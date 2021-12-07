今日新增21例境外移入，5名孟加拉船員確診前逛全聯，羅一鈞：研判為舊案、社區威脅低

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增21例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增21例境外移入個案，為8例男性、13例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自貝里斯（案16774）、美國（2例，案16775、案16777）、印尼（10例，案16776、案16778-16779、案16781-16782、案16789-16790、案16792-16794）、越南（案16780）、新加坡（5例，案16783-16787）、柬埔寨（案16788）及菲律賓（案16791）入境，入境日介於今（2021）年10月29日至12月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮官陳時中指出，這是今年境外移入個案最多的一天，去年最多的則是3月23日的25例。

5名孟加拉船員確診前逛全聯，羅一鈞：研判為舊案、社區威脅低

針對境外移入個案的情況，羅一鈞表示，其中有9位是印尼移工，5位是孟加拉籍的船員。

此外，根據《中央社》報導，台中市清水區有社區在昨（6）晚傳出多人確診送醫，後台中市衛生局證實，5名個案是孟加拉籍工作者，在登船前篩檢確診，不過在確診前的12月3日、5日曾分別前往全聯梧棲文化店、清水鰲峰店購物。

對此，醫療應變組組長羅一鈞指出，這5位在檢疫14天期初和期滿都是陰性，自主健康管理的7天期滿、要去職場工作前做1次自費採檢，才被驗出病毒量偏低的陽性。羅一鈞強調，他們昨晚檢驗出陽性時，就已經移到醫院，安排隔離與相關治療。

其中，第2次採檢有4位都是陰性，另外1位是陽性，採檢的Ct值都在29-33之間。羅一鈞指出，目前研判是舊案，過去偶爾也會看到陰轉陽、陰陰陽陽的情形，對社區的威脅還是相當的低。

疫苗「打氣」弱，陳時中呼籲盡快接種

陳時中指出，昨天疫苗的共有18萬5617人次，第一劑涵蓋率78.23％、第二劑61.34％。今天有一批莫德納疫苗要到期，因此各縣市都非常努力地在施打，並積極從昨天晚上到今天中午，繼續幫各縣市做適當的調配，目前情況看起來是樂觀的。

陳時中坦言，現在疫苗「打氣」相對弱，目前境外移入的情況對台灣本土隨時是威脅，要趕快把疫苗打好，「打第二劑也趕快打，對自己是最好的保護。」

陳時中回應記者提問時指出，有將近500萬人還未接種，但其中大概有200萬人是12歲以下、沒辦法接種的，另外有很多則不在籍，出境、國外經商的有兩百多萬人，再加上一些變動的數目，台灣要打第一劑的人數其實越來越少。

陳時中表示，這兩天催下去，75歲以上還是有一點進展，但相對其他年齡層，75歲以上還是稍微偏低，希望高齡者有機會就盡快來接種。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航