2021/12/07,
社會

廈門將遣返新店槍擊案嫌犯回台，國台辦：黃嫌對槍殺案供認不諱

廈門將遣返新店槍擊案嫌犯回台，國台辦：黃嫌對槍殺案供認不諱
新北市新店區22日發生槍擊命案，警方以車追人發現 涉重嫌黃姓男子多次變裝、轉乘製造斷點。｜Photo Credit: 中央社

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中國大陸準備將11月潛逃至廈門的新店槍擊案黃姓嫌犯遣返回台。陸委會對此表示肯定，國台辦方也回應，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，決定將黃姓嫌犯遣返回台。

（中央社）中國大陸準備將11月潛逃至廈門的新店槍擊案黃姓嫌犯遣返回台。陸委會對此表示肯定，希望未來兩岸持續透過共打協議推動打擊犯罪工作，保障兩岸人民權益及福祉。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，11月潛逃至廈門的新店殺人案嫌犯黃泳群經廈門市公安機關偵訊，對犯行供認不諱，為「維護兩岸交流秩序」，決定將該黃嫌遣返回台。

大陸委員會對此表示肯定，並稱將配合陸方有關部門做好遣返嫌犯相關事宜。

陸委會說，犯罪是世界公敵，希望未來雙方主管機關可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，彰顯司法正義。

根據《環球網》的報導，國台辦發言人馬曉光對此指出，台灣一名黃姓男子持槍殺人後，於11月22日搭乘廈門航空航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離，廈門市的公安機關得到消息後也立即開展調查。

馬曉光表示，案發後黃姓嫌犯在訊問時對槍殺案供認不諱，「為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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