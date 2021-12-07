2021/12/07,
國際

宣明會助養疑雲：捐款人好奇查看「受助人」IG，又煙又酒更炫耀名車

宣明會助養疑雲：捐款人好奇查看「受助人」IG，又煙又酒更炫耀名車

我們想讓你知道的是

香港世界宣明會再爆爭議，有網民收到周年助養報告，內附受助人的名字和相片。他見受助人長大成人，好奇查找對方Instagram了解近況，結果發現受助人經常參加派對，不單抽煙飲酒，更與名車合照，與貧困相去甚遠。

香港世界宣明會再爆爭議，網民Ianoran Lhm（下稱Ianoran）過去十年助養一名阿爾巴尼亞兒童，最近收到周年助養報告，內附受助人的名字和相片。他見受助人長大成人，好奇查找對方Instagram了解近況，結果發現受助人經常參加派對，不單抽煙飲酒，更與名車合照，與貧困相去甚遠。他主動查詢，對方承認是助養報告的相中人，但強調沒有收過宣明會的援助。

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助養人按報告所列名字查看「受助人」IG有大發現。
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（圖片由Ianoran Lhm提供）
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（圖片由Ianoran Lhm提供）
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（圖片由Ianoran Lhm提供）

Ianoran接受「慳啲啦」電話訪問，他對過去十年善款去向成疑，擔心有人利用兒童身份和相片，用作尋求捐款，亦對於再捐款感心冷，「（慈善機構）無法把關，我無法再捐，一定會stop不再捐下去。」他指，已經收到香港世界宣明會職員電話，對方主動提出停止12月捐款，亦答應盡快查明事件回覆。

Ianoran憶述，自己大約20年前參加宣明會助養計劃，首10年助養一位柬埔寨妹妹，間中收到對方手寫信件，直到妹妹長大後寫信給他，表明不需要繼續助養。後來宣明會職員建議助養其他兒童，由於上一次助養經驗良好，Ianoran決定助養一位阿爾巴尼亞男童，他指當年男童樣貌十分可愛，自己亦曾收到手寫信件。

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直到近年手寫信變成電腦打字信，近日Ianoran再收到助養報告，見男童已長大成人，好奇查找對方近況，意外發現受助人Instagram的相片又煙又酒，參加派對和車聚，又與名車合照，「我好疑惑他是否有需要donation，見他ig story玩得好顛，我都未玩得這樣。」

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Ianoran決定直接與受助人溝通，傳送助養報告的相片，對方確認是相中人，但否認收到任何捐助，更稱對宣明會資助不知情，只知道有人找他拍照（I only know that I was photographed but I did not write anything）。兩人溝通期間，「受助人」更以經濟困難為由，提出借500歐元讀書。

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（圖片由Ianoran Lhm提供）

Ianoran批評，慈善機構一旦無法把關，捐獻就會變成詐騙，「可能是當地機構有問題，找一些人拍幾張照就裝作是受養人，誰在騙已經不重要，都幾肯定捐款去不到有需要人士手上。」

香港世界宣明會回覆查詢指，現正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進，同時已聯絡到該名助養者，如有進一步消息，會盡快通知助養者。

香港世界宣明會強調，每位兒童於參加助養計劃前，會先與父母或監護人簽署同意書，讓他們知悉計劃在社區的推行及他們的參與，機構會不斷加強與助養者溝通，並繼續審視及改善現行機制，讓助養者更了解捐款對孩子和社區的成效。

香港世界宣明會今年初曾捲入爭議，有捐款者指，機構在電郵及年度報告中，助養兒童近照時常重複，擔心自己受騙。香港世界宣明會其後致歉，解釋是未附上助養兒童的最新照片。翻查香港世界宣明會2020年審核報告，公眾捐款額按年跌11.1%，由8.35億港元跌至7.42億港元。

（標題為編輯所擬，原標題：「世界宣明會助養善款疑雲 受助人又煙又酒又車 捐款人心冷：無法把關唔捐落去」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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