋牌社》展現強大的島嶼民族特質，這亦是台劇特有且無法被取代的路線

近幾年來的台劇表現異常亮眼，在網路上都能引起大家的廣泛討論與共鳴，甚至「追台劇」也成為許多人的日常生活。如同近幾年來的台灣電影熱，愈多人願意「專程花錢看國片」的風氣轉變，台灣劇集與台灣電影的層次提升，從觀眾反應就能感受其中。

但我想，民眾對於劇集與電影之間的日常感受仍是有別，因為台灣電影雖然好看，但感受僅止於短暫的當下，共鳴無法持續太久；然而對於台灣劇集而言，它是每個星期播出一至兩集，它已形成一種固定習慣，甚至是讓人有期待感，進而形成一種儀式感，也無形中促成劇集元素的討論能不斷持續，故而這樣的劇集更有別於八點檔長壽劇，它已不再是打發時間的附屬，更不是可有可無的日常搭配。

當然這前提也是建立在戲劇要好看，其次更在於觀眾的共鳴度要高，如以《茶金》與《國際橋牌社》來看，便是特色非常明顯的實例。台灣劇集的路線非常多元，會以這兩部來比較，都在於他們都是立足台灣的歷史為出發，其次他們都在劇中展現強大的島嶼民族特質，而這亦是台灣能有別於其他國家的戲劇特色。

起初《茶金》開頭的歷史詮釋爭議引起不少人的批判，雖然這是明顯不小的失分，但卻不影響劇情和演員的精彩表現，重點在於這部劇集的藝術質感呈現，絕對能排上近幾年台劇的前段班；《國際橋牌社》劇情脈絡雖不至引起太多爭議批判，但是劇情觸及近二三十年的政治角力，使得劇集在宣傳交涉上仍存有不少無形隔閡，這部片相較下雖不似投入龐大成本，但它仍用流暢的劇情走線與演員技巧來補足強化，仍屬佳作。

然而看過這兩部劇集，都能明白感受兩者的共同點，他們都是想要在大環境的困苦中，尋求對於生存拚搏的意志，努力在有限的條件與空間中走出一條路。不論是因為戰爭引起的金融秩序波動、通貨膨脹、國際物料與市場的競爭、國際政治邊緣化、兩岸衝突與危機等，這些不同問題都在劇中故事考驗著他們，但他們都能克服且突破，如同《國際橋牌社》劇中這段話：

再大的石頭壓下來，石塊之間一定有個縫，光線就會從那個縫跑出來。

或許你會說這樣看似正面求生的情境，每個國家多少都有，也多少能在不同國家的戲劇看到，沒必要過度放大上述這兩部台劇。然而這兩部台劇和其他國家不同的地方，其一在於皆為本土真實故事改編，其二在於這兩部都有著濃厚的「島嶼性格」。這島嶼性格來自於強敵環伺而凸顯的求生意志，有著被廣袤資源競爭下的邊緣化危機，因此劇中人物都不願受人擺佈而想主導自我命運，想辦法強大自我，進而爭取自我的最佳條件。

例如《茶金》劇中的茶商大亨——吉桑，他為了要證明自我在家族中的存在價值，辛苦創業而成為了茶葉界一方之霸。劇組也刻意塑造吉桑對茶葉的堅持與熱情，讓他懷有對台灣茶做出口碑的理想，使得吉桑成為有別於一般企業家的獨善其身，進而是兼善天下的指標人物，所以身為大老闆的他可以關心底層茶農，滯銷茶菁也時常願意收購，甚至願意為了台灣及茶葉界的面子而賠本接外交茶訂單，成就自我的同時也更多是為了眾人及大環境，霸氣頭家也能有普照天下的陽光溫暖。

重點在於吉桑對自我存在的使命與責任，連帶影響了與他合作的夥伴、親人和員工，他旗下的製茶師為了贏得日本茶葉比賽，再辛苦投入準備也甘之如飴，甚至覺得這是一份「榮耀」。沒錯，這樣的「榮耀凸顯」也是劇組人員在幕後花絮所提及的劇情重點，因為當劇組人員在地方採訪這些故事時，地方耆老在言談中會不時透露「以前曾經得過什麼獎」、「這裡的茶曾有什麼豐功偉業」等，這種榮耀是有別於個人的利益追求，而是眾人的共同價值。

