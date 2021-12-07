《月老》票房破億緊追《當男人戀愛時》、《角頭－浪流連》，柯震東親自解答觀眾「金線」問題

知名作家轉戰電影圈的九把刀，今年執導的奇幻愛情電影《月老》入圍金馬獎11項大獎，最終獲得最佳視效、造型和音效3項大獎，而本片自11月24日上映之後，截至昨（6）日全台票房突破新台幣1.13億元，在今年國片僅次於《當男人戀愛時》的4.05億、《角頭－浪流連》的1.61億，成為今年第3部破億國片，由於電影上映不到一個月，未來的票房有望坐穩2億上看3億。

Photo Credit: ifilm傳影互動提供 《月老》劇照

其實《月老》的上映之路算是多舛曲折，原先檔期訂於今（2021）年7月暑期檔期，目標族群抓準學生以及家庭市場，且也準備替台北電影節擔綱開幕片，無奈5月底全台肺炎疫情爆發，電影院全面關閉，檔期只好一延再延。所幸到了9月底仍舊順利替延期的台北電影節開幕，當時更在台北電影節創下312張票在20秒內完售的瘋狂表現，可見觀眾對於《月老》的期待度。

離開台北電影節之後，到了10月初的金馬獎公布入圍名單之際，《月老》更與《瀑布》、《緝魂》並列11項大獎提名，僅次於香港電影《濁水漂流》的12項提名。受到金馬獎11項大獎的入圍肯定，更讓外界好奇《月老》是否除了九把刀的「商業」元素之外，還有些可觀的「藝術」成分，讓《月老》更加受到矚目。

於是挾著金馬獎、台北電影節、影展觀眾、學生、家庭市場等多方期待之下，《月老》全台上映兩週左右的時間就收下破億成績，也替今年台灣進入後疫情的電影新生活注入一劑強心針，代表觀眾還是願意走回電影院看電影。

此外，由韋禮安主唱的《月老》主題曲〈如果可以〉，目前在YouTube點閱率來到441萬次，成為高熱度的傳唱金曲，此股電影歌曲熱潮，也可望複製盧廣仲〈刻在我心底的名字〉（4977萬次）、茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉（3224萬次）等主題曲的成功模式，替電影順利加分製造話題，持續突破票房。

細數九把刀目前最成功的商業電影，應當是10年前的《那些年，我們一起追的女孩》，當時全台掀起一股校園純愛熱潮，大賣4.25億，成為該年台灣年度票房第三名，僅次於《變形金剛3》的7.62億以及《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》的4.72億，更捧紅了陳妍希以及新人柯震東，柯震東更以此片拿下金馬獎最佳新人，開啟之後的演藝生涯。

相隔10年，九把刀與柯震東再度攜手合作，而女性角色則找來宋芸樺、王淨等人演出，加上片中的特效備受肯定，被眾人大喊台版《與神同行》，讓各界看到台灣也能拍出奇幻世界觀的電影，肯定其製作水準，好表現也反映在破億的票房佳績。

截至為止，主創團隊全台已進行將近50場的映後QA，而根據片商「傳影互動」表示，主創團隊最常被問到的題目就是：「為何阿綸會從胸口拉出金色絲線，讓王淨握著他的絲線一直奔跑？」演出阿綸的柯震東則親自解答：「電影一開始就有提到，紅線是當初織女為了要讓全天下有情人終成眷屬，犧牲自己的生命拉出第一條紅線。由於已經不是月老神職的阿綸無法做出紅線，就從自己的心口拉出生命線拯救愛人，並跟小咪說：『一萬年給我不給你！』也是希望小咪不要再執著，才能讓Pinky為她找到蔡昌憲。」

而也有許多觀眾好奇片中宋芸樺飼養的狗狗「阿魯」（Akita飾演），賺人熱淚的表演是否為特效加工而成。導演九把刀也特地澄清：「劇組並沒有花一顆特效鏡頭在Akita身上！」不過，劇組也表示，雖然Akita是哭點擔當，卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲分就會讓牠回到專屬休息室，被視為最被劇組寵愛的大明星。

九把刀此前也透露：「還在寫《月老》劇本的階段時，我心愛的狗狗過世了，當時對我的生命衝擊很大。然而，電影快要開始拍的時候，老婆懷孕了，新生命又開始了。」這種經歷讓九把刀感受到一股力量在和他對話，也應該要透過電影全力呼應這段感受，帶給觀眾。

最後，《月老》能在兩週左右的時間衝出破億票房，九把刀也表示要歸功於每位辛苦的幕前幕後人員。

Photo Credit: ifilm傳影互動提供 《月老》劇照

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航