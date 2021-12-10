桌遊也可能是「裹著蜜糖的毒藥」，暗藏著政治、歧視等思想送到玩家或孩子面前

文：Kuan

桌上遊戲與書籍、音樂、電影這些資訊的載體都逃不過一項悲慘的命運——被用來傳播或偷渡仇恨的意識形態，套上娛樂的保護色之後，這些包裹糖衣的毒藥更容易出現在商店、聚會，甚至是家裡的書櫃上。桌遊網站Dicebreaker上週發表一篇文章，爬梳了反猶主義桌上遊戲的歷史。

說是歷史，這一切距離我們遙遠嗎？其實並不然。2011年，德國警方破獲犯下多起暴力與謀殺事件的極右翼新納粹恐怖組織NSU（國家社會主義地下組織），在沒收的證物中發現一款桌上遊戲——《Pogromly》（pogrom是指以殺害特定民族（通常是猶太人）為目標的暴動）。

Photo Credit: 截圖自作者 《Pogromly》把我們熟悉的《地產大亨》換成納粹、反猶太的主題

它並不是完全原創的作品，而是把我們熟悉的《地產大亨》（或是臺灣比較常見的大富翁） 套上納粹、反猶太主題的換皮 （retheme） 桌遊。

除了版圖上隨處可見納粹卐字旗、親衛隊（Schutzstaffel） 等符號之外，「機會與命運」卡片上都是些不堪入目的敘述，像是「前往下一個集中營移交你手上的猶太人，並獲得兩倍報酬」。

原本遊戲內的火車站被改為四座惡名昭彰的集中營——奧斯威辛、達浩、拉文斯布呂克和布痕瓦爾德，遊戲的目標也從買賣房地產，變成將德國境內的猶太人送到這些死亡集中營。這款反猶桌遊從90年代就開始在地下市場流通，一款要價約80歐元，作為組織基金的來源之一。

遊戲圖板上的偏見

追溯到更早以前的年代，這次被換皮的受害者，是從文藝復興時期就存在的傳統桌遊《Glückshaus》（財富之屋），1807年的英國遊戲製造商出版一款反猶主題的桌遊《The New and Fashionable Game of Jew》，佔據遊戲圖板中央的是一幅對猶太人的標準刻板偏見——囤積大量金錢的高利貸業者。

Photo Credit: 截圖自作者 《The New and Fashionable Game of Jew》，遊戲圖板中央的是一幅對猶太人的標準刻板偏見——囤積大量金錢的高利貸業者。

隨著科技演進，印刷與生產變得更容易，這類主題的桌遊也如雨後春筍般出現，且開始在整個歐洲流通。這些19世紀的換皮桌遊所做的，大部分是醜化與加深對猶太人的刻板印象，或加強猶太人與金錢、借貸或商業的連結。

屈里弗斯的事件與真相

19世紀末的法國，發生了撼動社會的屈里弗斯事件，屈里弗斯是一名猶太裔法國軍官，在當時排猶主義甚重的軍界，因為薄弱的證據與背景被判觸犯叛國罪，作家左拉在報紙上發表著名的社論《我控訴⋯⋯！》直言本案的不公與屈里弗遭受的冤枉，在社會上激起強烈的迴響與爭辯。

Photo Credit: 《J'accuse》 2019年羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的電影作品《J'accuse》獲得威尼斯影展評審團大獎，內容就是講述屈里弗斯事件

屈里弗斯的支持者設計了一款桌上遊戲《屈里弗斯事件與真相》，從圖板看來是一款機制類似「繪雙六」的遊戲，玩家從左下角的起點出發，每回合擲骰決定移動步數，先到終點者獲勝。

遊戲圖板上的人物與象徵物描繪了整個屈里弗斯事件的樣貌，包括聲援屈里弗斯的左拉、破損的《人權和公民權宣言》與傾斜的天秤。

作者還借用了「真理潛伏在井底」這句法國俗諺，沿著圖板上的路徑我們能看到女神漸漸從井底爬出，在終點她站在石井上，旁邊寫著斗大的La Vérité——真實，象徵真相雖難發現，但終有水落石出的一天。同時，這款遊戲也宣揚了一種觀點：對少數群體的仇恨與歧視，即是對所有人的權利與法治的攻擊。

