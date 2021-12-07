不甩中國「九段線」主張，俄羅斯協助越南與印尼開採南海資源

文：白樺

中國與印尼不久前在南中國海有爭議水域爆發爭執對峙。北京指責印尼在中國所劃定的海疆線內為一處油氣田區塊開鑿探井。俄羅斯國有能源巨頭恰好是這一油氣田的所有人。印尼之前，俄羅斯在南中國海也幫助越南從事油氣開採，其中的一些油氣田區塊因為同樣位於中國所劃定的所謂「九段線」內而導致中國不滿。

路透社幾天前報導說，在南中國海最南端的北納土納海（THE North NATUNA SEA）的鮪魚區塊（TUNA BLOCK），今年6月末印尼在這一油氣田區塊開鑿了兩口評估探井。鑽井作業持續到11月中下旬結束。

俄羅斯擁有的區塊在中國所稱領土內

印尼的舉動招致中國的不滿和抗議。中國要求印尼停止鑽井作業，中國聲稱那一地區位於中國劃定的所謂「九段線」內，屬於中國領土。但印尼的回應是，鑽井工作絕不會停下來，因為那是印尼的主權權利。雙方一些艦船為此曾在幾個月的時間裡在鮪魚區塊水域對峙。

俄羅斯的國有能源巨頭海外石油公司（ZARUBEZHNEFT）擁有鮪魚區塊的一半股權。俄羅斯媒體報導說，這次在鮪魚區塊開鑿兩口探井全部由「海外石油公司」資助。鮪魚區塊的股權過去曾全部歸英國的「第一石油公司」（PREMIER OIL）擁有。

俄羅斯《公報》去年2月份的報導說，海外石油公司從前年起就圍繞購買鮪魚區塊一半的股權與英國的「第一石油公司」展開談判，剩下一半的股權繼續由這家英國能源企業持有。報導稱，對這家俄羅斯能源巨頭來說，這是一筆很不錯的交易。

6月末在鮪魚區塊啟動鑽井作業前夕，「海外石油公司」總裁庫德里亞紹夫表示，他的公司現已擁有印尼鮪魚區塊50%的股權，但這個區塊目前還處在地質勘探階段，具體的油氣儲藏量幾個月後會揭曉。

俄擴大在南中國海佈局 想把印尼和越南區塊連在一起

庫德里亞紹夫說，以目前「海外石油公司」在越南和在印尼所擁有的一些油氣田區塊為基礎，他的公司計劃在南中國海地區組建一個新的以天然氣開採為主的油氣田群。

「海外石油公司」官網說，鮪魚區塊的水深大約有110-120米。這一區塊位於印尼的海上專屬經濟區內。距離越南的06-1區塊僅有108多公里遠。

媒體報導說，「海外石油公司」在越南所擁有的一些油氣田區塊已建成擁有完善的油氣輸送等基礎設施。這家公司把在印尼和在越南的區塊鏈接在一起後，將有助於印尼鮪魚區塊的開採。

納土納群島位置。Photo Credit：Reuters/ 達志影像 北納土納海位置

俄在越南開採曾遭中國抗議 但俄越繼續合作

06-1區塊同樣位於中國所聲稱的「九段線」內。這一區塊的股權過去歸另一家俄羅斯能源巨頭「羅斯石油公司」擁有。除了06-1區塊外，「羅斯石油公司」過去在越南所擁有的其他區塊中，有的區塊也位於中國聲稱的海疆線內。這導致「羅斯石油公司」在越南的油氣開採引來中國的不滿和抗議。

「羅斯石油公司」是中國市場俄羅斯石油的主要供應商，在中國有很多業務。但「海外石油公司」與中國卻沒有任何業務聯繫。因此，「羅斯石油公司」今年把在越南的海上油氣開採業務全部出售給了「海外石油公司」。

中國過去抗議「羅斯石油公司」為越南在南中國海地區開採06-1等區塊時，許多俄羅斯中國問題分析人士不滿中國曾一度把雙方的這一爭執拿到檯面上公開，影響了俄中關係。中國的抗議舉動也被俄羅斯視為中國外交日益帶有民族主義色彩。

針對「海外石油公司」與印尼和越南繼續在南中國海地區的油氣開採合作，中國下一步如何行動引人關注。但由於「海外石油公司」有別於「羅斯石油公司」與中國沒有任何聯繫，中國恐怕很難找到有效工具直接施壓或是製裁「海外石油公司」。

「羅斯石油公司」從越南撤走後，「海外石油公司」就成為在南中國海與越南合作的主要俄羅斯能源企業。 「海外石油公司」說，這家公司以及與越南的合資企業目前保證著越南42%的石油和20%的天然氣開採。

越南國家主席阮春福幾天前訪問莫斯科時，「海外石油公司」總裁庫德里亞紹夫還參加了俄羅斯領導人與阮春福的會談。俄越領導人都決定加强兩國能源合作，同時還簽署了有關協議。

阮春福這次還特別前往在莫斯科的「海外石油公司」總部參觀，並會晤這家公司在越南工作過的一些老員工。阮春福還授予「海外石油公司」總裁庫德里亞紹夫，公司董事會主席穆羅夫越南國家友誼勳章。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2018年11月14日，俄羅斯總統普丁出席者新加坡舉行的東亞峰會，與會者包括越南總理阮春福與新加坡總理李顯龍。

美中之後 俄入局東南亞和南中國海

俄羅斯與越南在南中國海地區的油氣資源開採合作由來已久，早在40多年前的蘇聯時代就已開始。但越南之後俄羅斯如今開始進軍印尼，顯示俄羅斯對南中國海和東南亞地區日益重視。俄羅斯的一些戰略分析人士說，俄羅斯可充當美中之後第三股力量，為那些不願意在美中之間選邊站隊的東南亞國家提供另一種選擇。

關注東南亞事務的俄羅斯學者羅克申說，俄羅斯並不像外界一些人所想像的那樣在南中國海事務上支持中國，俄羅斯僅支持區域內國家自己解決爭執。他認為，中國的「九段線」理論經受不住國際法的檢驗。

羅克申說, 「按照中國的說法，中國等於對南中國海80%、90%的水域都擁有主權。中國領導人聲稱中國的主權毋庸置疑。但中國給出的論據是歷史因素，但這些從國際法的角度來說都站不住腳。」

除了南中國海地區的油氣資源開採外，俄羅斯與印尼還在其他領域加強合作。多年來，俄羅斯一直在積極向印尼推銷蘇-35戰機和其他武器裝備。俄羅斯與印尼共同領頭，剛剛舉行了俄羅斯與東協的首次聯合海上軍演。俄羅斯派出了太平洋艦隊的一艘大型反潛艦參加。

這次演習的地點不在南中國海。俄羅斯與東協多個國家的軍艦首先在印尼北蘇門答臘省附近水域集結，然後前往馬六甲海峽附近舉行軍演。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：莫斯科繼續挑戰北京 越南之後俄再幫印尼開採南中國海資源

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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