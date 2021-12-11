李笑來《韭菜的自我修養》：大家所說的「韭菜」究竟是誰？

文：李笑來

大家所說的「韭菜」究竟是誰

你到底是不是一根韭菜呢？這還真的不好說。

因為「韭菜」的準確定義究竟是什麼，很少有人能說得清楚。然而，從人們經常的造句，能看出「韭菜」一般指交易市場中勢單力薄的散戶。比如，「我是一根新韭菜」，或者，「他們都是老韭菜」。與「韭菜」相對的，是「莊家」，一般指交易市場裡財大氣粗的大戶。

交易市場裡，有人賺錢，有人賠錢……不過，一般來說在人們的印象裡，「韭菜」大多數情況下是賠錢的，而「莊家」看似一定是賺錢的，因為他們「應該有很多不為人知的割韭菜手法」……

詞語之間常常是有固定搭配的，有些搭配存在，就說明人們普遍能夠理解那種搭配，現實裡也確實存在，例如，「好人」這個詞前面，就可以有「堅強的」和「脆弱的」；而其他種搭配是幾乎不存在的，因為在人們的理解之中，那種搭配在現實世界裡根本就不存在，例如，「壞蛋」前面的形容詞很難是「善良的」。

與「韭菜」搭配的詞，是「割」或者「被割」。「割」這個動作理論上應該是「韭菜」的對立者（所謂的「莊家」）做出的；而「韭菜」則是經常「被割」……你幾乎看不到有人說這種句子：「我這個韭菜把大戶給割了！」——如果真的有人這麼說，那一定八成是吹牛吧。

隨著時間的推移，有人只不過是從一根「新韭菜」變成了「老韭菜」——意思是依然不賺錢，依然「在被割」……而另外一些人，雖然曾經是「新韭菜」，不過，他們後來再也不是「韭菜」了，偶爾也說「我也是一根老韭菜」，但那只不過是開玩笑而已，或者是為了「友善地謙虛一下」……為什麼呢？在人們的普遍心理之中，即便不是所謂的「大戶」，只要真的賺到錢了，那就不再是「真正的韭菜」。

於是，我們可以從人們的常用語境裡，得出基本上還算準確的定義：所謂的「韭菜」，指的是在交易市場中沒賺到錢甚至賠錢的勢單力薄的散戶。

這麼看來，作為一根「韭菜」，想要成為「非韭菜」（不一定是所謂的「大戶」，或所謂的「莊家」），任務很簡單啊：賺到錢……

只要賺到錢了，你就可以看似謙虛地講話了：……其實我也只不過是一根老韭菜而已啦！

這樣說的時候，你是很善良的，你是很體貼的，你很懂得照顧他人的感受——那些沒賺到錢的人，見到你這種已經賺到錢的人，如果沒有你這種「虛偽」來安撫他們那脆弱的心靈的話，內心會更崩潰的。從另外一個角度講，你不僅善良體貼，你還特別擅長保護自己，因為你若是沒有這一點「虛偽」的話，真的會有很多人恨你，甚至想要幹掉你——就好像長期以來李笑來所面對的那樣。

雖然「韭菜」這個詞的定義，其實準確的程度還不是很令人滿意，但是，讓我們先將就著用一段時間吧。

另外，補充一個所謂「韭菜」的常見特徵：他們嚴重缺乏最基本的閱讀能力。他們是那種一輩子買東西都不讀使用說明書的人，他們是那種無論拿到什麼，都要問別人怎麼用的人……這種人其實很常見吧？

「韭菜」的宿命從那一刻開始

「韭菜」之所以是「韭菜」，絕大多數情況下只不過源自一個相同的原因：他們一進場就開始「買買買」！

2011年3月初，我在twitter上第一次見到Bitcoin這個詞之後，幾乎天天被它嚇到。第一次看新聞標題的時候，說它在二月份剛剛超過1美元！結果那才過了幾天啊，就已經一塊五了……等我四月底把帳號弄好開始動手的時候，已經4塊多了……然後開始買買買，等我買完第一批2100個的時候，均價竟然是6美元……還在漲！然後，到了六月初，最高漲到32美元！這才拿在手裡多久啊！才一個月多一點，收益竟然比5倍還多！

嗯，就這樣，我成了一根人們口中常常提到的「韭菜」——為什麼呢？因為接下來的時間裡，二十多個月之後，那些「高位接盤」的「韭菜們」，包括我，才「解套」……中間那麼久的時間裡，一路緩跌，比特幣價格最低甚至突破了1美元，對於那些最高價買入比特幣的「韭菜們」來說，資產一度縮水97％！嗯！我是個散戶，我一進場就買買買，而後我的資產一直在縮水，我就是一根「韭菜」。

交易市場裡有很多讓人特別生氣的定律，比如：一旦你需要用錢的時候，市場就會大跌！

看起來沒有邏輯支持，所以你可以暫時不信，但你一定會體會到這個定律的魔力。

對所有新手來說，這個定律幾乎永恆不變：你一買，它就開始跌；你一賣，它就開始漲……

簡直氣死人了！

為什麼會出現這種弔詭的情況呢？因為，每一次行情結束的根本原因是「入場資金枯竭」。換句話說，當連路口賣茶葉蛋的阿婆都在討論股票的時候，那麼股市的「入場資金」已經到了枯竭邊緣……你想啊，連你這個完全狀況外的人都知道了，準備衝進來賺錢的時候，那交易市場的行情是不是已經到最高點了？

所以，2011年5月，當李笑來這個完全狀況外的外行人都從新聞聽說比特幣，並且開始不斷買入的時候，那一波比特幣的行情就已經到頂了。到！頂！了！所以，才過了一個月之後，就進入了漫長的熊市。

所以，對新手來說，有兩句話很重要。第一句是個永遠正確的敘述，第二句是所有老手都希望自己當年曾被人提點的建議（如果當年有人這麼教導我就好了！）：連你都開始進場的時候，牛市就要結束了；你就應該乾瞪眼，什麼都不買……直到熊市，等到大家都在問候長輩時，再開始買買買！

其實，一開始就錯了，這種事情並不是很罕見，恰恰相反，這是非常普遍的現象！你想想吧，就連我們的人生都非常不嚴肅……崔健在歌裡就拿這件事情開玩笑過：（忽然來了一個機會，空空的沒有目的）——就像當初姑娘生了我們，我們沒有說願意……

我們的人生充滿著荒謬，所以，清醒地認識到自己生活在一個荒謬的世界，對自己的健康成長有巨大的幫助和巨大的現實意義。

相關書摘 ▶李笑來《韭菜的自我修養》：韭菜們的性生活，究竟被什麼剝奪了？

書籍介紹

本文摘錄自《韭菜的自我修養：笑看主力陷阱的散戶防割指南》，一起來出版

作者：李笑來

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我們投資，可不只是為了每天加菜。無論是誰都想找到一個穩健投資的方法，開開心心通往財富自由。不過在風起雲湧的市場上，通常結果都不盡人意，許多人成為了韭菜，最後被絕望地洗出市場……但現在可不一樣了，因為你發現了這本書！

請先暫時放下自己的智商，《韭菜的自我修養》不跟你談基本面、技術面或籌碼分析，卻能帶你建立「正確的投資觀念」，避開市場上多數陷阱。認真讀，重複讀，你會開始看懂市場週期與趨勢、學會計算風險、判斷出合理的交易頻率，並且做好情緒與行為管理。翻開本書，散戶將重新定義輸贏，遠離韭菜命運！

Photo Credit: 一起來出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航