Photo Credit: 截圖自作者 《屈里弗斯事件與真相》宣揚了一種觀點：對少數群體的仇恨與歧視，即是對所有人的權利與法治的攻擊。

從偏見到仇恨，從旁觀者到加害者

20世紀初，帶有偏見與歧視的作品不勝枚舉，玩具製造商開始設計全新規則的桌上遊戲，而不再只是把傳統遊戲套上不同主題，非裔、亞裔、印地安人都以滑稽的形象出現在遊戲裡。

猶太人變得沒那麼常出現，並不是因為社會上的反猶情緒降低，根據歷史學家Pamela Nelson，非裔美國人大量出現在早期玩具裡的原因，來自白人創造出來的非裔刻板印象——滑稽、有趣與幼稚，這些形象特別適合設計成玩具。而猶太人的刻板印象通常與金錢和商業有關，相較之下沒那麼滑稽，反猶氛圍依舊高漲，但猶太人遊戲中的角色與其他種族偏見不太一樣。

1930年代是歐洲反猶氛圍的高峰，在德國，納粹逐漸掌控國家，反猶宣傳在日常生活中變得隨處可見。1936年，就在德國頒布紐倫堡法案，褫奪猶太人與其它少數民族的公民權後不到一年，出現一款桌上遊戲真正跨越了那條令人髮指的紅線。

Photo Credit: 截圖自作者 《Juden Raus》的圖板上沒有卐字旗、納粹符號或任何軍事元素，外表看去就是一款色彩繽紛的兒童遊戲，但它的主題卻是鮮明的恐怖。

《Juden Raus （Jews Out）》的圖板上沒有卐字旗、納粹符號或任何軍事元素，外表看去就是一款色彩繽紛的兒童遊戲，但它的主題卻是鮮明的恐怖，玩家在城市裡移動，「收集」待在家裡或商店裡的猶太人，將他們帶到城門外來獲得分數，城門上標示著「前往巴勒斯坦！」。

《Juden Raus》不只是描繪對猶太人的偏見，在遊戲裡，遊戲玩家——通常只是孩子——從旁觀者變成執行者，被鼓勵並直接參與對猶太人的暴行。

當時的政府譴責《Juden Raus》輕視納粹的反猶太政策，使它沒有取得商業上的成功，只賣出少量作品。儘管他們不喜歡《Juden Raus》，還是看見了兒童遊戲對於思想灌輸的潛力，納粹黨後來也出版自己的遊戲與玩具，主題側重軍事榮譽和對兒童的教育。

Photo Credit: 截圖自作者 《Juden Raus》不只是描繪對猶太人的偏見，在遊戲裡，遊戲玩家——通常只是孩子——從旁觀者變成執行者，被鼓勵並直接參與對猶太人的暴行。

《Pogromly》與《Juden Raus》告訴我們遊戲可以不只是遊戲，它們不會是去政治化與完全中立的，它藉由圖像、配件、文本或規則傳遞思想給玩家，或是具有反映今日政治的隱喻。

它的力量雖然沒有一段政治宣言或演講來得直接，卻有可能被娛樂性包裝起來，送到玩家或孩子面前，這也是為什麼 《Pogromly》選擇套用的軀殼是當代最流行的桌上遊戲——《地產大亨》。

無論遊戲上承載的是對民族的偏見，或是像《屈里弗斯事件與真相》一樣提醒大眾每個人都值得被平等對待，它的力量都很強大，身為遊戲愛好者，自然不願見到遊戲成為煽動仇恨者的禁臠，今天提到的這些作品不只是歷史產物，而是對當代社會的提醒——若人們蒙上雙眼，把偏見與仇恨視為理所當然，重返地獄的道路就在一步之遙。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航