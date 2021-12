桌遊也可能是「裹著蜜糖的毒藥」，暗藏著政治、歧視等思想送到玩家或孩子面前

文:Kuan

桌上遊戲與書籍、音樂、電影這些資訊的載體都逃不過一項悲慘的命運——被用來傳播或偷渡仇恨的意識形態,套上娛樂的保護色之後,這些包裹糖衣的毒藥更容易出現在商店、聚會,甚至是家裡的書櫃上。桌遊網站Dicebreaker上週發表一篇文章,爬梳了反猶主義桌上遊戲的歷史。

說是歷史,這一切距離我們遙遠嗎?其實並不然。2011年,德國警方破獲犯下多起暴力與謀殺事件的極右翼新納粹恐怖組織NSU(國家社會主義地下組織),在沒收的證物中發現一款桌上遊戲——《Pogromly》(pogrom是指以殺害特定民族(通常是猶太人)為目標的暴動)。

Photo Credit: 截圖自作者 《Pogromly》把我們熟悉的《地產大亨》換成納粹、反猶太的主題

它並不是完全原創的作品,而是把我們熟悉的《地產大亨》(或是臺灣比較常見的大富翁) 套上納粹、反猶太主題的換皮 (retheme) 桌遊。

除了版圖上隨處可見納粹卐字旗、親衛隊(Schutzstaffel) 等符號之外,「機會與命運」卡片上都是些不堪入目的敘述,像是「前往下一個集中營移交你手上的猶太人,並獲得兩倍報酬」。

原本遊戲內的火車站被改為四座惡名昭彰的集中營——奧斯威辛、達浩、拉文斯布呂克和布痕瓦爾德,遊戲的目標也從買賣房地產,變成將德國境內的猶太人送到這些死亡集中營。這款反猶桌遊從90年代就開始在地下市場流通,一款要價約80歐元,作為組織基金的來源之一。

遊戲圖板上的偏見

追溯到更早以前的年代,這次被換皮的受害者,是從文藝復興時期就存在的傳統桌遊《Glückshaus》(財富之屋),1807年的英國遊戲製造商出版一款反猶主題的桌遊《The New and Fashionable Game of Jew》,佔據遊戲圖板中央的是一幅對猶太人的標準刻板偏見——囤積大量金錢的高利貸業者。

Photo Credit: 截圖自作者 《The New and Fashionable Game of Jew》,遊戲圖板中央的是一幅對猶太人的標準刻板偏見——囤積大量金錢的高利貸業者。

隨著科技演進,印刷與生產變得更容易,這類主題的桌遊也如雨後春筍般出現,且開始在整個歐洲流通。這些19世紀的換皮桌遊所做的,大部分是醜化與加深對猶太人的刻板印象,或加強猶太人與金錢、借貸或商業的連結。

屈里弗斯的事件與真相

19世紀末的法國,發生了撼動社會的屈里弗斯事件,屈里弗斯是一名猶太裔法國軍官,在當時排猶主義甚重的軍界,因為薄弱的證據與背景被判觸犯叛國罪,作家左拉在報紙上發表著名的社論《我控訴⋯⋯!》直言本案的不公與屈里弗遭受的冤枉,在社會上激起強烈的迴響與爭辯。

Photo Credit: 《J'accuse》 2019年羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)的電影作品《J'accuse》獲得威尼斯影展評審團大獎,內容就是講述屈里弗斯事件

屈里弗斯的支持者設計了一款桌上遊戲《屈里弗斯事件與真相》,從圖板看來是一款機制類似「繪雙六」的遊戲,玩家從左下角的起點出發,每回合擲骰決定移動步數,先到終點者獲勝。

遊戲圖板上的人物與象徵物描繪了整個屈里弗斯事件的樣貌,包括聲援屈里弗斯的左拉、破損的《人權和公民權宣言》與傾斜的天秤。

作者還借用了「真理潛伏在井底」這句法國俗諺,沿著圖板上的路徑我們能看到女神漸漸從井底爬出,在終點她站在石井上,旁邊寫著斗大的La Vérité——真實,象徵真相雖難發現,但終有水落石出的一天。同時,這款遊戲也宣揚了一種觀點:對少數群體的仇恨與歧視,即是對所有人的權利與法治的攻擊。