回頭細想劇情，我突然看懂了那一幕，就是茶廠失火原本能順利逃走的首席製茶師——阿土師，為何劇組要刻意安排他折返火場，即便可能犧牲性命，也要將過去競賽得名的冠軍茶種搶救出來，正是因為「榮耀」，而「榮耀」所牽引出眾人的共同價值，正是劇組想要傳達的重點，亦是潛藏在台灣島民們內心的那份「島嶼性格」。

看著《茶金》劇中的吉桑特質，一直讓我聯想到日劇《華麗一族》中由木村拓哉飾演的萬俵鐵平。萬俵鐵平在經營家族企業子公司的鋼鐵廠時，他想的不是要讓鋼鐵廠賺多少錢，反而是他要如何做才能讓鋼鐵廠提升進階，如何才能讓全日本各個產業因為鋼鐵廠而受惠，進而讓全日本朝向更進步與更現代的國家邁進。雖然這部日劇刻意形塑萬俵鐵平的善解與溫暖，但也只有日本人能拍出這樣的人物特性，如同他們引以為傲的「職人精神」亦是如此。對照起來，台劇也能拍出一樣的元素，同時兼具高質感與可看性，著實不簡單。

在《國際橋牌社》亦是如此，雖然劇中連結年代為李登輝主政時期，有人會將其貼上美化李登輝的標籤，其實不然，因為從劇中客串人物遍及朝野黨派，以及不論藍綠紅背景人士都能開心參與演出，就可看出其中端倪。尤其在第二季劇集不斷強調「同島一命」的概念，亦即大家不論任何族群、身分或價值觀的差異，大家都是不分彼此來守護台灣島上的一切。

《國際橋牌社》第二季有別於第一季之處，在於國內政治角力的描述減少甚多，劇組講述重點放在國際與兩岸外交引發的生存危機，不論是九六年飛彈危機或美中台三方角力，這些都是台灣島嶼歷代至今不斷面對的問題。劇中排灣族軍人王約翰在離島前線面對兩岸軍事衝突升高時，這段話，最能看到歷代島民的沉重無奈：

我的曾祖父幫清兵打仗，我的祖父幫日本人打仗，我爸幫國民黨打仗，你們漢人那麼喜歡打，自己去打啊，為什麼要叫我們山地人去打。

即便這段話聽來無奈，但是在島嶼生存困境顯現時，他還是願意和大家守護島上的一切，從離島前線的「同島一命」，進而再到台灣島嶼的「同島一命」，這都是劇組立足歷史而不斷強調的訴求與價值。故而不分種族、語言、身分、信仰或藍綠，同島一命只為守候多數人的共同價值與信念，這是台灣特有的「島嶼性格」，這亦是台劇特有發展且無法被取代的路線。

台灣這樣的「島嶼性格」是與生俱來的，因為先天注定被夾在強國之間生存，強國廣袤陸地豐厚資源對照島國的有限條件，那種比鄰而居的危機感是明顯且直接的。而日本也和台灣有著類似的先天危機感，只是台灣的處境比日本更艱困。但也由於部分情境類似，所以台灣與日本島民們特有的內在精進與提升，亦是世上其他島嶼國家鮮少見到的。

例如日本在明治維新後成為現代化強國，後續二戰投降後又能迅速創造經濟與工業奇蹟，一度躋身世界第二大經濟體，正是因為島嶼困境而激發出島民的「超克（超越與克服）」。台灣也由於曾被日本殖民的影響，在那時期台灣人身上也能看到相似的「超克」意志，不論環境再艱困難行，只要有一線生機仍願意努力挑戰，其實這已超越了國家情懷，甚至是跳脫族群隔閡，這已是從現實環境中看待島嶼求生的最大價值。

全世界的島嶼國家何其多，但要找到像台灣擁有相同存在危機的國家，應該是很難了吧。島嶼人民與生俱來的求生意志，立足於「島嶼性格」所拍攝出來的劇集與電影，正是我們能表現獨特內在價值的路線，別人也抄襲不來。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航