2021/12/07,
生活

Moët & Chandon Effervescence！金色氣泡翻騰奢華經典 「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」 率先點亮歲末微醺歡愉

Moët & Chandon Effervescence！金色氣泡翻騰奢華經典 「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」 率先點亮歲末微醺歡愉
Photo Credit : Moët & Chandon

我們想讓你知道的是

「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」活動期間全台限量銷售「酩悅香檳耶誕新年禮盒」，以金色氣泡搭配絢爛煙火的立體壓紋外盒，為年末佳禮注入歡樂的節慶氛圍。凡在快閃店上購買禮盒，就能享有「專屬客製化服務」。

最受全球消費者喜愛、全球平均每一秒就有一瓶酩悅香檳被開啟，每一次金色細緻氣泡的展現，都是代表著慶祝及美好的璀璨時刻。2021年歲末耶誕及新年時刻，酩悅香 檳於全球 20 多個城市如：紐約、巴黎、雪梨、倫敦、米蘭、香港、上海及台北等地舉行 Effervescence繽紛氣泡慶祝活動，以繽紛氣泡及禮物作為今年聖誕假期的歡慶象徵，並將個人美好時光昇華為團圓歡聚的斐然時刻。台北則選擇在信義區打造「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」，從 2021年12月3日(五)至 2022 年1月2日(日)於遠百信義A13展開為期 1 個月的快閃店。

酩悅香檳・金色耶誕快閃店細部情境照1
Photo Credit : Moët & Chandon

此次以品牌經典金色為概念，上方以大型金色蝴蝶結打造華麗的節慶氛圍，運用浪漫雪白色搭配繽紛絢爛的金色線條勾勒點綴 Moët Bar 及繽紛璀璨的禮品空間，邀請香檳迷們於店上透過酩悅迷你香檳共同舉杯歡慶年末美好時刻，同時也可為閨蜜們挑選酩悅香檳各式耶誕新年禮盒！除此之外，現場更打造金色璀璨星光背板，背板上的立體禮物盒迸出閃耀星星、氣泡及耶誕節專屬的金色雪花等華麗飾品。如此精美的打卡牆，絶對是 2021 歲末年終之際的夢幻打卡地！即日起至快閃店，在 FB 或 IG 以貼文或限時動態打卡，就能立即獲得獨家Moët精美小禮(每日限量 20 名)！

繫上心願，封住浪漫-最暖心的祝福藏進酩悅香檳獨創的絕美包裝裡

「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」活動期間全台限量銷售「酩悅香檳耶誕新年禮盒」，以金色氣泡搭配絢爛煙火的立體壓紋外盒，為年末佳禮注入歡樂的節慶氛圍。凡在快閃店上購買禮盒，就能享有「專屬客製化服務」。

客製化服務 1：專屬緞帶印製服務

最懂您心的酩悅香檳明白有些祝福話語在心裡口難開，當面說不出口的話就藏進包裡吧！酩悅香檳首度推出專屬緞帶印製服務，不僅能印下祝福話語，緞帶上更獨創 QRcode 印製服務與系統，讓贈禮者在送出酩悅香檳前，可掃描 QRcode 錄下一段小短片上傳至網站給收禮者，收到禮物後掃描 QRcode 即可觀看贈禮者的滿滿心意，零距離勇敢傳遞祝褔驚喜！

快閃店獨家Moët精美小禮-杯環
Photo Credit : Moët & Chandon

客製化服務2：專屬香檳瓶身印字服務

除了專屬緞帶印製服務外，並有酩悅香檳獨創的瓶身印字機，讓每一位到店購買的消 費者都能於瓶身印下專屬紀念文字，為這個特別時刻留下紀念。專屬於酩悅香檳的贈禮藝術，不僅暗藏豐富巧思設計與驚喜，所有禮盒在贈送前，都會經過悉心包裝配上黑色精美緞帶結飾及象徵耶誕氛圍的裝飾小物，為歡慶佳節提供 一站式尊享服務，品味酩悅香檳寵愛贈禮的細緻享受。

酩悅香檳代表著優雅生活與質感兼具的美好儀式，並再次滿足廣大消費者年度期待， 獻上全台唯一的「Mini Moët 酩悅迷你香檳販賣機」，輕鬆享受大人才懂得的忙裡偷 閒小確幸，分秒間都是微醺生活的極致氣泡體驗！誠摯邀請您蒞臨快閃店品飲，感受 酩悅香檳獨一無二的豐沛花果香綻放在圓潤細緻的綿密氣泡裡，高雅的琥珀酒液隱約 透出金色光澤，輕冽爽口，在尾韻留下悠長而令人眷戀的香氣，恣意感受酩悅香檳帶 給您最完美平衡的微醺境界。

酩悅香檳・金色耶誕快閃店情境照
Photo Credit : Moët & Chandon

繽紛氣泡化身佳節歡慶標誌

酩悅香檳以其香檳中的氣泡作為節慶象徵，延續品牌自 1743 年創立以來始終不變的 歡慶標誌傳統。香檳驚豔的氣泡，擄獲了法王路易十五的情人龐巴度夫人以及無數歐洲皇室成員。酩悅香檳創辦人的孫子（Jean-Remy Moët）正是以此向世界傳達品牌的優異釀造技術以及慷慨文化。酩悅香檳繽紛動人的氣泡，更曾於 1993 年伴隨品牌標 誌熱氣球完成環球壯舉，並降落於法國凡爾賽宮，時逢品牌創立 250 週年，更顯盛大歡慶意義。酩悅的璀璨香檳氣泡，曾於 2006 年閃耀紐約自由女神像、於 2017 年點亮開普頓的聖誕樹，並於2019年薩弘城堡（Château de Saran）修復落成典禮中，與政商名流一同迎來品牌旗艦香檳 Moët Impérial 系列創立 150 週年。酩悅香檳多年以來歡慶無數令人難忘的榮耀時刻，將所有珍貴分秒銘刻於品牌歷史中。

「酩悅香檳．金色耶誕快閃店」

活動時間：2021 年 12 月 3 日（五）-2022 年 1 月 2 日（日）

活動地點：遠百信義 A13（台北市信義區松仁路 58 號 1F）

營業時間： 週日~週四：11:00-21:30、週五、週六及例假日前夕：11:00-22:00


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