宣明會助養疑雲：捐款人好奇查看「受助人」IG，又煙又酒更炫耀名車

香港世界宣明會再爆爭議,網民Ianoran Lhm(下稱Ianoran)過去十年助養一名阿爾巴尼亞兒童,最近收到周年助養報告,內附受助人的名字和相片。他見受助人長大成人,好奇查找對方Instagram了解近況,結果發現受助人經常參加派對,不單抽煙飲酒,更與名車合照,與貧困相去甚遠。他主動查詢,對方承認是助養報告的相中人,但強調沒有收過宣明會的援助。

助養人按報告所列名字查看「受助人」IG有大發現。

(圖片由Ianoran Lhm提供)

(圖片由Ianoran Lhm提供)

(圖片由Ianoran Lhm提供)

Ianoran接受「慳啲啦」電話訪問,他對過去十年善款去向成疑,擔心有人利用兒童身份和相片,用作尋求捐款,亦對於再捐款感心冷,「(慈善機構)無法把關,我無法再捐,一定會stop不再捐下去。」他指,已經收到香港世界宣明會職員電話,對方主動提出停止12月捐款,亦答應盡快查明事件回覆。

Ianoran憶述,自己大約20年前參加宣明會助養計劃,首10年助養一位柬埔寨妹妹,間中收到對方手寫信件,直到妹妹長大後寫信給他,表明不需要繼續助養。後來宣明會職員建議助養其他兒童,由於上一次助養經驗良好,Ianoran決定助養一位阿爾巴尼亞男童,他指當年男童樣貌十分可愛,自己亦曾收到手寫信件。

直到近年手寫信變成電腦打字信,近日Ianoran再收到助養報告,見男童已長大成人,好奇查找對方近況,意外發現受助人Instagram的相片又煙又酒,參加派對和車聚,又與名車合照,「我好疑惑他是否有需要donation,見他ig story玩得好顛,我都未玩得這樣。」

Ianoran決定直接與受助人溝通,傳送助養報告的相片,對方確認是相中人,但否認收到任何捐助,更稱對宣明會資助不知情,只知道有人找他拍照(I only know that I was photographed but I did not write anything)。兩人溝通期間,「受助人」更以經濟困難為由,提出借500歐元讀書。

(圖片由Ianoran Lhm提供)

Ianoran批評,慈善機構一旦無法把關,捐獻就會變成詐騙,「可能是當地機構有問題,找一些人拍幾張照就裝作是受養人,誰在騙已經不重要,都幾肯定捐款去不到有需要人士手上。」

香港世界宣明會回覆查詢指,現正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進,同時已聯絡到該名助養者,如有進一步消息,會盡快通知助養者。

香港世界宣明會強調,每位兒童於參加助養計劃前,會先與父母或監護人簽署同意書,讓他們知悉計劃在社區的推行及他們的參與,機構會不斷加強與助養者溝通,並繼續審視及改善現行機制,讓助養者更了解捐款對孩子和社區的成效。

香港世界宣明會今年初曾捲入爭議,有捐款者指,機構在電郵及年度報告中,助養兒童近照時常重複,擔心自己受騙。香港世界宣明會其後致歉,解釋是未附上助養兒童的最新照片。翻查香港世界宣明會2020年審核報告,公眾捐款額按年跌11.1%,由8.35億港元跌至7.42億港元。

(標題為編輯所擬,原標題:「世界宣明會助養善款疑雲 受助人又煙又酒又車 捐款人心冷:無法把關唔捐落去」)

文章獲作者授權轉載,原文看作者Facebook

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex

