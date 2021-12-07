北京合併多家國企成立「中國稀土集團」，主導未來再生能源關鍵原料、制衡歐美

隨著再生能源需求與日俱增，其關鍵原料——稀土（Rare Earth ）儼然成為各國戰略物資，外媒透露中國為了掌握國際定價權，將合併多家中國稀土廠商成立新公司，其將被命名為中國稀土集團（China Rare Earth Group）成為中國稀土航母群，藉以抗衡歐美主導關鍵技術的影響力。

全世界的稀土產量、技術多掌握在中國

非政府組織國際能源署（IEA）今（2021）年5月公布一項報告，因為在未來對乾淨能源的需求與日俱增，對動了電動汽車、電網、風力渦輪機和其他綠色的技術，促使礦物和稀土成為關鍵的原物料。

報告稱，未來潛力無窮的電動車產業，需要大量的銅（Copper）和鎳（Nickel），以及鋰（Lithium）、錳（Manganese）、鈷（Cobalt）、石墨（Graphite）等；而陸域、離岸風電，則對於銅和矽（Silicon）需求量較大，兩者均對傳統能源產業需求迥異。

如果依照目前各國近零碳排的政策來看，2040年鋰需求將會增加將近80%；鎳需求增加長率則接近40%；整體而言，為達成氣候目標到2040年，乾淨能源技術對礦物的需求量至少增長4倍。

不過目前全球礦物生產，均集中於少數國家中。報告稱，例如鋰、鈷與稀土其三分之四的礦源與產量，集中在全球3個國家境內。若以2019年而言，剛果的鈷就占全球產量的70%，中國的整體稀土也占全球產量的60％。

不過由於中國境內稀土廠眾多，也造成了過度削價競爭。中國工信部長肖亞慶3月對了說了一句話：「惡性競爭下，中國的稀土只賣出『土』價、沒賣出『稀』價」。

消息人士告訴《彭博社》，中國官員認為，除了中國掌握眾多稀土資源外，加工技術涉及的國家利益更大，經過多年的沈潛，中國在冶煉稀土的技術上已領先於各國。

根據《BBC中文》調查，其在稀土方面的專利申請數量迅速增加、超過世界其餘國家相關專利的總合；2011至2018年間中國稀土專利申請又增加了250%，儼然成為及原料和技術於一身的國家。

巨無霸「稀土航母」即將誕生，北京打造國有稀土公司

北京當局集合國內眾家廠商之力，向國際進軍打團體戰。知情人士告訴《華爾街日報》，新公司將被命名為中國稀土集團（China Rare Earth Group），最快將於本（12）月於中國南部資源豐富的江西省成立。

這個巨型集團將由幾家國有稀土企業成立，其包括：中國五礦集團公司（China Minmetals）、中國鋁業（Aluminum Corp. of China）和贛州稀土（Ganzhou Rare Earth）。

其實在2016年時，中國稀土公司曾進行一次整合，形成了6大國有稀土集團，分別是中國鋁業（中國稀土）、北方稀土（包鋼股份）、南方稀土（江西銅業）、五礦集團、廈門鎢業和廣東稀土（廣晟有色）。

知情人士進一步說明，說目前尚不清楚新公司是否會在中國境內展開業務範圍，也無法判斷蒙古盛產的大量稀土，將如何受到處置。另一位人士則向強調《華爾街日報》，集團成功合併後目的是加強中國政府定價權，也避免國內公司發生內訌，藉此削弱歐美主導關鍵技術的力量。

中國媒體《新浪財經》報導指出，自此後稀土價格有望告別大漲大跌，擺脫中國境內企業彼此惡性競爭的問題，並能強化規模經濟，使眾廠商能夠獲得更高利潤。

報導稱，中國稀土經過多年高強度的開採，從儲量已經從2013年的5500萬噸降至目前的4400萬噸，全球佔比由48.3%降至38%。意味著，全球稀土的市場、開發格局或將面臨新的變化。

中國企業研究院首席研究員李錦對此表示，今後全球很可能出現稀土需求的暴漲，在這種情況下必須解決稀土企業之間的惡性競爭問題。《新浪財經》稱，中國欲實現稀土產業的高質量發展，構建「稀土航母」。

報導稱，實現「垂直整合」是必不可少的環節，組建中國稀土集團有利於更好地保護稀土資源，組織好稀土的開採、出口和使用。《華爾街日報》詢問負責監督最大國有企業的國務院國有資產監督管理委員會、中國五礦、中國鋁業和贛州稀土，均沒有收到進一步回應。

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核稿編輯：翁世航