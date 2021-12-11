除了〈給愛麗絲〉的浪漫伴隨，世界上還有哪些不可思議的「丟垃圾」方式？

文：Tom Phan

看準了時間，在聽見樓下傳來〈給愛麗絲〉旋律之前，我換上衣服，再迅速將垃圾袋打包，走出賃居的小公寓，展開短則幾分鐘、長則十幾分鐘的空白等待。

等一下。今天是星期日⋯⋯

Photo Credit：Tom Phan

好像是前陣子開始，才忽然意識到要在台灣丟個家庭垃圾，真的不算是一件很方便的事。這樣的流程對於多數人來說，或許已經像每天都要刷牙那樣，形成一個理所當然的習慣，但對身為外國人的我來說，多少還是有些新鮮的。

在國外，大多數人都習慣將垃圾集中放在指定區域，待清理人員於固定時間前來清理。不過在台灣，這個動作卻出現了不同特色。試想想，有哪個國家在丟垃圾的時候，還有古典音樂的呼喚？又有哪個地方，可以因為垃圾而把街坊鄰舍一次召喚？

於是我開始好奇，在台灣以外的地方，還有著什麼有趣的垃圾處理方式？因此，我開始詢問身邊來自不同國家的外國朋友，也翻開了幾本「垃圾書」，去看看在不同地方裡的垃圾故事。

Photo Credit：Tom Phan

印度——惰性與創意的合併

想像一下。清晨時分依然睡眼惺忪的你，忽然聽到家裡門鈴被用力按下。才發現，原來是有人親自到府向你收取垃圾。

在新德里的部分地區，只需要每個月繳交處理費，每天一早就會有清潔工人到你家向你收取垃圾。還有比這個更貼心的。若你是住在高樓層的住戶，只需要將垃圾袋綑綁在繩頭上，緩緩地將繩子從窗戶或陽台往下放，就會有清潔工人在地面上幫你接住。

這種用繩子代替了腳步的方式，造就了印度的一個獨特景象，同時也顯示了人類將惰性和創意合併的偉大特質。

Photo Credit：Tom Phan

新加坡——追求極致的效率

無獨有偶，在講求效率和便利的新加坡，也採用了垃圾從高處「往下放」的處理方式。不同的是，新加坡為了它建造了一個特殊通道。

在寸土寸金的新加坡國土，大部分的民眾居住在高樓組屋（HDB）。而在每戶房屋內，政府都設置了一個「小門」。若是在歐美國家，這小門可能是給聖誕老人使用的，不過在新加坡，只要將它打開，探頭往裡面看，出現在眼前的會是一個連通至一樓的管道。在最底層，則放置了一個大型垃圾桶。

因此，只要在垃圾裝滿之後，就可以不用踏出家裡一步，隨時往「小門」裡丟進去。這個突破了時間與空間限制的方式，相當符合新加坡的效率追求。不過與印度相比，同樣是「往下放」，卻少了一些，呃，人與人的連結（？）

Photo Credit: iStock

古代馬雅文明——最天然的露天垃圾場

在《垃圾之歌》一書中，提到了古代馬雅文明處理垃圾的方式。

據悉在古代的馬雅文明，多半會將垃圾丟棄在如今我們所謂的「露天垃圾場」。這些垃圾場的內部有甲烷氣的藴積，偶爾發生內部爆炸。而透過這種「自然的毀滅方式」，部分垃圾也會持續燃燒或悶燒，再燒出更多的空間用來容納更多的垃圾，不斷地循環。

從中可以看出人類的智慧，早在那時候就有了如今露天垃圾場的概念。而值得慶幸的是，當時的爆炸並沒有把人類也一起炸成垃圾。

Photo Credit：維基百科

早期的美國——垃圾終於不再往外丟了

在1757年左右，班傑明富蘭克林（Benjamin Franklin）改變了美國人處理垃圾的方式。

這位同時也是政治家、科學家、作家等的斜槓發明家，對於美國人把垃圾往窗戶丟出去的習慣感到不滿，於是在費城首創了街道清潔服務。這時候開始，美國人才開始在自家庭院挖掘垃圾坑，等待清潔服務人員來處理。

然而，現代城市垃圾的管理方法則是小喬治渥寧上校（Colonel George E. Waring, Jr.）於19世紀末所創造。渥寧和2000個身著白衣的雇員（因此被稱為「白黨」）在當時協力清理了街道上的垃圾，再一車車送往垃圾場或焚化爐。在那之前，這些垃圾甚至會送往大西洋傾倒。

或許不只是美國，其他國家也應該對富蘭克林和渥寧表示感謝，因為美國的垃圾從此不再往外丟棄了。

巴西——一個滑糟，暫時解決了貧民窟的困難

20世紀80年代末的里約熱內盧，全市約3分之1的人口都聚集在400個貧民區。

由於這些貧民區多位處坡道，因此地面傾斜、道路狹窄，造成清理家庭垃圾的處理相當困難。像是卡車、拖拉機、甚至馬車等的傳統垃圾處理工具都不適合使用。因此到處堆積了垃圾，招來害蟲老鼠和腐臭味。

Photo Credit：iStock

最終，政府決定動員有關技術人員，在貧民區建立兩個垃圾處理裝置。一個設置在坡道上，用來貯存垃圾；另一個設置在平地上，由垃圾清理部門定期清空，並用一個架空索道和滑糟將兩者連接。這樣以來，垃圾就可以通過滑糟滑到山下。

只不過，這個在畫面上看似有趣的方法，最終因為該時代的成本太高而以失敗告終。

台灣——〈給愛麗絲〉以外，我們還能做什麼？

回到台灣，處理家庭垃圾的方式就如文章開頭所描述的那樣，在〈給愛麗絲〉或〈少女的祈禱〉（據說是當初台灣向德國採購垃圾車時，原先就配有的音樂）的旋律伴隨下，隨著節奏步出騎樓，再將一袋一袋的垃圾扔上垃圾車。

Photo Credit：Tom Phan

不過在走過了不同時空、看見了不同垃圾的處理方式之後，我們可以發現，不同的時空環境，都催生了不同的垃圾處理習慣。然而，最終也因為各種限制，演變出不同的應對方式。

而當中唯一不變的，是垃圾的製造。或許在不斷找到更適合的垃圾處理方式之前，我們可以再次思考，自己準備丟棄的垃圾，為什麼會在自己的手上變成垃圾？

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航