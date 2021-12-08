2021/12/08,
政治

創2002年來最高，一圖看97後香港歷年移民人數

創2002年來最高，一圖看97後香港歷年移民人數
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

保安局早前以「良民證」的無犯罪紀錄證明書申請推算，2020年有超過1萬港人移民，創2002年來高位。

香港今年第三季以永久離港提取強積金個案繼續上升，積金局發言人強調，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案。保安局早前就以「良民證」的無犯罪紀錄證明書申請推算，2020年有超過1萬港人移民，創2002年來高位。

保安局表示，去年共有2.9萬宗申請「良民證」，今年首8個月已經錄得2.6萬宗申請，故此預計2020年有10,500港人移民，較2019年的7,000人，急增50%。去年也是繼2006年估算10,300人移民後，再次錄得破萬。

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過去半世紀，香港發生了兩次大型移民潮。第一次是84年中英談判前後，港人擔憂香港主權移交後，固有的政治制度和生活受到大幅衝擊，因而萌生移民念頭，每年平均移民人數大約為20,000人。第二次是在97年香港主權移交前後，不過2000年後，移民人數逐漸減少並穩定下來。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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