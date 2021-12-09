女性道歉背後的交織困境：高嘉瑜為什麼要道歉？又是在為誰道歉？

文：台大城鄉所末路狂花女性主義讀書會

本（12）月1日立委高嘉瑜召開記者會，為林秉樞對其施以強制、脅迫等行為，表示身為家暴受害者造成社會紛擾，向社會大眾道歉。然而高嘉瑜在此故事腳本中作為被害者的角色，何以道歉、表示愧疚？單就「被害者的道歉」來看，似有不尋常之處，高嘉瑜的「承認受害」與身為民意代表所需營造的為民喉舌形象，其扞格處更導致受害者不能發聲自救，更屬多重困境。

高嘉瑜在其記者會發言表示：「因為第一時間我覺得，這是一件非常難看的事情」、「我是覺得真的是識人不明真的是非常抱歉，自己真的很蠢」我們無法否認這是一件難看的事情，但高嘉瑜並不蠢，更無需道歉。本文試圖自存在主義、女性主義的詮釋觀點，釐清道歉背後的交織困境。

自欺：高嘉瑜的道歉與羞愧，是多重層次的情感交織而成

高嘉瑜於記者會發言內容基本上就是一連串的道歉，內容大致可以區分為對外及對內回應。前者為的是身為政治人物的形象管理，後者則是以身為女性，面對親密關係暴力的應對策略。

然而具有權勢是否就不應、不會面臨脅迫？身為女性，識人不明也未必是道歉的重要理由。

「很多人會說你身為一個立法委員有這樣的權勢，還受到這樣子的脅迫。」

「第一時間我覺得非常的丟臉，因為這件事發生在我身上。平常我在媒體上給大家的形象可能都是非常正面、陽光，身為一個公眾人物遇到這樣的事情的時候，可能也不知道該怎麼處理，甚至我也沒有讓家人知道，第一時間我覺得這是一件非常難看的事情。」

由此可以發現「高嘉瑜」這個符號，意義上不只是「女人」，更是一個「擁有權力的人」。

在對內的個人面向上，高作為女性，身體構造上的差異，可能使她在面對暴力時難以直接反抗或反擊。在對外的公眾面向上，高作為立委，身分位階上的權勢使她比起其他相對弱勢的女性，可能更能反抗來自親密關係上的暴力對待。因此我們在看待任何女性在社會或親密關係中的處境時，必須同時考慮個人位置與社會階級構成的交織性（intersectionaility），才能更理解其所做的行動與選擇，背後多重因素之影響。

作為高嘉瑜這樣「正面」、「陽光」的女人，我們不只對她有期待，更覺得「像高嘉瑜這樣的女人，不應該發生這樣的事情，若發生了，也不會願意忍受。」然而，高嘉瑜代表的是哪種女人呢？反過來說，又有哪些女人能夠去選擇要不要「忍受」這些事情？

photo Credit: 中央社

西蒙波娃所提出的「自欺」正是最好的寫照，女人必須自我說服、自我防衛，換取親密關係中暫時的安全與逃離威脅。波娃看待女性處境時相對嚴苛，她認為女性不應該自欺，應該勇敢站出來，抵抗所遭受的不公平與暴力。這樣的說法忽略女性抵抗所要付出的代價與後果，也看不見事件背後的結構與阻力。因此不論是誰，若沒辦法在第一時間逃離親密關係中的暴力，也不代表這是個人選擇所造成的結果。

「那我覺得身為一個女性，其實在面對另一半或男朋友這樣子的一個暴力或是脅迫的時候，內心真的是百感交集。」 「昨天出來媒體上的報導之後才知道他有這麼多這些事情，其實這些事情我都不知道，所以我覺得說⋯⋯真的是識人不明真的非常抱歉就覺得說⋯⋯就是自己真的很蠢。」

作為親密關係中的個人，記者會內容中所提到「這些事情我都不知道」以及「識人不明」讓高嘉瑜感到「非常抱歉」並覺得「自己真的很蠢」等發言，是在對於自己「私事」暴露在公眾下，佔用社會資源感到抱歉，並下意識地檢討自身哪裡做得不夠多，而導致受害的結果。

就算她不是一個公眾人物，單純身為一個普通女性，大部分的女性會在受害時感到不知所措，不斷質疑與思考自己為何做出這樣的判斷。 然而，不論個人在親密關係中如何做決策、選擇交往對象，都沒有人應該遭受親密關係中的暴力，也不應該覺得是自己的問題，並且產生愧疚感。

實際上，第二波女性主義早已提到「個人即政治」，這樣的事件絕非單一的偶然，更是整體社會結構下的養成結果。從本事件可以揭櫫「個人的即政治的」：原先想像中的公私之別已經不再顯著，傳統認識的私領域權力關係已然提上檯面，公領域的權力和價值也早已進入私人生活和個人心態（顧燕翎、王瑞香，2019）。親密關係暴力中的抵抗、衝突、協商、自欺，在我們的社會中不斷循環上演，並持續地威脅著人們。

Photo Credit: 中央社

女性被視為順服的「他者」

延續波娃的觀點，在男性為主體的歷史發展腳本中，女性被視為「他者」而臣服於男性，以達成男性自主性的完足。

即使高嘉瑜作為「擁有權力的人」，悖逆既有腳本的宰制，在親密關係中，與伴侶的關係卻仍具主從性，甚至疑似遭到脅迫與暴力對待。女性的身體作為出氣包，顯見客體化的事實。長期的關係內噤聲，很可能是調和、否定其本身具有自由潛力的條件，於是迎來「本質是主體，卻淪落為他者」的矛盾，也就是作為順服所用的「自欺」。

最後，本文質疑，性別事件中的加害者、被害者的敘事樣板，我們容易看見被害者出面道歉，卻未見加害者現身。不過，即使加害者角色陷於沈默，而導致其敘事薄弱，也不意味著被害者需要為自己的發聲道歉。此刻，被害者作為「他者」的集結現身，謀求在不平等社會結構中的些微抵抗，眾聲喧嘩之中凝聚團結的聲響。

（台大城鄉所末路狂花女性主義讀書會成員：莊詠竹、林玟君、林于婷、邱士倫、高鉦詠）

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航