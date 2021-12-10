加勒比海島國巴貝多不再奉英國女王為國家元首，是中國推倒大英國協的第一張骨牌？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

面積430平方公里，人口不到30萬的加勒比海島國巴貝多（Barbados），於1966年自英國殖民地獨立55年後，巴貝多眾議院和參議院分別於2021年9月28日和10月6日通過法案，廢除英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國家元首地位；並於10月20日選舉現任總督德拉・梅森（Sandra Mason）為首任總統。在11月30日獨立紀念日（國慶），宣布改制為「巴貝多共和國」，為全球最年輕的共和國。

巴貝多雖然不再奉英國女王為國家元首，退出「大英國協王國」，但仍以非王國成員繼續為「大英國協」（Commonwealth of Nations）成員（如新加坡）。在改制共和的慶典上，英國王室派王儲查爾斯（Prince Charles）親臨觀禮祝賀；英國首相強森（Boris Johnson）亦發表聲明，重申兩國堅定的夥伴關係。

2020年9月16日，巴貝多政府宣布準備取消英女王伊莉莎白二世的國家元首象徵地位後；英國國會下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat），在2020年9月接受《泰晤士報》（The Times）訪問時，指稱巴貝多取消英國女王伊利沙白二世的象徵國家元首地位，係中國施壓所致；中國藉基礎建設投資及債務外交（指一帶一路）作為控制手段，北京積極試圖破壞倫敦作為加勒比海國家主要夥伴的歷史地位。《泰晤士報》並引述消息稱美國中央情報局（CIA）已與英國分享中國在巴貝多的行動情報。

加勒比海地區大英國協成員國

加勒比海地區內除古巴、多明尼加及海地三國人口超過1000萬，大多為人口少於100萬的島嶼國家，其中多數為20世紀始獨立的英國殖民地。加勒比海有非屬民主陣營的古巴，亦有西半球最貧窮的國家海地，另有世界「避稅天堂」的英屬維京與開曼群島等10餘個美、法、荷等國屬地。其中海地、聖克里斯多福、聖露西亞及聖文森為我邦交國。

大英國協共有54個成員國，包括世界最富有、最貧窮，國土面積最大及最小的國家。大英國協成員國中32國為小國，12國位於加勒比海地區。（參見附表1）

附表1：加勒比海地區大英國協成員國一覽表

加勒比海大英國協成員國新冠疫情現況

加勒比海地區均為島嶼型國家，邊境管制較為容易，新冠疫情確診病例數並不特別高。（參見附表2）

附表2：加勒比海大英國協成員國新冠肺炎疫情表（2021-1205）

資料來源：WHO Coronavirus（COVID-19）Dashboard, https://covid19.who.int/table 自2021年3月中旬起，英國牛津AstraZeneca（AZ）疫苗經由COVAX機制陸續運抵加勒比海地區各國；巴貝多已分三批獲得COVAX運交10萬800劑AZ疫苗，美國援贈14萬400劑輝瑞（Pfizer）疫苗。中國援贈巴貝多3萬劑國藥（Sinopharm）疫苗，另援贈多明尼克2萬劑（3月4日）、千里達10萬劑（5月19日），多明尼克與千里達並分別向中國採購5萬及20萬劑國藥疫苗。（參見附表3）

附表3：巴貝多經由COVAX及接受援贈獲得新冠疫苗情形（2021）

資料來源：“COVID-19 Vaccine Distribution”, U.S. Department of State, https://www.state.gov/countries-areas/barbados/; 作者綜整。

中國與巴貝多雙邊關係

中國與拉丁美洲19個國家簽署的「一帶一路」合作備忘錄（關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世纪海上絲綢之路建設的諒解備忘錄）中，10個為加勒比海地區國家，其中包括2019年2月簽署的巴貝多。（參見附表4）

附表4：加勒比海國家與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄一覽表

2015年4月20日，巴貝多西印度大學（University of the West Indies）Cave Hill校區成立孔子學院，由中國政法大學派遣漢語教師。中國海軍「和平方舟」（Peace Ark）醫療船2015年12月訪問巴貝多。中國自2016年12月起派遣醫療隊援助巴貝多，醫療隊由重慶醫科大學附屬醫院等派遣八名醫衛專家組成，迄今（2021）年6月，已派遣第五批醫療隊。新冠肺炎疫情期間，中國先後捐贈九批醫療物資。

2016年3月15日，巴貝多國防軍與中國解放軍簽署中方提供價值300萬美元的軍事援助協議。中國於2018年期間交付巴貝多國防軍4×4吉普車、野戰廚房車、冷凍車、拖拉機及一艘巡邏艇。

在雙邊貿易方面，2020年兩國貿易額僅為9426萬美元，其中中方出口7910萬美元，進口1516萬美元。巴貝多向中國主要出口廢塑料及廢金属。2020年9月，巴貝多開始使用中國製造的33輛電動公共汽車。

中國操控巴貝多退出大英國協王國？

鑒於加勒比海地區地理位置與美國本土鄰近，亦稱為美國「第三國界」（The third border），對美國國家安全具高度戰略重要性。中國近年來在加勒比海地區的影響力逐漸上升，已引起美、英兩國的關注。

中國自2005年來對加勒比海地區國家提供高達70億美元（巴貝多4.9億、古巴6億、安地卡10億、千里達19億、巴哈馬4.5億、牙買加27億）的「基礎建設投資」貸款，建設港口、道路等。但若說巴貝多取消英國女王的象徵國家元首地位，係中國施壓所致；若能成為北京破壞英國作為加勒比海國家主要夥伴歷史地位的「控制手段」，可能言過其實，誇大了中國的影響力。

英國憂慮加勒比海地區其他大英國協島國，未來可能會循巴貝多之例，取消英女王的象徵元首地位，其中人口約300萬最大的島國牙買加很可能為下一個國家。

雖然取消英女王的象徵國家元首地位，並不代表「脫英」，仍然為大英國協的成員國，但這涉及到英國在國際社會的「顏面」；但另一方面，可能亦彰顯了英國國力的下滑，以及其長期以來無力顧及其加勒比海前殖民地國家的國際現實。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航