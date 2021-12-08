2021年最搞笑的笑話：「中國是當之無愧的民主國家」

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

「中國是當之無愧的民主國家」，這是今（2021）年聽到的最搞笑的一個笑話。講這個笑話的，是中國外交部副部長樂玉成。樂是配合國務院新聞辦日前發布的《中國的民主》白皮書而對外大言不慚。白皮書宣稱，民主是中共始終不渝堅持的重要理念，在中共領導下，中國實現了全過程人民民主，豐富和發展了人類政治文明，在民主的道路上，貢獻了中國智慧和中國方案。

這個世界，似乎誰都有資格談民主，唯獨中共例外。但並不表明中共對民主就很陌生。

在中共百年史上，也曾有某個時期想醉心民主。比如抗戰結束到全面內戰爆發初期大概3年時間，中共要求國民黨還政於民，在中國建立民主共和國，其喉舌《新華日報》發表了大量批判國民黨和蔣介石搞獨裁專制、鼓吹民主的文章，毛澤東周恩來等一口一個民主，儼然成了民主的鼓吹手和擁躉。

不能說毛周在那時對民主的呼喚完全是做戲，是在和國民黨爭天下實力不足時，放出的煙幕彈用來迷惑人的。應該說在中共的第一代革命者裡，是有很多人確實出於對民主的追求而加入中共，所以當時中共對民主的追求可能有真誠和認真的一面。

中共第二次表現出對民主的興趣，是在胡耀邦和趙紫陽當政期間，因文革的巨大破壞，許多人反思投身革命的初衷，重新燃起民主的信念，而胡趙這兩位總書記對民主也有一些樸素認識，有過一些在全國試點民主的設想，中共甚至在局部進行過試驗。可這兩個時期都很短，曇花一現。

儘管如此，民主在中共的歷史上太稀罕了，白皮書把中共百年說成為人民爭民主，並且已經在中國實行了全過程民主，則是赤裸裸的謊言了。

不錯，在中共64字的核心價值觀裡，有民主和自由。但如果以為寫上了這兩個詞，以及諸如全過程民主這樣的漂亮話，中國就真成了一個民主國家，那只能說是認識糊塗。

正如中共各級政權幾十年來都把自己打扮成「人民政府」，可當一個普通百姓走進「人民政府」的高牆大院試試，立馬就會被攆出來。事實上，他或他根本進不了「人民政府」的門。

全過程民主是習近平近年提出的一個概念。白皮書把全過程民主描繪成「十全十美」，比美國和西方的選舉民主好上千百倍的東西。

事實上，國新辦發布《中國的民主》白皮書，就是衝著12月8日美國舉辦的全球民主峰會而去的。白皮書指民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。白皮書這是在批美國壟斷對民主的定義，將美式民主強加於他國。

如果說，白皮書對美國民主的批判沒有點名，中國外交部隨後發布的《美國民主情況》報告就直接「開火」。與此同時，在中國官方召開的有英國和新加坡學者參加的「中外學者談民主」視訊會上，還是那位樂玉成，也指責美國以「民主領袖」自居，召集什麼「民主峰會」，人為把世界各國分成三六九等，貼上「民主」和「非民主」標簽，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，假民主之名、行反民主之實。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

爭奪民主話語權

中共之所以在「民主峰會」舉行前夕集中火力批美國和西方民主，一方面是認為美國要借「民主峰會」而建一個反中「民主同盟」；另一方面也是認識到，要打破美國價值觀外交對中國的矮化和「妖魔化」，擺脫在民主話語權上的被動處境，中國也必須舉起價值觀外交的旗號，在被認為是中國薄弱環節的民主方面，敢同美正面交鋒，「理直氣壯」爭奪民主話語權。

畢竟民主是一個好東西，不能讓美國和西方獨享。雖然中共是一個專制政權，它自己也清楚這點，故長期以來面對美國和西方的指責，沒有底氣去反駁，但要扭轉在民主問題上的挨罵狀況，能夠做的只能是美化專制制度，把它包裝成民主，中共是不可能去改變自身體制的。

這就是習近平為何要提全過程民主，並把它解釋成豐富了人類政治文明形態，開闢了第二條民主道路的原因。習在民主問題上所以主動出擊，不怕同美正面對決，一是中國的崛起給了他這種「底氣」，二是美國自身的民主衰退損害了其號召力。

然而，無論中共對全過程民主吹得如何天花亂墜，假的畢竟是假的，變不了真。白皮書對全過程民主洋洋灑灑的描述，如果對中國的體制和運作過程沒有瞭解，可能會被它迷惑和欺騙，但若熟悉這一套體制特別是身處這個體制之中，則一眼就能看穿其騙局，因為它沒有在原有的東西之外增加一點新東西。自中共在中國行使統治權以來，它就在實行這套制度。

根據白皮書的說法，全過程民主包括實行人民民主專政的國體，堅持民主與專政有機統一，保證了人民當家作主；實行人民代表大會制度的政體，人民通過人代會有效行使國家權力；堅持和完善中共領導的多黨合作和政治協商制度，有效避免了議而不決、決而不行的弊端和一黨缺乏監督、多黨惡性競爭的弊端；鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，不斷促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧；堅持和完善民族區域自治制度，既保證國家團結統一，又實現各民族共同當家作主；堅持和完善基層群眾自治制度，發展基層民主，實現人民群眾自我管理、自我服務、自我教育和自我監督。

可是中共建政70年來，都是這麼說的，但在大多數時候，它並不把這套制度看成民主，給其套向一個民主外殼，甚至在毛時代，中共不避諱自己的統治就是在搞專政，是一個階級對另一個階級的專政，也即無產階級或者工農大眾對資產階級的專政。中共以為它給這套東西加了一個全過程民主的標簽，人民就會相信它是真民主了。

在中共的這套制度裡，作為國體的人民民主專政是核心和本質，也被白皮書看作是全過程民主的核心和本質，但它根本就是一個政治謊言，因為幾十年來實行的結果，只有對階級敵人的專政沒有對人民的所謂民主。

其實，它的專政也不是理論上闡釋的無產階級對資產階級的專政，而是對人民的專政，因為現在的資產階級已成了各級人大代表和政協委員，是中共的座上賓，因此這是一個徹頭徹尾的政治謊言。全過程民主的提出，不但不是要為了實現民主，反是為著削弱民主，它實際是要削弱民主最重要的選舉功能，而強調民主的參與價值，以此來凸顯同西方選舉民主的差別和優勢。

不過，白皮書有段話說得好：民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

這段話本是中共用來指向美國和西方的，可是用它來照照中共，不就打了自己一耳光，使它的全過程民主現了原型麼？

習近平不去實行真正的民主，而標新立異搞什麼全過程民主，國新辦為白皮書舉辦的新聞發布會講的一句話洩露了「天機」，此話是，在中國這樣一個有著56個民族和14億多人口的大國，如果沒有黨的領導特別是黨中央集中統一領導，搞西方那一套所謂的「民主」，是很容易搞散、搞亂的，民主必然會走向它的反面。中共害怕的無非就是這一點。

美國和西方的民主確實有它的缺陷，但中國根本就沒有民主，硬把專制統治「洗白」成民主，不過是現代版的皇帝新衣，就當作笑話聽聽吧。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航