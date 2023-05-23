5億高中生墜樓案疑點重重，律師要求法院調查毒物、指紋等9大證據，夏男7日內歸還遺產

台中市1名18歲的賴姓高三男生，因父親過世繼承5億元房產土地，卻離奇墜樓身亡。案發前2小時，他還與替父親處理不動產事宜的夏姓地政士之子夏男到戶政事務所登記結婚。賴母指控，夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命。

目前檢調積極偵辦此案中，而賴母日前也找來知名法醫高大成協助調查，高大成則列出多個疑點，包括高中生從10樓墜樓卻僅有手骨折等狀況，懷疑可能被下藥之後帶到低樓層拋下，呼籲檢方進行相關的毒物檢測。

夏姓父子受檢方訊問

《壹蘋新聞網》報導，案發後未曾公開露面的夏姓父子，昨天再次到台中地檢署出庭應訊，除夏男是殺人被告身分，夏父則是以證人身分出庭。首度面對媒體，父子倆始終未發一語，檢察官偵訊長達5個小時，期間一度讓夏姓父子隔離偵訊，訊後將父子倆請回。

夏姓父子離開時，媒體蜂擁而上，追問夏男「為什麼霸佔權狀不還」、「你愛賴先生嗎」、「你有女友嗎？」賴始終面無表情不發一語。

夏姓地政士日前曾透過聲明，表示謝謝關心，一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。

法醫高大成提出5疑點盼檢方查清

《風傳媒》報導，賴男墜樓點剛好位於草皮上，陳屍位置離陽台大約是3公尺，正上方2樓位置有一塊水泥突出物。如果是自己跳的，應該會呈拋物線並落在前方的人行道上，不太符合陳屍處的3公尺距離；且若真的10樓墜樓，無論是墜樓、被丟下樓、被人從陽台推落，就算是掉在花圃上，也應該會撞到2樓突出物，不會只有一隻手骨折，傷勢應該會更嚴重。

賴男很有可能是被扛到了低樓層之後才被往下丟，假造成墜樓現場，建議檢警要從2至9樓逐層勘驗調查，並仔細檢查樓梯是否有嫌犯及死者的指紋，確保是否有其他線索。另外發現死者陳屍的草皮處已經開始枯萎，不排除死者是先被以下毒的方式殺害才被偽裝成墜樓死狀，同樣建議檢警再做毒物反應的測試。

《自由時報》報導，賴母在律師許哲維陪同下抵達地檢署，許哲維簡單說明，主要是配合檢察官傳訊來說明案情，律師也具狀聲請檢察官調查證據，共聲請調查9項證據，主要是針對法醫高大成提出的指紋、毒物等疑點。

繼承財產不只5億

《三立新聞網》報導，知情人士透露，高中生所繼承的這些土地價值，遠不只5億，北屯區洲際周邊、單元四南屯重劃區都有賴姓男子的土地，上千坪的土地粗估市值高達12億多。部分土地是賴姓男子名義上的阿公經營碾米廠時，部分農夫借錢換不出來就抵押土地，加上他投資經營有道累積，又計畫性過戶。

不過律師分析，夏姓男子如果被判有罪，但賴姓男子母親又無取得可分配遺產的身分，這些土地可能收歸國庫。

《壹蘋新聞網》報導，賴姓高中生名下價值5億元的30筆房產，目前仍在夏姓地政士手上。許哲維表示，夏姓地政士的說法是賴父生前委託他保管，許男說，已寄出律師函請對方7日內歸還，否則將提出業務侵占告訴。

《鏡週刊》報導，賴母透露，在相驗時，夏男告訴檢察官，因為賴父生前曾經表示：「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰。」為協助賴男取得房產，才決定前往戶政事務所登記結婚，結束後2人回到夏男住處，賴男在客廳喝啤酒，夏男去洗澡，不知道為何賴突然跳樓輕生。

對於夏男說法，賴母無法接受，她告訴本刊，夏父與賴父認識多年，賴父買賣土地房產皆由夏父處理，法律系畢業的夏男知道她兒子身價5億元，才騙他登記結婚，再將他害死，企圖以配偶身分繼承遺產。

《CTwant》報導，校方表示，賴姓同學成績在班上大概是前5名左右，校排成績也在中上，4月順利以繁星錄取東海大學哲學系，怎料到卻驟然離世，讓老師和同班同學都相當不捨。校方提及，對於異性的同學，賴姓同學有心儀的對象，還曾尋求老師的分析和支持，所以班導第一時間接到過世以及結婚消息感到非常驚訝，輔導老師也是，因為似乎沒有跡象看得出來。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航