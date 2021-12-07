一手掌握Z世代成功行銷心法

根據資誠2021全球消費者洞察報告，18-38歲年輕族群的購物花費已超越較年長的消費者，並預期未來將持續成長。跨越於這個年齡層區間的Z世代與千禧世代，不僅生長在充滿活力的數位時代，其生長背景與環境更在短短幾年內超越了過去幾百年，因此無論是在消費習慣，接觸資訊、偏好的購物體驗到金流支付等方式也都與過去大不相同，因此，各式品牌為了贏得年輕人的心占率，更激發出不同的行銷玩法！

今朝有酒今朝醉 狂歡氛圍加深心占率

Z世代的社交文化雖體現在網路上，但在實體上也相當重視氛圍、加強體驗感。連續舉辦的新北耶誕城，是每年年末年輕人們不可錯過的狂歡派對，今年新北耶誕城與LEGO樂高合作，以聖誕節為主題，裝飾出樂高耶誕老人、樂高耶誕薑餅小屋、樂高小精靈雪景大道等必拍景點，搭配聖誕節主題散發愛與希望，營造濃厚的節日氛圍，在年輕人心中搶下品牌心占率。

圖片來源：新北旅遊官方IG 行之有年的新北耶誕城，今年與大人小孩都愛的LEGO樂高合作，巨型打卡熱點十分引人注目。

此外，聯合報系所推出質感媒體《500輯》，從去年開始舉辦「500趴」，透過高質感戶外派對帶給大家世代交流的感受，今年也剛在信義區水舞廣場完美落幕，此次以「Better me Better Life」為主軸，三天活動湧入超過11萬人次。活動現場匯集美食名店，如來自台南的排隊名店「糯夫米糕」，開賣不久就被秒殺，而由國際名廚江振誠領軍RAW團隊推出的限量餐點依舊快速完售。

電商平台PChome 24h購物也跨域作為500趴共同協辦角色，開辦「24h給力充電站」，規劃「PChome給力製造所」、「Coopers Cool Bar」與「Panasonic 美力加值所」三大攤位，設計闖關遊戲及限定快閃暢飲活動，結合年輕人喜愛的市集，也帶來PChome之夜舞台表演，將品牌精神融入奇幻的視聽覺饗宴，特別的是打通粉絲專享專區，讓PChome的粉絲透過闖關即可抽獎獲得演唱會專區及秒殺美食免排隊兌換券，電商平台跨域與媒體合作，強強聯手，運用各自優勢和狂歡體驗吸引年輕人，透過有感體驗引發年輕族群共鳴，幫助其迎接美好生活，引發不少話題討論。

Photo Credit:爆米花數位 在500趴活動中，電商透過奇幻的舞台表演滿足視聽覺享受，傳遞24h陪伴在側的品牌精神，讓觀眾耳目一新。

敢買又愛花 促進消費模式轉型

Z世代與千禧世代年輕人的財務支配更為自由，也較容易衝動型消費，尤其是數位支付的普及也讓年輕人對於實體金流較無感，因此延伸出許多不同的消費模式。近來BNPL十分火紅，電商跟新創公司紛紛搶進投資發展，BNPL（Buy now, pay later）是讓消費者先拿到產品再付費的服務，對於年輕人而言，可能因銀行審核或是個資問題在購物中產生付費高牆，但有了BNPL的支付方式，更能立即購買商品。對於商家來說也能吸引更多消費者，減短消費者的消費猶豫期，此外也能蒐集更多的消費者數據做為行銷籌碼。

看準BNPL的商機，3C龍頭Apple也搶先與BNPL服務的支付商合作，甚至正在開發「Apple Pay Later」的服務，降低消費門檻吸引更多年輕人購買蘋果商品，也提高Apple Pay的使用率。全球電商龍頭Amazon也結合線上分期付款平台Affirm推出BNPL服務，也因此相互拉抬了業績與股價。

資訊爆炸 溝通方式就要快狠準

Z世代年輕人生長在數位時代，從小便習慣接收爆量的資訊，深怕跟不上最新趨勢，但在海量資訊中要如何快狠準溝通，就要靠最直接的溝通方式，長篇大論的文字已經沒人想看，圖像、短影音才能在短時間內攫取Z世代的目光，若搭配社群意見領袖的影響力，更能讓其信服。

如強調實體服務的火鍋品牌海底撈，在今年因疫情也轉戰線上戰場，同時不忘消費體驗，推出滿額即送到府服務，其實這樣的優惠訊息在疫情間層出不窮，為了能夠快速溝通並脫穎而出，海底撈採取「KOL外送到你家」，藉由YouTuber拍影片，擔任外送員溝通消毒SOP、餐點確認完成才收費、並享有海底撈特色的川劇變臉到府表演等訊息，形成社群討論風氣並深耕品牌理念，提升心占率。另電商平台PChome 24h購物在官方YouTube頻道也不定期邀請名人、KOL擔任一日送貨員，藉由KOL一起體驗送貨及開箱，除了吸引更多元的消費者，也能以影片傳遞送貨的穩定度及貨物包裝完整等訊息，抓住消費者眼球，進行最直接的溝通！

圖片來源：海底撈官方FB 海底撈推出到府服務，美味火鍋、川劇變臉特色表演也能直送到你家！

成功由自己定義 風格消費才是王道

消費對於年輕人來說不只是滿足生活上的各種需求，更是能彰顯個人風格的管道，Z世代年輕人渴望展現自我，因此品牌也紛紛推出客製化服務跟上年輕人的需求。

一直以來以親子族群為主要消費者的IKEA近期推出全台首間城市店，城市店以單身、北漂年輕人為目標消費者，更為了深入年輕族群首度推出獨家限定客製化電繡活動，在織品上可繡上專屬圖文，除了能展現消費者專屬風格外，又藉此宣傳品牌別出心裁的服務。又如最近被Spotify洗版的Instagram限時動態，廣受年輕人喜愛的音樂串流平台Spotify推出個人化的年度總回顧，讓用戶可以上傳到社群平台和社交圈分享自己的音樂品味、Podcast興趣等，彰顯自己的風格，不僅能幫助消費者成為社交圈中的談資，也能藉由社群媒體進行病毒式傳播，提升品牌曝光度。

Spotify每年年末皆推出年度總回顧，吸引年輕人分享並提升品牌心占率。

吸引年輕人的行銷手法一直不斷推陳出新，但針對Z世代年輕人，掌握大方向的這四大心法，便能協助品牌創造聲量及心占率！

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