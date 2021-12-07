三星高層大地震！3大事業體整併，力抗台積電與中國品牌廠

科技產業正面臨轉淚點，全球智慧型手機龍頭——韓國三星集團大動作改變了組織架構，從本來由3位執行長執掌的移動通訊（mobile）、消費電子（ consumer electronics）以及零組件（electronics unit）的三大部門，調整為「移動和消費電子部門」以及「零組件部門」（含晶圓製造），外界直指前者將力抗中國品牌廠商，而後者正是集中火力挑戰台灣台積電（TSMC）的晶圓代工地位。

三星仍居手機龍頭寶座，但市場逐漸飽和出貨量衰退

今（2021）年11月9日，研究調查機構Canalys公布數據顯示，今年第3季度，全球智慧型手機出貨量達到3.26億台，較上一季成長3%。其中三星（Samsung）雖然市占率仍高居於第一名，以6940萬台的銷量領先，但是將較於去（2022）年同期衰退13%。

《國際電子商情》（ESMC）作者黃燁鋒表示，從數年前市調機構資料顯示全球智慧型手機出貨量趨緩以來，手機市場已經走向成熟，而新型態的設備將會取而代之，而今年出貨量也從年成長9%，下修為6%，一再顯示市場逐漸飽和。

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師廖彥宜指出，5G為全球智慧型手機市場未來主要動能。由於品牌業者發表的旗艦新機均搭載5G，預估2021年全球5G手機出貨量約5.49億台、年成長率129%；2022年5G手機7.62億台，滲透率53.7%。

對於手機市場是否還有驅動力，黃燁鋒表示，以除了高階機型以外，從中長期的眼光來看，智慧型手機市場仍大有可為，他進一步強調，就市場對於「手機飽和」的說法，主要是量的飽和，而不是質的飽和。

大中華區應用總監徐冰向《國際電子商情》（ESMC）解釋：「比起前幾年，智慧型手機市場增速有所放緩，接近飽和。但這不代表技術上的飽和。面臨豐富的未來應用場景，智慧型手機的功能、技術創新，仍有非常廣闊的空間。」

黃燁鋒也指出，5G是這兩年刺激智慧型手機銷量的關鍵因素。從2021年第一季資料來看，5G手機佔全球智慧型手機營收的三分之二，出貨量佔比則在40%左右（這也表示目前5G手機還主要在中高階市場）。高價區間的中階5G手機於第二季的同比增加幅度達到了193%。

徐冰還說：「消費者對照片品質要求越來越高，智慧型手機供應商持續致力於提升影像品質，希望獲得差異化競爭優勢，」同時他也強調，除了拍照技術外，包括AR、VR應用，心率和血氧等個人健康管理，甚至光譜儀等技術的融合都相當重要。

由於手機市場面臨轉捩點，零組件的地位卻日益上升。全球智慧型手機龍頭——三星集團大動作將移動和消費電子業務整合成一個部門，並且一次調動了3個主要業務部門的負責人。

零組件製造獲利亮眼：三星併移動、消費電子業務，換三位高階主管

本次組織架構的調整，最終將由2位聯合執行長共同領導三星集團中全球最大的移動與消費電子（智能手機、電視）部門和半導體製造部門。其中一位執行長是58歲的Kyung Kye-hyun將領導三星電子旗下強大的零組件部門；另一位則是，59歲的Han Jong-hee，他將管理合併後的移動和消費電子部門。

自2013年以來，三星一直都是以3位執行長，作為公司的主要架構。三星表示，為了進入下一個階段的成長，並且加強業務競爭力，做法必須有所改變。

起初，三星以3位執行長聯合管理的模式，是因為要迴避三星手機與蘋果手機相關的專利訴訟問題。三星對外可宣稱，移動通訊（手機）、消費性電子（電視、家電）以及零組件（晶圓製造等）部門，可各自獨立，避免潛在利益衝突，畢竟零組件部門還必須供應給蘋果生產手機。

不過本次移動與消費電子部門的合併，是多年來該公司利潤變遷的一個寫照。《華爾街日報》報導指出，前些年主要由平板電視拉動集團業績成長，後來智慧型手機成為三星搖錢樹，如今半導體等零組件才是獲利最大功臣。

就今年而言，因為全球晶片荒，集團內穩定的晶圓供應在定價上取得了優勢，在上一季的營收中創下紀錄達到627億美元（新台幣1.7兆元），這其中四分之三的貢獻來自於零組件部門，而移動通訊（含智慧型手機），消費電子產品合計僅佔四分之一。

報導指出，三星目前新兩大部門，在零組件部門中將瞄準先進製程晶片製造方面，鎖定台灣台積電（TSMC）展開競爭；而移動和消費電子，則同時在手機和其他電子產品領域努力對抗中國競爭對手。

三星零組件業務的前執行長Kim Ki-nam將成為三星研發機構三星高級技術研究所（Samsung Advanced Institute of Technology）的主席，而另兩位被換下的移動和消費電子部門的兩位執行長，三星則尚未說明未來人事安排。

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核稿編輯：翁世航