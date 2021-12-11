「請放心出門工作！」優良照服員提供長輩居家照護，有效舒緩家人身心負擔

年僅64歲的林爸爸，上個月因為血糖過低昏厥，倒在路中央，幸好被好心的路人攙扶並護送回家。

三個女兒連番詢問發生什麼事了？只見林爸爸悠悠的說：「我也不記得了，只記得騎車在路上，模模糊糊的就沒有意識了，等到醒來就在家裡了⋯⋯」

林爸爸領有身心障礙二級證明，中度重聽，深度近視，身體虛弱行動遲緩，所以不喜愛出門，因為一出門不是勞師動眾，就是得小心翼翼、緊張兮兮，但如果都待在家裡整天不出門，又恐有失智傾向的產生。

林爸爸也是糖尿病病友，需要定期注射胰島素，但因又患有牙周病，在注射胰島素後，常常因為食慾不佳或記性不佳而忘了進食，導致血糖過低進而頭暈昏倒。

上個月的路邊昏厥，因為是騎車行徑中，讓三個輪流照顧的女兒都很擔心，也幸好騎乘時速不快，才沒有造成更大的傷害。

糖尿病患者最需要注意的就是，飲食以及血糖控管，萬一血糖控管不佳，昏厥倒下可能會有更多的風險。

遠在外地工作的林家三姊妹擔心無人隨侍在側的林爸爸，雖然平日下班後或每周末，三姊妹都會輪流回家陪伴爸爸，

但仍擔心他週間一個人生活的狀況，卻也沒辦法辭去工作專心照護，因此萌生了找尋短期居家照服員，陪伴爸爸週間居家照護的想法。

這個提議是由家中年紀最小的小妹湘怡提出的，她在網路上搜尋「短期、居家照護」，發現優照護這個平台，平台上的照服員都是台籍且都有專業合格證書，他們能找到合適的照服員，陪同父親外出運動，並且幫爸爸這樣長年的糖友，準備適合的餐點，與定時測量血糖以及幫忙留意血糖的變化。

所以，經過三姊妹的討論後，認為這樣的可行性很高，同時爸爸的陪伴需求也會被滿足到。

於是，湘怡預約了平台上有豐富照護經驗的照服員，先用APP「問問」的便利功能，與照服員事先討論好照顧爸爸的需求後，並完成預約；當照服員第一次到家裡，林爸爸就顯得十分開心有人陪伴，一下嚷嚷說要外出買東西，一下又說要讓照服員陪同就醫，說是這樣比較安心。

看到爸爸的反應是好的，於是湘怡就預約了整個月每週三天，每次三到五小時的照護。照服員會定時協助父親量血糖，且幫忙留意登記血糖的變化，幫忙準備糖友合適的餐點，也會協助把爸爸更換的衣服放到洗衣機清洗，偶爾陪伴散步，這樣的細心、令人安心的照護，讓林小姐家三姊妹不再擔心父親週間只有一個人的居家安全和生活。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航