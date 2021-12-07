2021兩岸企業家峰會，汪洋籲台商與台獨「劃清界線」，王美花：台灣透明有法治，歡迎回來投資

2021兩岸企業家峰會今（7）日以視訊連線方式登場，中國全國政協主席汪洋以祝賀信書面致詞，內文再次強調一中原則和九二共識，並要求企業與台獨「劃清界線」，為此經濟部長王美花表示，國際會看到中國如何對待當地企業，國際上自有公評，並提及「台灣是非常透明法治國家，歡迎企業回台投資。」

（中央社）今年的兩岸企業家峰會在7日上午登場，汪洋以祝賀信書面致詞；去年在峰會上致詞的中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一未現身，國台辦副主任裴金佳則出席並致詞。

綜合陸媒報導，今天峰會一開始，先由陸方的副理事長張平宣讀汪洋的賀信。報導提及，汪洋於信中表示，中國大陸改革開放40多年，兩岸投資交流蓬勃，貿易投資規模大。儘管受到疫情不利影響，但近年兩岸貿易額快速成長，台灣企業到大陸投資的熱情不減，兩岸投資合作動力強勁、潛力巨大。「大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠。」

汪洋表示，希望藉由峰會團結兩岸的企業家，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行為和外部勢力干涉。並呼籲兩岸企業人士管大事、明大義、興大道，「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。

隨後，裴金佳致詞時也呼應汪洋，強調「一貫秉持兩岸一家親的理念不會變、和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變、為台商台企辦實事做好事的舉措不會變，殷切希望峰會團結帶領兩岸企業界人士堅定站在歷史正確的一邊。」

裴金佳也向台商、台企喊話，指出中國大陸參與的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將於明年1月1日生效，「大陸發展空間更大、機遇更多，台商台企在大陸將更加大有可為。」

《ETtoday》報導，由於日前遠東集團在陸企業遭重罰，被外界解讀與綠營政治獻金事件有關聯，牽動這次在陸台商出席名單，過去參加峰會老面孔台商少了，遠東集團創辦人徐旭東未出席台北場，遠東大陸首代邵瑞蕙也沒有出席南京場、列為台北場，只有峰會創辦人之一鄉林建設創辦人賴正鎰出席南京場次。另外，鴻海集團創辦人郭台銘則於台北致詞。

經濟部長王美花表示，企業在任何國家的經營都要遵守各個國家的法治，也不希望企業的經營有政治的風險，企業如果回來台灣，台灣是一個非常透明法治的國家，「我們非常歡迎企業回台投資。」王美花也提到，國際會看到中國如何對待當地企業，國際上自有公評。

今年11月，中國宣布台灣遠東集團在中國投資的化纖紡織、水泥企業，因環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為，遭裁罰人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元），並收回部分閒置建設用地。

外界懷疑遠東集團遭查處與國台辦表示依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒有關，為此北京當局表示，歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

遠東集團遭中國重罰後，董事長徐旭東11月30日也投書媒體，稱近幾年來，台灣「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象，也令人憂心。徐旭東強調他「一向反對台獨，支持九二共識，並支持一中原則，希望兩岸關係「維持現狀」。他認為，台灣產業應對中國市場有合理的認識和判斷，「不該讓意識型態掛帥，凌駕一切」。

Photo Credit: 中央社 遠東集團董事長徐旭東（圖）

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航