《運動產業發展條例》三讀修正通過：企業捐贈可抵稅150%，可望為產業注入更多活水

（中央社）立法院會今（11）日三讀修正通過《運動產業發展條例》部分條文，未來營利事業透過教育部設立的專戶，捐贈教育部專案核准的重點運動業，申報所得稅時，得按全數捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額。

為引進民間資源、擴大體育投資及國際能見度，這次三讀通過增訂《運動產業發展條例》第26-2條，明定教育部為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜，用於發展職業或業餘運動及相關賽事。

為促進運動業發展，並提供營利事業的捐贈誘因，三讀後的條文明定，營利事業透過專戶對教育部認可的職業或業餘運動業的捐贈，於申報所得稅時，得在捐贈金額新台幣1000萬元額度內，按金額的150%，自捐贈企業當年度營利事業所得額中減除。

然而，基於避免關係人間透過捐贈進行不當避稅行為，營利事業與受贈運動業間具有關係人身分者，在1000萬元額度內，僅能按捐贈金額的100%，自捐贈企業當年度營利事業所得額中減除。

但為利於推動國家重大體育政策，若營利事業透過專戶捐贈的對象，為教育部專案核准的重點運動業，及經教育部公告的重點運動賽事主辦單位，申報所得稅時，得全數按捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額，不受1000萬元額度及關係人身分的限制。

立法院教育及文化委員會進行初審與朝野協商《運動產業發展條例》時，各方曾對第26-2條企業捐贈抵稅額度有不同意見，行政部門希望為150%，但朝野立委主張200%或250%不等，經多次協商無法達成共識，一度暫時擱置。

立法院副院長兼中華職棒會長蔡其昌11月時因而與多個體育團體拜會立法院朝野黨團，希望能「先求有，再求好」，盡速通過《運動產業發展條例》增訂第26-2條條文草案。

這項草案原預料在今天的立法院會需經表決，但最後朝野立委對企業捐贈運產抵稅額定為150%並無異議，全案三讀修正通過。

通過的條文也明訂，專戶所收受的捐贈額，每年累積金額以30億元為限，以避免租稅優惠措施影響國家財政收入甚鉅。為避免資源分配不均，教育部得在總額限度內，對不同運動種類及受贈對象訂定得收受捐贈金額的上限。

考量《運動產業發展條例》給予營利事業較高的租稅優惠，應受較高程度的公共監督，三讀條文規定，專戶的設置、資金收支、查核監督，職業或業餘運動業的認可、受贈資金用途、關係人範圍，重點運動業專案核准的要件及範圍等事宜，需要由教育部會同財政部定之。

三讀後的條文也明訂，針對減除營利事業所得額的施行期間，由2021年12月7日修正條文的施行之日起，對職業運動產業為10年，對業餘運動業及重點運動賽事則為5年。

三讀條文規定，為利運動產業發展，地方政府得設置運動發展基金，教育部得以專責法人辦理本條例相關業務。

為促進職業或業餘運動業發展，三讀條文規定，各級政府與公營事業得配合國家體育政策及運動產業發展綱領，出資經營運動團隊，且團隊應聘僱具有體育專業或經營管理經驗人員，並得以法人方式經營。

另外，為鼓勵民間機構參與新建、改建或營運運動設施，以提升品質，三讀條文規定，民間機構參與新建、增建、改建、修建或營運重大公共建設的運動設施，可依照促進民間參與公共建設法相關規定，享有租稅優惠。

朝野立委無歧見全案順利通過：讓產業有更多活水注入

民進黨立委張廖萬堅在法案三讀後的發言表示，台灣體壇喜事不斷，中華職棒有第5隊加入，台灣選手也在東京奧運奪下2金4銀6銅的史上最佳成績，讓全體民眾非常興奮。但前幾年，包括兄弟象在內，中華職棒的4支球隊有3支轉賣，令人憂心職業運動發展。

張廖萬堅說，陸續有企業願意投入運動產業，令人感動，但政府應拿出態度。今天三讀修正的《運動產業發展條例》，不僅是體育選手培育的重要一哩路，更是發展運動產業的關鍵，透過捐贈可抵稅150%，提升企業投資意願，擴大台灣運動產業發展規模。

林奕華表示，朝野各黨團對《運動產業發展條例》的修法無歧異，為了讓運動產業往好的方向發展共同努力，但修法所面臨的最大阻力卻來自保守的行政機關，使法案至今日才三讀。這次修法重點是打開民間捐贈運動產業的活水，讓企業捐贈更彈性、更有動機舉辦體育賽事，協助更多運動選手有發揮的舞台。

時代力量立委王婉諭指出，運動是社會文化重要一環，更是民眾生活中的重要元素，但許多學生運動員一畢業就面臨能否將運動作為職業的問題，而台灣運動產業並非沒企業願意支持，卻需苦撐。健全運動產業環境，才能讓職業運動員及相關產業無後顧之憂，而且唯有運動員成為能謀生的職業時，才可以奠基厚實的運動產業。

台灣民眾黨立委高虹安說，這次修法是要鼓勵企業投資運動產業或選手培育，讓產業有更多活水注入，為運動選手爭取更多保障。如果希望更多民眾參與體育活動，在這之前要做的是培育基層選手，以及讓體育選手在黃金歲月後，可以投身到社會中的運動產業，以此把餅做大，讓台灣體育環境更好、讓運動日常化。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航