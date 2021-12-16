牙醫師圖文解說：為什麼牙齒塗氟可以有效預防蛀牙？氟漆、氟膠有什麼差別？

「醫師，我的牙齒好敏感喔，」王小姐抱怨道，「吃冷、吃熱都不舒服，有時候連吃甜食也會敏感痠痛。」

仔細檢查過牙齒後，醫師說，「有幾顆牙齒都有蛀牙，得趕快處理，以免繼續惡化喔。」

「唉⋯⋯果然又蛀牙了⋯⋯」王小姐嘆了口氣。

牙齒是我們的重要夥伴，如果蛀掉了就會帶來一連串麻煩，齒顎矯正科專科醫師李軒指出，除了使用牙刷、牙線確實清潔牙齒外，無論大朋友、小朋友也都可以善用氟漆、氟膠等氟化物來強化琺瑯質，降低蛀牙的機會。

蛀牙五階段，務必及早介入

蛀牙有分幾個階段，李軒牙醫師指出，最初期是琺瑯質（牙釉質）表面開始脫鈣，牙齒表面看起來白白的，顏色不太一樣。

接下來琺瑯質結構遭到破壞，會形成蛀洞。李軒牙醫師說，當蛀牙局限於琺瑯質時，患者通常無感，如果沒有定期檢查，很容易錯過治療時機。

當蛀牙越來越深侵入牙本質時，患者喝水、吃東西時就會覺得敏感不適。

Photo Credit:照護線上

如果蛀牙繼續惡化，牙髓腔便會受損，李軒牙醫師說，牙髓腔裡有神經，疼痛自然會越來越厲害。

隨著感染惡化，牙髓腔內的細菌越來越多，將會形成膿瘍，假使細菌順著牙根往深處蔓延，就可能在牙齦上出現膿包，或導致臉部的蜂窩性組織炎，嚴重甚至可能進展為敗血症，危及性命。

正確塗氟，強化琺瑯質

我們的牙齒主要是由鈣、磷組成的磷灰石，李軒牙醫師表示，口腔裡的細菌會分解食物殘渣，產生酸性物質。原本堅硬的牙齒在接觸這些酸性物質後，會漸漸被溶解、釋出鈣跟磷，這個過程稱為「脫鈣（去礦化）」。

研究發現，氟化物（Fluoride）可以跟鈣結合，形成氟化磷灰石，李軒牙醫師分析，「與原來的磷灰石相比較，氟化磷灰石的結構較穩定，較能抵抗酸性物質的侵蝕，有助強化琺瑯質。」

運用氟化物來預防齲齒已有數十年的歷史，目前有氟漆、氟膠、氟錠、含氟牙膏等多種氟化物可供使用。

Photo Credit:照護線上

在牙齒遭到酸蝕前塗氟可以強化琺瑯質，增加對抗酸蝕的能力，李軒牙醫師說，如果牙齒已有脫鈣的現象，塗上氟漆、氟膠，還是能夠強化琺瑯質，有效降低未來再發生蛀牙的機會，或是減少敏感的問題。

「臨床上有時會遇到成年患者感覺牙齒很痠、敏感，看起來還沒有形成明顯的窩洞，」李軒牙醫師說，「我們會嘗試塗氟漆，並安排病人回診檢查，如果在初期及早介入，有機會阻斷後續蛀牙的發生。」

氟漆、氟膠比一比

氟漆跟氟膠的內容物都是氟化物，差別在於載體。李軒牙醫師解釋，氟漆的使用方法是塗在牙齒表面，它會形成一個保護層，讓氟化物有較長的時間去跟牙齒裡的鈣結合，成為氟化磷灰石，以強化琺瑯質。

氟膠的使用方法是先做一個氟托（牙托），然後裝入氟膠，李軒牙醫師說，佩戴氟托時，所有的牙齒都浸泡氟膠裡面。使用氟膠後，通常會建議在半個小時內不要吃東西、漱口，否則氟膠很容易就會流失掉。

氟漆的好處是可以有效地附著在牙齒表面，碰到水之後，會形成一個保護膜，有較長的時間滲透到牙齒，強化琺瑯質。李軒牙醫師說，「因為氟膠比較容易流失，所以我們較常是使用氟漆，讓氟化物有足夠的時間發揮強化琺瑯質的效果。」

Photo Credit:照護線上

氟膠比較容易流失，若是遇到配合度較差的小朋友，也無法進行，李軒牙醫師說，氟漆的方便性較高，且能在牙齒表面形成保護膜，持續較久的時間，所以目前在替兒童塗氟時，都會使用氟漆來進行。

塗氟時，牙醫師會先把牙齒表面、牙縫裡的牙菌斑清乾淨，接著隔絕口水，讓牙齒維持在清潔、乾燥的狀態，然後再塗上氟漆。

部分家長會關心使用氟化物的安全性，李軒牙醫師說，口服的氟錠較容易有過量的情形，通常是小朋友誤食，當成糖果一口氣吃了很多顆，所以家中的氟錠一定要放在小朋友拿不到的地方。至於其他氟化物的含量有限，縱然吃掉一整條牙膏，其實也不至於有嚴重的影響。

氟漆中的氟化物都是在安全許可範圍內，李軒牙醫師說，只要由專業牙醫師操作，不用擔心氟化物過量的問題。

貼心小提醒

小朋友開始長牙後，便要定期到牙科檢查、塗氟，在尚未蛀牙前，開始強化琺瑯質，李軒牙醫師提醒，及早介入便可以用一些相對簡單，費用也比較低的方法，有效地做好牙齒保健，避免引發未來一些不必要的麻煩。關於牙齒的健康，預防永遠勝於治療喔！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航