2021/12/13,
社會

關於「通緝」的五件事：一定要先拘提才能通緝嗎？找到人之後會怎樣？

關於「通緝」的五件事：一定要先拘提才能通緝嗎？找到人之後會怎樣？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

彭文正日前因為身為被告未到案說明，因此被台北地院發布通緝。究竟通緝為何？需要什麼程序？法院傳票寄丟了也會被通緝嗎？五點分析讓你一次瞭解。

最近，北檢起訴彭文正誹謗，在台北地院刑事庭審理過程中，人在美國的彭文正兩次沒有到庭，因此承審法官對彭文正發布了通緝。

那麼，什麼是通緝？以下，我們來談談關於通緝的五件事。

1. 刑事被告原則要到庭接受審判

刑事訴訟法第281條規定：「審判期日，除有特別規定外，被告不到庭者，不得審判。」

除非是法律規定的例外情形，像是簡易判決處刑、允許用代理人到庭的輕罪、法院打算判無罪、免刑、罰金或拘役時，刑事法官才可以不用等被告到庭就審結案件。

一方面來說，被告到庭才能審判，是正當法律程序的要求；另一外方面，法院也要促使被告到庭，讓國家的刑罰權得以實現，

如果被告經合法傳喚不到，法官會用拘提跟通緝來促使被告到庭。傳喚、拘提跟通緝，都是法官找人來開庭的方法。

2. 傳喚與拘提

警察找人來問，用的是「通知書」；檢察官或法官，則是用「傳票」。如果警察發通知書來「通知」、檢察官或法官發傳票來「傳喚」被告，但被告卻沒有來，警察可以報請檢察官核發拘票；合法傳喚，無正當理由不到場，法官或檢察官可以核發拘票來拘提被告。

拘票上面會記載被告個資、案由、拘提理由及應解送處所，然後交給司法警察（官）在一定的時間內執行，期間結束沒抓到人，司法警察（官）就要把拘票還給法官或檢察官。

拘票可以分做好幾張，交給不同警察，拿到拘票的警察，可以直接去找被告，暫時限制被告的人身自由，拘提到檢察署或法院，交給檢察官或法官。

地檢署寄發的傳票，因為經費不足，通常會先以平信寄出。為了避免被告沒收到傳票而衍生的拘提，刑事訴訟法第61條第3項規定：「拘提前之傳喚，如由郵務機構行送達者，以郵務人員為送達人，且應以掛號郵寄；其實施辦法由司法院會同行政院定之。」

也就是說，如果檢察官想要拘提被告，必須先用掛號寄出傳票，合法通知後，被告無正當理由不到庭時，才可以發動拘提，不能以平信寄的傳票，作為拘提的依據。

法警換裝記者會（2）
Photo Credit: 中央社

3. 通緝

拿到拘票的警察，經過執行時間，還是拘提不到。接下來，法官可能就會認為被告已經逃亡或藏匿，而符合刑事訴訟法第84條：「被告逃亡或藏匿者，得通緝之。」的規定。

通緝，要用通緝書，記載被告個資、事實、案由、通緝理由、犯罪時間地點，以及應解送地處所。

相較於拘票由檢察官或法官簽發，交給司法警察（官）抓人，通緝的威力更大，刑事訴訟法要求首長參與，需要檢察署檢察長或法院院長在通緝書上簽名後，才會通知附近或各處檢察官、司法警察機關，或是在必要時，以登載報紙或以其他方法公告。

當通緝經通知或公告後，所有的檢察官、司法警察官都可以拘提被告或逕行逮捕。甚至，利害關係人也可以逕行逮捕被告，送交給檢察官、司法警察官，或請求檢察官、司法警察官逮捕。

換言之，拘提是找人去抓人、通緝是大家一起抓。

4. 一定要先拘提，才能通緝嗎？

刑事訴訟法並沒有規定一定要經過拘提程序，才可以發布通緝。只是說拘提不到，通常會被認為被告已經找不到，而有逃亡或藏匿的情形，需要動用到通緝這個最後手段。

由於拿到拘票的警察，只會在台灣找人。如果被告根本不在境內，像是涉犯竊盜罪，但已經返國的外籍人士，可想而知拘提是沒有效果的。

這個時候，法官或檢察官很可能就會跳開拘提程序，直接發布通緝。

5. 通緝之後，找到人會怎樣？

警察找到被通緝的被告之後，就會拘提或逮捕被告，抓到通緝的法院或檢察署去。如果被通緝的被告是從機場進來，當警察在機場發現被告，就會當場逮捕，帶往法院或檢察署歸案。

被告歸案之後，因為之前有找不到人的情況，可能會被認為存在有「逃亡或之虞」的羈押原因，被進一步以羈押、具保、責付、限制住居、出境出海、防逃等措施防止。當然，也可能只是囑咐下次開庭要準時到，沒有額外條件就讓被告離開。

通緝撤銷的資訊要讓全國都知道，可能需要一小段時間，被告離開之後，如果遇到其他警察，以為被告還在通緝中，可能又抓回去地檢署或法院。

因此，法官跟檢察官會先發給被告一張歸案證明書，請被告隨身攜帶，在路上被臨檢到時，可以出示給警察看，表示已經被抓到歸案過了，請不要再抓了。

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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