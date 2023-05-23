5億高中生墜樓案疑點重重，律師要求法院調查毒物、指紋等9大證據，夏男7日內歸還遺產
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律師分析，夏姓男子如果被判有罪，但賴姓男子母親又因為日前的官司，沒有取得可分配遺產的身分，這些價值超過5億元的土地最後可能收歸國庫。
台中市1名18歲的賴姓高三男生，因父親過世繼承5億元房產土地，卻離奇墜樓身亡。案發前2小時，他還與替父親處理不動產事宜的夏姓地政士之子夏男到戶政事務所登記結婚。賴母指控，夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命。
目前檢調積極偵辦此案中，而賴母日前也找來知名法醫高大成協助調查，高大成則列出多個疑點，包括高中生從10樓墜樓卻僅有手骨折等狀況，懷疑可能被下藥之後帶到低樓層拋下，呼籲檢方進行相關的毒物檢測。
夏姓父子受檢方訊問
《壹蘋新聞網》報導，案發後未曾公開露面的夏姓父子，昨天再次到台中地檢署出庭應訊，除夏男是殺人被告身分，夏父則是以證人身分出庭。首度面對媒體，父子倆始終未發一語，檢察官偵訊長達5個小時，期間一度讓夏姓父子隔離偵訊，訊後將父子倆請回。
夏姓父子離開時，媒體蜂擁而上，追問夏男「為什麼霸佔權狀不還」、「你愛賴先生嗎」、「你有女友嗎？」賴始終面無表情不發一語。
夏姓地政士日前曾透過聲明，表示謝謝關心，一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。
法醫高大成提出5疑點盼檢方查清
《風傳媒》報導，賴男墜樓點剛好位於草皮上，陳屍位置離陽台大約是3公尺，正上方2樓位置有一塊水泥突出物。如果是自己跳的，應該會呈拋物線並落在前方的人行道上，不太符合陳屍處的3公尺距離；且若真的10樓墜樓，無論是墜樓、被丟下樓、被人從陽台推落，就算是掉在花圃上，也應該會撞到2樓突出物，不會只有一隻手骨折，傷勢應該會更嚴重。
賴男很有可能是被扛到了低樓層之後才被往下丟，假造成墜樓現場，建議檢警要從2至9樓逐層勘驗調查，並仔細檢查樓梯是否有嫌犯及死者的指紋，確保是否有其他線索。另外發現死者陳屍的草皮處已經開始枯萎，不排除死者是先被以下毒的方式殺害才被偽裝成墜樓死狀，同樣建議檢警再做毒物反應的測試。
《自由時報》報導，賴母在律師許哲維陪同下抵達地檢署，許哲維簡單說明，主要是配合檢察官傳訊來說明案情，律師也具狀聲請檢察官調查證據，共聲請調查9項證據，主要是針對法醫高大成提出的指紋、毒物等疑點。
繼承財產不只5億
《三立新聞網》報導，知情人士透露，高中生所繼承的這些土地價值，遠不只5億，北屯區洲際周邊、單元四南屯重劃區都有賴姓男子的土地，上千坪的土地粗估市值高達12億多。部分土地是賴姓男子名義上的阿公經營碾米廠時，部分農夫借錢換不出來就抵押土地，加上他投資經營有道累積，又計畫性過戶。
不過律師分析，夏姓男子如果被判有罪，但賴姓男子母親又無取得可分配遺產的身分，這些土地可能收歸國庫。
《壹蘋新聞網》報導，賴姓高中生名下價值5億元的30筆房產，目前仍在夏姓地政士手上。許哲維表示，夏姓地政士的說法是賴父生前委託他保管，許男說，已寄出律師函請對方7日內歸還，否則將提出業務侵占告訴。
《鏡週刊》報導，賴母透露，在相驗時，夏男告訴檢察官，因為賴父生前曾經表示：「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰。」為協助賴男取得房產，才決定前往戶政事務所登記結婚，結束後2人回到夏男住處，賴男在客廳喝啤酒，夏男去洗澡，不知道為何賴突然跳樓輕生。
對於夏男說法，賴母無法接受，她告訴本刊，夏父與賴父認識多年，賴父買賣土地房產皆由夏父處理，法律系畢業的夏男知道她兒子身價5億元，才騙他登記結婚，再將他害死，企圖以配偶身分繼承遺產。
《CTwant》報導，校方表示，賴姓同學成績在班上大概是前5名左右，校排成績也在中上，4月順利以繁星錄取東海大學哲學系，怎料到卻驟然離世，讓老師和同班同學都相當不捨。校方提及，對於異性的同學，賴姓同學有心儀的對象，還曾尋求老師的分析和支持，所以班導第一時間接到過世以及結婚消息感到非常驚訝，輔導老師也是，因為似乎沒有跡象看得出來。
新聞來源
- 5億高三生墜亡⋯繁星錄取「東海哲學系」 校方不捨：他有心儀對象（CTwant）
- 5億高中生之死！配偶開庭5小時請回 「你愛賴男嗎？」他面無表情無語（壹蘋新聞網）
- 獨家／不動產不只5億！賴翁「計畫性過戶」贈逾12億土地（三立新聞網）
- 【獨家】【五億男墜樓內幕1】5億高中生之母親述 還原兒死前2小時過程（鏡週刊）
- 5億高中生陳屍處「草皮枯了」得驗毒！高大成現場起疑：不像自己跳的…恐「扛屍到低樓層」才丟（風傳媒）
- 母含悲出庭！5億高中生離奇墜樓 律師請求調查高大成列舉疑點（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會