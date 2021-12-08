十二星座的英文單字你學起來了嗎？四大象限的個性特質與英文說法

第一次跟外國朋友見面，卻不知道要聊什麼嗎？那就用星座開啟破冰模式吧！星座是國內外許多人都喜歡閒聊的話題之一，這篇文章將帶你認識十二星座的英文說法，以及了解各星座的個性特質與英文說法，學會這些詞彙後，下次想跟外國朋友聊星座時，就可以用英文輕鬆暢聊囉。

首先，我們先來看看十二星座的英文怎麼說：

Aries 牡羊座（3/21-4/20）

Taurus 金牛座（4/21-5/21）

Gemini 雙子座（5/22-6/21）

Cancer 巨蟹座（6/22-7/22）

Leo 獅子座（7/23-8/22）

Virgo 處女座（8/23-9/22）

Libra 天秤座（9/23-10/23）

Scorpio 天蠍座（10/24-11/22）

Sagittarius 射手座（11/23-12/21）

Capricorn 摩羯座（12/22-1/20）

Aquarius 水瓶座（1/21-2/18）

Pisces 雙魚座（2/19-3/20）

我們熟知的十二星座，可依照火象、風象、土象、水象分成四種象限或四大元素（the four zodiac elements），各個象限皆有其特色，每個星座也有獨特的特質與魅力，現在就一起來學習更多星座知識與相關英文說法吧。

火象（代表能量）Fire

火象星座總是給人熱情、充滿活力、有自信的感覺，他們的自我意識強烈，喜歡表現，成為鎂光燈下的焦點，因此對於當領導者這件事非常熱衷，且因火象星座的自尊心與好勝心很強，因此不喜歡輸的感覺，不易聽進他人的意見。與火象星座溝通時，可以適時地給予稱讚，表現出你有將他們的意見放在心上，別讓他們覺得被忽視囉。

火象的代表星座為牡羊座（Aries）、獅子座（Leo）、射手座（Sagittarius）。

牡羊座 Aries

牡羊座生性大方（generous）、開朗（outgoing），待人親切（hospitable），即便是初次見面的陌生人，都能很快地打成一片，且行事風格自由，不喜歡受拘束，具冒險精神（adventurous）。然而，有時因過度急躁（hasty），且無法接受批評，反而會弄巧成拙，建議適時將腳步放慢，多點耐心（patience），在工作或人際相處上都會更順利喔。

獅子座 Leo

獅子座的人總是展現自信（confident）的一面，他們具有同情心（compassion）與幽默感（sense of humor），為人熱心（warm-hearted），且不安於命運的安排，他們會努力改變自己的命運，達到自己的目標。然而獅子座的人有時主觀意識太強，會自視甚高（arrogant）。

射手座 Sagittarius

射手座的人做人坦率（open/frank）、適應力強（adaptable）、愛好自由，且極富正義感（sense of justice），在處理事情時極具外交手腕，有很好的判斷力，並善於危機處理（crisis management），但有時因個性敏感（sensitive）或過於浮躁（agitated），講話心直口快，反而給人行事衝動（impulsive）或不負責任（irresponsible）的印象，在工作上要多注意一些，才不會冒犯到同事喔。

風象（代表頭腦）Wind

大家對風象星座的印象就是多變、不受拘束，少了土象星座的拘謹，喜歡自由發揮創意，且風象星座頭腦動得很快，擅長抽象的語言思考能力，邏輯推理，理性分析，溝通表達。其理性思考的特質幫助他們在看待每件事情時，能保持客觀的態度，不涉入個人情感。與風象星座溝通時，要有邏輯且簡單明瞭，一旦風象星座失去興致，便會直接過濾掉你說的一切。

風象的代表星座為雙子座（Gemini）、天秤座（Libra）、水瓶座（Aquarius）。

雙子座 Gemini

雙子星座的人具有敏銳的觀察力（observant），有豐富的靈感與想像力（full of imagination），在人際關係上，給人活潑（outgoing）、健談（talkative）的印象，善於隨機應變與說服別人，是個很好的傾聽者（a good listener），也會照顧朋友，善於交際。然而，雙子座也很善變，沒有耐心（impatient），有時在一段感情裡會過分猜忌，導致兩人間的出現誤會與摩擦。

天秤座 Libra

天秤座是標準的和平愛好者（peace lover），不喜好衝突與爭執，個性體貼（considerate）、平易近人（friendly）、好相處（easy-going），非常善於交際（sociable），天秤座也是個理想主義者（idealist），重視浪漫氛圍。然而天秤座最為人詬病的就是其游移不定、優柔寡斷（indecisive）的個性，很難下決定，因此容易隨波逐流，對事情沒有太多的主見，建議天秤朋友們，適時地堅持己見反而可以讓其他人更重視並了解你的想法喔。

