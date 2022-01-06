【專訪】旅居日本18年的教育家媽媽Carmen：從留學到辦學，冀望孩子走出不一樣的旅程

文： Irene Lu

歪打誤撞的日本求學之路

如夢般的十八年，一切都是從台灣高中畢業之際，誤打誤撞地進入日本的語言學校拉開序幕。當時Carmen的母親給她一年的時間，在高中畢業、大學開始之前可以選擇去國外闖蕩。但是，期限只有一年。原本對歐洲、澳洲、加拿大等英語系國家嚮往的Carmen，由於家裡做生意需要培養日文才能，家人也希望她可以離家近一點，並且有親戚在，於是便在高中畢業之後踏上了日本留學之路。

語言學校畢業之前，她在朋友半推半就下勉為其難地申請了早稻田大學的法律系，靠著超人的英語能力在眾多人數之中取四名的極小機率中被錄取。申請上大學之後，身為外國人、日文的法律條文又極其困難的狀況下，留學生該遇到的種種挫折她一樣也沒有少過。

「聽不懂真的很痛苦，有一半的教授人很好，會幫助我，但另一半的教授就覺得你聽不懂讀什麼法律。」Carmen說道，例如特別困難的民事訴訟法，光是日文裡的主、受詞「られる（ 被動 ）、させる（ 使役 ）、させられる（ 被某人使役 ）」就足以讓人混亂，對於母語非日文的她更是巨大的挑戰。「一部份也是因為自己不甘心被這樣講，錢都花下去了，就必須讀完。」

大學三年級，她很幸運地遇到特別照顧她的教授，也因此順利地畢了業。畢業後原本想依照原定計畫回台灣，沒想到因緣際會又遇到了出社會第一份工作的主管，展開了日本職涯，成為中華電信日本分部的業務員，以日本窗口的身份對口台灣、日本、還有世界各國的電信公司與政府部門。在這份工作中，老闆手把手地帶著她，也讓她熟悉了日本的就業環境。工作了幾年，遇到了也是來自台灣的老公，便又順理成章地待了下來。

Photo Credit: Worklife in japan

在日本開國際學校的契機

Carmen在日本的十八年來，有時會幫忙華人家庭照顧孩子，但她發現有許多在日本長大的小孩都排斥學中文。無論是怕自己與同學不一樣而不想學，或是覺得在日本工作沒有必要學，這些孩子反而都在長大求職了之後，回頭告訴她，很後悔小時候沒有和她好好學中文。

「語言是一個很有趣的東西，他會因為你的情緒，你會有不同的感覺。如果這個語言不夠好，你會不能理解這個語感。我很擔心如果我女兒不講中文，我生氣的時候她可能抓不到重點，不知道媽媽的喜怒哀樂。」Carmen對於家庭的語言有很大的堅持。「對我來說，家庭是一個很重要的生活核心，我也希望以後即使大家不住在一起，感情也可以好，還是要互相聯繫在一起，因為家庭應該是你的後盾。」

除了擔心語言的問題以外，身旁也常聽到許多孩子因為身為外國人在學校被霸凌的故事。

「其實為什麼會有霸凌事件，是源於恐懼，因為他跟你不一樣。有些人害怕的表現就是先發制人，我先欺負你，來掩飾我的害怕。所以日本常出現的問題，他們不是因為真的想要欺負人而欺負人，而只是想要掩飾我的不安、恐懼、還有自卑。」Carmen道出在日本的社會打滾許久後的觀察。

Carmen希望孩子還在幼兒時期就可以接觸不一樣的東西。她希望讓孩子知道，看到不一樣膚色的人、聽到不一樣語言、有不同的想法，這才是常態。並且這個世界上沒有所謂的正常，也希望孩子不要被這些大多數決去影響到他的價值觀。

「我自己個性本來就比較叛逆，我不喜歡跟人家一樣，我覺得跟其他人一樣很無趣。」自己的求學之路也是繞了一大圈的Carmen對於孩子在日本的教育，有深遠的想法。「你一旦有了這樣大多數的「正常」想法，可能就看不到外面的世界了，我不想讓孩子變成井底之蛙。」

在看過許多國際學校之後，Carmen發現很多學校在教師與孩子比例不足的情況下，時常在學校的時間老師只能管秩序，根本沒有時間好好教育。種種原因，成了Unicorn Kids International School開始的契機。2019 年，與老公討論好之後，看好物件並馬上裝潢，開始著手辦學校。Unicorn Kids International School和其他國際學校不同的是，他們以中英雙語教學，並且著重於孩子的學習體驗，而非傳統式的上課。現在在辦學校之餘，Carmen也開始投注時間在學習教育，甚至未來準備考保育師執照。



Photo Credit: Worklife in japan

UNICORN KIDS INTERNATIONAL SCHOOL，整個東京都是我的校園

Carmen每週末都和老公堅持帶著孩子去千葉海灘，讓家庭日變成孩子探索自然、訓練求生技能的機會。學校也是她堅持教育理念的場所，其他的國際學校可能一個學期一次的校外教學，Unicorn Kids International School卻很頻繁地每個月都會帶孩子在外探索，讓整個東京都成為他們的校園。除了固定的中英語課教學以外，學校會配合每個月的學習主題，有時候去坐很久的電車去拔地瓜，有時候去看博物館看恐龍，有時候去水族館學習海洋生物，有時候去美術館，有時候是走路去六本木midtown野餐。

「我相信這也是很多家長所盼望的，因為自己其實沒有那麼多時間可以陪伴孩子，所以希望藉由學校可以帶孩子玩到一些，應該是家人一起陪同的地方。」Carmen身為家長，非常可以感同身受。「我們的小孩也很棒，因為他們現在是去過那些場所的人了，下次爸爸媽媽帶他們去的時候，就換他們介紹給爸爸媽媽聽。爸媽就會覺得很驕傲，今天是我兒子帶我去。」