從阿堂鹹粥、胖老爹到瓦城，外食漲不停！主計總處公布11月消費者物價指數、創近9年新高

（中央社）台南知名的阿堂鹹粥調漲價格引起論戰，事後店家臉書（Facebook）雖刪文，但正反意見不一，成了今天網路和媒體的熱門話題。

阿堂鹹粥店面在中西區小西腳路口，也就是西門路和府前路交叉口舊園環旁，是台南老字號美食小吃，營業時間從清晨5時至中午12時30分，但因生意鼎盛，有時未到中午，就可看到店家賣光打烊。未料，店家11月在臉書貼文公告價格調漲後，意外引起網路論戰；從新的價目表可看出，魚皮、魚肚、魚腸鹹粥從新台幣180元漲到200元，其他如土魠魚粥、虱目魚粥、湯品等也調漲10元至20元不等。

阿堂鹹粥宣布調漲價格，宛如捅了馬蜂窩，即使店家宣稱原物料上漲，「阿堂扛不住」，迫不得已11月17日起調整價目表，不知何故，今天卻在網路發酵，許多人出來喊「太貴」，20年來漲了3倍，更有人前往臉書留言或洗版刷一星，使得阿堂鹹粥在臉書刪文。

阿堂鹹粥調漲價格雖遭受攻擊，但還是有人力挺，一名自稱是「台南城內人」（台南清領時期舊城區居民）在臉書發文，更細數阿堂鹹粥3代發跡過程和特殊之處，他說：「怎樣，我們台南人就應該是這麼機掰」、「然後，那種沒有吃過一個攤三代的不要跟我討論台南美食」。

一名土生土長的台南舊城區居民說，他沒有吃過阿堂鹹粥，但每次路過，店家總是爆滿，他的北部朋友到台南都會去吃阿堂鹹粥，還會外帶好幾袋回北部。

他表示，台南美食多，錢又是放在自己口袋，沒人強迫一定要吃阿堂鹹粥，嫌太貴，還有其他選擇，許多咖啡廳一杯咖啡動輒150元至200元，有時還會加收1成服務費，但會喝的還是會喝，同理可證，想吃阿堂鹹粥就會吃，沒必要攻擊店家。阿堂鹹粥因只營業到中午就打烊，目前店家還未公開發出聲明。

萬物齊漲，今年第6度突破2%通膨警戒線

主計總處今天公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，比去年同月上漲2.84%，不只再次突破2%的通膨警戒線，更創下逾8年半新高紀錄。

主計總處指出，11月年增率擴大，主要是因為國際油價居高，油料費大漲，帶動機票等民生物資價格，另外天候因素下，蔬菜、水果也明顯上漲，外食費也跟著調漲，五大因素推升CPI整體指數。但官員表示，國際原油已經有明顯下降，油價下降、蔬菜、水果在天候穩定下，供應量也跟著提升，加上量販店推平價專區，12月的消費者物價指數預計會比11月下滑，物價會慢慢回穩。

漲幅較大項目：

交通及通訊類 （漲7.16%）：主因國際油價居高，油料費上漲35.8%，機票價格亦漲 13.38%所致。

（漲7.16%）：主因國際油價居高，油料費上漲35.8%，機票價格亦漲 13.38%所致。 食物類 （漲4.68%）：主因受天候影響，水果（漲24.74%）、蔬菜（12.91%）、蛋類（9.53%）、肉類（5.16%）及外食費（1.65%）價格都有所上漲所致。

（漲4.68%）：主因受天候影響，水果（漲24.74%）、蔬菜（12.91%）、蛋類（9.53%）、肉類（5.16%）及外食費（1.65%）價格都有所上漲所致。 居住類 （漲1.60%）：主因住宅維修費（5.39%）、家庭用品（2.79%）及房租（1.02%）分別上漲所致。

（漲1.60%）：主因住宅維修費（5.39%）、家庭用品（2.79%）及房租（1.02%）分別上漲所致。 教養娛樂類 （漲1.55%）：主因國內旅遊隨疫情趨緩而回溫，且上年部分業者降價促銷，基數較低，國內旅遊團費上漲1.87%所致。

（漲1.55%）：主因國內旅遊隨疫情趨緩而回溫，且上年部分業者降價促銷，基數較低，國內旅遊團費上漲1.87%所致。 衣著類（漲1.52%）：主因部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲1.20%所致。

不過根據主計處，今年1至10月，全世界消費者指數都漲不停，台灣CPI漲1.81%，美國漲4.2%、南韓2.2%、新加坡2%，都漲得更兇。

瓦城旗下5品牌齊漲，連鎖速食肯德基、胖老爹也漲

擋不住物價上漲趨勢，餐飲業者紛紛調整售價，台灣麥當勞才在上個月調漲部分餐點售價，肯德基也自今日起調漲13個主餐類產品品項售價，蛋撻每個貴4元，紙包雞套餐多10元。

主餐類調價部分，包括：炸雞類產品單點調升5元、套餐與XL套餐調升10元，台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐均調升10元，經典A餐、派對B餐多人桶餐平均每塊雞調升3元，漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調升5至6元。

在甜點、點心類部分，原味蛋撻單點調升4元，Ｋ酥雞翅一份（2支）與薯條調升2至5元。

本土炸雞品牌胖老爹今日也跟進，於粉專貼出公告，將在12月16日起調整全台門市價格，但實際調幅並未公布。

胖老爹美式炸雞創辦人古仁川接受《NOWnews》訪問時表示，物價漲得太誇張，強調不是跟進肯德基，是本來就規劃要漲價，但承諾漲幅不會超過5元。

古仁川指出，以炸油來說，一桶從1400元漲到1800元，這還是大量採購價才有，否則都漲破2000元，另外包括雞肉、炸粉、薯條，甚至包裝紙袋、竹籤等等幾乎無所不漲，不只總公司、連加盟店都喊苦，漲價是不得已的。

泰式料理餐廳龍頭瓦城泰統集團今天也在官網公告，因面臨進口原物料價格飆漲、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，在持續保障顧客餐點與服務品質的前提下，將於12月15日起調整部分品項價格，平均漲幅約3%。

瓦城集團旗下5個品牌包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，此次為近10年來首度調整價格。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航