水瓶座 Aquarius

水瓶座求知慾強（curious）、興趣廣泛，樂於嘗試不同的新事物，且創意十足（creative），富有改革與冒險家精神（adventurous）。 水瓶座也是大家一致公認的外星人星座，個性古怪（eccentric），很常會陷入自己的小世界，對許多事有獨樹一格的見解，有些人認為水瓶座在工作上很叛逆（rebellious）、不合群（an odd one out），且容易心不在焉（absent-minded）。

土象（代表身體）Earth

土象星座是穩紮穩打的代表，他們不易衝動行事，凡事都會先計畫周全（well-planned）再去執行，腳踏實地（down-to-earth）且意志力堅強（determined），一旦下定決心就會貫徹始終（persistent），執行力非常高，行事風格偏保守（conservative）務實（practical），善於對每件事做利弊分析，再做出最好的決定，但也因此有時被認為過於固執己見（stubborn）。與土象星座溝通，建議要多點耐心，不要畫大餅，提供實際的事件利害分析，反而比較有機會說服他們喔。

土象的代表星座為魔羯座（Capricorn）、金牛座（Taurus）、處女座（Virgo）。

魔羯座 Capricorn

摩羯座非常自律（self-disciplined），做事縝密周全，為達目的會堅持不懈（persistent），不輕易放棄（doesn’t quit easily），在職場上被認為是謹慎（cautious）、可靠（reliable）、有責任感（responsible）的人，對自己也有相當的抱負。跟摩羯座不熟的人會覺得有一層距離感（distant），無法真的了解他們的內心想法，也因此給人一種什麼事都自己來（self-supported）的感覺，然而只要遇到值得信賴的人，便會卸下他們的武裝盔甲。

金牛座 Taurus

金牛座個性勤勞（hardworking）、務實（practical）、穩重（reliable），且溫和（gentle）順從（obedient），總是笑臉待人且不管別人閒事，是高明的社交高手，他們很有主見、有耐心（patient）及責任感（responsible），且具有商業頭腦。但金牛座也是出了名的固執（stubborn），且因他們理性的（logical）思考模式，偶爾給人過於冷淡（aloof）的印象。

處女座 Virgo

龜毛（fussy）、完美主義者（perfectionist）、難以取悅（hard to please）是大家對處女座的印象，但其實這都是注重細節的（detail-oriented）展現，他們擅長規劃且很有耐心（patient），由於他們頭腦清晰、分析能力強，因此在職場上很值得信任（trustworthy），但有時過於講求完美，反而會讓自己壓力太大。

水象（代表情緒）Water

水象代表情緒，容易被情緒與慾望驅動，也因此生性較纖細敏感，多優先考量感情面。水象星座情感豐沛、富同理心，是很棒的傾聽對象，但也偶爾會陷入鬱鬱寡歡或杞人憂天的情緒。水象星座因受情緒影響大，所以看感覺做事的狀況很常見，與水象星座溝通時，建議多關照他們的感受，讓他們知道你是在乎的。

水象的代表星座天蠍座（Scorpio）、巨蟹座（Cancer）、雙魚座（Pisces）。

天蠍座 Scorpio

天蠍座是個心思敏感（sensitive）且細膩的星座，大家普遍認為天蠍座忌妒心（jealous）與報復心（revengeful）都很強，且佔有慾很高，這是因為他們對感情的態度秉持著誠實（honest）至上的原則，他們不喜歡被欺騙，也因此更敢愛敢恨。身為水象星座的天蠍，有時容易感情用事（act on impulse），心機較深，也會有干涉別人事情的行為發生。

巨蟹座 Cancer

巨蟹座是愛家的最佳代表星座了。除了用心對待家人外，更用心對待朋友與另一半，非常重情義與有包容心（tolerant）。他們個性節儉（thrifty）、熱心（warm-hearted），也擅於理財。然而因為他們太在乎他人的情緒，有時反而犧牲自己的感受，過於多愁善感（sentimental），給人一種喜怒無常的印象。

雙魚座 Pisces

雙魚座感情豐沛、極富同情心（compassionate）又善解人意（thoughtful），是個標準的浪漫主義者（romantic），天性溫柔無私（selfless）且很會察言觀色（observant），然而因為有時太憑感覺做事，想法單純（innocent），反而給人不切實際（impractical）、軟弱（weak）、逃避現實的印象。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航