Photo Credit: 截圖自作者 《屈里弗斯事件與真相》宣揚了一種觀點:對少數群體的仇恨與歧視,即是對所有人的權利與法治的攻擊。

從偏見到仇恨,從旁觀者到加害者

20世紀初,帶有偏見與歧視的作品不勝枚舉,玩具製造商開始設計全新規則的桌上遊戲,而不再只是把傳統遊戲套上不同主題,非裔、亞裔、印地安人都以滑稽的形象出現在遊戲裡。

猶太人變得沒那麼常出現,並不是因為社會上的反猶情緒降低,根據歷史學家Pamela Nelson,非裔美國人大量出現在早期玩具裡的原因,來自白人創造出來的非裔刻板印象——滑稽、有趣與幼稚,這些形象特別適合設計成玩具。而猶太人的刻板印象通常與金錢和商業有關,相較之下沒那麼滑稽,反猶氛圍依舊高漲,但猶太人遊戲中的角色與其他種族偏見不太一樣。

1930年代是歐洲反猶氛圍的高峰,在德國,納粹逐漸掌控國家,反猶宣傳在日常生活中變得隨處可見。1936年,就在德國頒布紐倫堡法案,褫奪猶太人與其它少數民族的公民權後不到一年,出現一款桌上遊戲真正跨越了那條令人髮指的紅線。

Photo Credit: 截圖自作者 《Juden Raus》的圖板上沒有卐字旗、納粹符號或任何軍事元素,外表看去就是一款色彩繽紛的兒童遊戲,但它的主題卻是鮮明的恐怖。

《Juden Raus (Jews Out)》的圖板上沒有卐字旗、納粹符號或任何軍事元素,外表看去就是一款色彩繽紛的兒童遊戲,但它的主題卻是鮮明的恐怖,玩家在城市裡移動,「收集」待在家裡或商店裡的猶太人,將他們帶到城門外來獲得分數,城門上標示著「前往巴勒斯坦!」。

《Juden Raus》不只是描繪對猶太人的偏見,在遊戲裡,遊戲玩家——通常只是孩子——從旁觀者變成執行者,被鼓勵並直接參與對猶太人的暴行。

當時的政府譴責《Juden Raus》輕視納粹的反猶太政策,使它沒有取得商業上的成功,只賣出少量作品。儘管他們不喜歡《Juden Raus》,還是看見了兒童遊戲對於思想灌輸的潛力,納粹黨後來也出版自己的遊戲與玩具,主題側重軍事榮譽和對兒童的教育。

Photo Credit: 截圖自作者 《Juden Raus》不只是描繪對猶太人的偏見,在遊戲裡,遊戲玩家——通常只是孩子——從旁觀者變成執行者,被鼓勵並直接參與對猶太人的暴行。

《Pogromly》與《Juden Raus》告訴我們遊戲可以不只是遊戲,它們不會是去政治化與完全中立的,它藉由圖像、配件、文本或規則傳遞思想給玩家,或是具有反映今日政治的隱喻。

它的力量雖然沒有一段政治宣言或演講來得直接,卻有可能被娛樂性包裝起來,送到玩家或孩子面前,這也是為什麼 《Pogromly》選擇套用的軀殼是當代最流行的桌上遊戲——《地產大亨》。

無論遊戲上承載的是對民族的偏見,或是像《屈里弗斯事件與真相》一樣提醒大眾每個人都值得被平等對待,它的力量都很強大,身為遊戲愛好者,自然不願見到遊戲成為煽動仇恨者的禁臠,今天提到的這些作品不只是歷史產物,而是對當代社會的提醒——若人們蒙上雙眼,把偏見與仇恨視為理所當然,重返地獄的道路就在一步之遙。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航