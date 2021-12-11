李笑來《韭菜的自我修養》：韭菜們的性生活，究竟被什麼剝奪了？

文：李笑來

韭菜沒有生活甚至沒有性生活

2013年的時候，我在北京的車庫咖啡演講，最後五分鐘，我對所有聽眾提了一個中肯的建議：記住，你要有生活，而且，生活最重要！

過了五年之後的今天，你自己打開網路的搜尋引擎，輸入關鍵字「區塊鏈性生活」，搜尋結果第一頁的文章隨便點開一篇看一看吧……那些文章，事實上並不是開玩笑，是確有其事。

新手成長為「非韭菜」，最重要的手段，你讀到現在還記得嗎？

「降低交易頻率」。這看起來無比簡單的方法，最後卻很少有人做到，為什麼呢？

因為我們是人，我們天生的基因已經決定我們喜歡關注變化。在生活中也一樣，我們關注的都是動態的東西，而不是靜止的東西。這就是為什麼絕大多數人喜歡養小動物，相比之下，喜歡養花種草種樹的人少很多很多……

衝進交易市場的新手，一上來就會被K線上各種相關跳動的數字和指標所吸引，這很正常。中國人參與A股市場交易相較還算是很幸福的——每天早上那麼晚才開市，兩個小時之後午休，下午也是很早就閉市了……所以，就算你想盯著看，也就那麼一下子，每天還有超過十幾個小時根本乾脆沒得看。所以，你幾乎從來不會聽說過A股市場上的交易者沒有性生活的。反正閒著也是閒著。

區塊鏈的世界不一樣。區塊鏈的交易市場裡的交易24 × 365，永不停歇。就算某一家交易市場系統崩潰，當掉了，還有另外超過萬家的交易市場在運作。中國A股的股民，基本上只會在一家（最多兩家）交易市場交易；區塊鏈交易者呢，永遠時時刻刻開著五、六家交易所的交易介面在操作，很多韭菜們恨不得把一台電腦接上五、六個大銀幕！

韭菜們的生活，甚至性生活，究竟被什麼剝奪了呢？真的是區塊鏈嗎？雖然罪魁禍首看起來似乎就是區塊鏈，但冷靜的我們知道區塊鏈一定是被冤枉的！究竟是什麼呢？是這個東西：Fear of Missing Out，縮寫FOMO，另一說是Fear of Missing Opportunity。

FOMO，「對喪失機會的極度恐懼」。FOMO幾乎是最有群眾基礎的東西，而且越是底層的人，越容易被它左右。你看看直銷或者微商的宣傳口號就知道了，幾乎是千篇一律的：你已經錯過了XXX，後來你又錯過了YYY，現在你還想錯過ZZZ嗎？！

越是缺乏機會的人越是容易被這樣的句型煽動。冷靜下來想一想你就懂了，如果你是個並不缺乏機會的人，就算比特幣價格漲翻天，你會因為這個事實而焦慮嗎？不會的！因為你有別的機會。

2018年春節的時候，有一群人創了個「三點鐘」群組。整天不睡覺，凌晨三點還在聊，甚至在別人快醒了的時候，他們才剛開始聊。話題穿越宇宙，從歷史到哲學，從數學到工程，阿貓阿狗在裡面用著各種意味不明的經濟學名詞（大多數都是膚淺的，甚至是錯的）……他們真的是「興奮」嗎？從另外一個角度看過去，他們只不過又是一批「FOMO恐懼症患者」而已。

每一次市場週期，都會有這麼一些人。我已經經歷了三、五次大大小小的牛熊交替，這種情況、這種人見得太多了，他們說的話其實都是在重複之前已經離開的那堆人說過的話，完全沒有任何差別，卻都好像是發現了新大陸一樣。

然而，尷尬的是，你已經入場了。更尷尬的是，你已經深刻地體會到了FOMO……那怎麼辦？

從今天開始，更加努力、更加認真地生活！

生活中有很多內容。我當年是靠這樣一個做法調整自己行為的：拿著紙筆列出我自己生活中自己覺得重要的部分，例如，經過篩選，我覺得朋友是很重要的一部分。那麼，與好朋友維繫、加固長期關係，需要做什麼呢？我接著又列出了好幾張紙，經過篩選，發現「一起吃好吃的」是特別重要的一項。

於是，需要填滿時間的時候，我就開車出去四處找好餐廳……通常是試了好多家之後才發現一個特別優秀的，如果那家店有好幾家連鎖店，我就都去一遍，在裡面挑出最好的一個分店——大熊烤羊腿這家餐廳，北京的甘家口店就是四家分店之中對我來說最好的一家。

你喜歡讀書，就去買更多的書，安靜讀完；你喜歡彈琴，就去找更多的曲子來練；你喜歡看電影，就去買更好的影音設備，蒐集更多的資源……一定要學會自娛自樂，善於自娛自樂，這是頂尖交易員必備的最重要技能——它甚至比交易判斷都要重要一百倍。對我來說，連寫書、寫文章都成了「自娛自樂」的主要方法之一。

如果你不善於自娛自樂，如果你不把大量的時間用於認真生活，那麼你就沒辦法降低你的交易頻率，那麼你就會變得跟韭菜一樣整天盯著螢幕，跟女朋友做愛都要把手機放在伸手可及的地方……如果真的是這樣的話，你就慢慢等著變成一根更不可能有性生活的老韭菜吧。

相關書摘 ▶李笑來《韭菜的自我修養》：大家所說的「韭菜」究竟是誰？

書籍介紹

本文摘錄自《韭菜的自我修養：笑看主力陷阱的散戶防割指南》，一起來出版

作者：李笑來

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我們投資，可不只是為了每天加菜。無論是誰都想找到一個穩健投資的方法，開開心心通往財富自由。不過在風起雲湧的市場上，通常結果都不盡人意，許多人成為了韭菜，最後被絕望地洗出市場……但現在可不一樣了，因為你發現了這本書！

請先暫時放下自己的智商，《韭菜的自我修養》不跟你談基本面、技術面或籌碼分析，卻能帶你建立「正確的投資觀念」，避開市場上多數陷阱。認真讀，重複讀，你會開始看懂市場週期與趨勢、學會計算風險、判斷出合理的交易頻率，並且做好情緒與行為管理。翻開本書，散戶將重新定義輸贏，遠離韭菜命運！

Photo Credit: 一起來出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航