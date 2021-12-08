假設詹宏志是受害者，他是如何一步步陷入林秉樞設下的「人際詐騙」？

文：權自強

這幾天鬧得沸沸揚揚的家暴渣男事件，在詹宏志先生的2千字聲明及請辭國策顧問中，又迎向了另一波的高潮。我不想評論詹先生是否對錯，但從他的描述當中，我們大概可以推測出這位男主角的成功之道，並非只是用「騙子」兩個字來形容那麼簡單，假設把詹先生當成一個詐騙受害人，我們可以看到他是如何一步一步淪陷，最後甚至還變成了「共犯」。

這也說明了高知識份子並不代表就不會受騙上當，有時候他們的思想更加單純，加上對自己很有自信，更容易不小心就陷入思維的誤區。

通常「人脈詐騙」的第一步就是要建立連結。

公眾人物免不了會有一些公開演講活動，打聽好情報搶先報名就對了。而且愈是小型有機會互動的愈好，這樣在活動中間休息時間或結束時，就可以特別跑過去和主講人聊個幾句，一定要說是他的忠實粉絲，要求合影留念，就算要付一些報名費，也絕對是很划得來的投資。

參加一場還不夠，最好多參加幾場，讓這個名人留下一點印象，再利用後續有問題想請教的名義，加到這位名人臉書或Line好友那就成功了，代表有機會展開下一步動作，就算不能加到Line好友，能夠在臉書上追蹤，未來貼合照時可以標籤這個名人，也是一個重要收穫。

第二步是留下深刻印象，並且搏取好感。

名人的粉絲通常眾多，要如何在這些粉絲中脫穎而出，就要靠持續保持互動，而且在特定時刻展現自己與眾不同的一面。例如你會千里迢迢跑去聽他的演講，並且全神貫注，甚至買了他的一些書或作品展現不是口頭上支持而已。

認識名人不難，但名人要認識你就困難多了，尤其是如果雙方是不同性別，那更需要拿捏好尺寸，很容易就被視為是騷擾或別有居心。千萬不能過於激進或頻頻示好，要循序漸進保持耐心，等待好機會的來臨。

第三步是營造好形象。

一旦建立了連結，等於是打開了友誼的大門。尤其是在臉書上互為好友，雙方都會看到對方的塗鴨牆內容，這時就進入到最關鍵的第三步：打造自己的良好形象。

如果在臉書上每天都只會抱怨一些生活瑣事或怨天尤人，那可能只有你很熟的朋友會想看並且給你加油打氣，一般網友大概都會敬而遠之。但如果你經常發表一些比較長的時事評論，或是轉分享一些看起來很有深度的內容，藉以彰顯自己與眾不同的品味和觀點，那久而久之，可能就會給人一種「此人很有想法」的錯覺。

偶爾還要開心的去做一些公益，PO出汗流夾背的照片，並且號召大家一起加入，就可以營造一種陽光開朗的無害形象。（是捲起袖子那種照片，千萬不是「秀」自己捐了多少錢）

第四步是拉近關係，建立私人友誼。

從陌生人到粉絲，再從粉絲變成網友，已經是很了不起的進展，要想從網友再變成朋友，這又是一大躍進，關鍵點就在能不能製造任何一次私下聚會或碰面，這真的要靠把握機會。例如，有些名人會在社群平台上賣一些二手商品，如果你藉由面交的機會面對面講了一些話，關係馬上會拉進不少。

想拉近關係還有一種方法，就是在社群平台上曝露自己最近遭受的重大打擊或挫折，但不是用抱怨的口吻，只是表示自己的痛苦和脆弱而已，而且還要設定只有「朋友」才看得到，就算這位名人朋友沒有主動上來幫你留言打氣，可能也會不經意看到你的處境，因為知道了你的重要秘密，兩人就會在無形中拉近了不少距離。

例如這位渣男就很成功利用了他母親病重過世的事件，拉近了很多名人和他之間的關係。

最後一步就是「一起」去騙人。

如果在上述幾個步驟中，已經成功了把名人變成了「朋友」，偶爾還會私訊或私賴幾句，互相關心或加油打氣，那就完成了一個重要人脈佈樁，接下來等待關鍵時刻再讓這個朋友亮相出場。很有可能這位「名人」從頭到尾都不曉得自己已經成了他的行騙道具之一，合照、社群關係、對話記錄，都能說明兩人的友誼，於是他有可能透過這個友誼，再去贏得更多的友誼，或是取得一些資源。

臉書上有一個功能，可以看出兩個人的共同好友有誰？當有陌生人來加好友時，很多人會先看兩人有什麼共同好友？如果看到某個名人朋友也是你的好友，答應好友的機率就會高很多。然後一個牽一個，最後認識的名人好友就愈來愈多了。而且就像釣魚一樣，他一定會同時經營很多段人脈關係，最後會營造出一種互相加乘的效果。

即使其他名人不像詹先生一樣幫忙傳訊息去給媒體，也可能會在不知不覺中成了他去詐騙別人的共犯，這有時是防不勝防的。

以這次渣男事件而論，受到暴力相向的女委員固然很值得同情，但有一點一直沒有人提出來討論，就是這位渣男在認識委員甚至後來交往的期間，不曉得私下或公開曾經利用過多少「委員」的光環來做事或拓展他自己的人脈？

從詹先生的辯解書裡可以很清楚地看到，他在很多場合都會運用委員的關係，甚至他母親的告別式，說不定很多人也是衝著委員才去慰問示好的，委員明知自己的社經地位與權力，還是放縱身邊親友去濫用關係，其實也是未來需要好好自我檢討的地方才是。

如果你是個名人，圍繞在你周遭正在從事「人脈詐騙」的人可能不在少數，行事務必要更加謹言慎行，千萬不要被別有心人利用而不自知，畢竟知人知面不知心，這年頭要清楚認識一個人真正的本性，實在是太困難了！

本文獲作者授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航