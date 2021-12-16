Sponsored 2021/12/16,
搶攻智慧製造 2.0 ─ APO 智慧製造卓越中心
Photo Credit：經濟部工業局
我們想讓你知道的是
全球進入數位轉型應用世代，APO 智慧製造卓越中心以 AIoT 協助臺灣製造業，全面啟動智慧製造轉型，為協助企業管理工廠大小事物！
節目精彩片段
我國 AIoT 驅動製造業的優勢（00:18-00:35）
亞洲生產力組織智慧製造卓越中心看見製造業的革新浪潮，於 2019 年在我國設立、扎根，著眼亞洲智慧製造未來的服務生態體系。
- 協助 APO 會員國產業升級
- 導入智慧技術提升產能價值
- 串聯亞洲智慧城市
智造新興模式─智慧製造體驗道場（00:36-01:53）
APO 智慧製造卓越中心在 CPC 臺中服務處設立「智慧製造體驗道場」，採用豐田後拉式管理模式及監控設備，運用現代科技提升管理品質與決策速度，向企業管理者示範虛實整合的智慧化系統新可能。
智慧製造體驗道場由智慧組裝線系統、可視化看板與 AOA 工業擴增實境等軟硬體搭配，幫助生產決策者可以遠端即時了解現場資訊。
《情境建置》
- 組裝線
- 原物料及半成品倉儲
- 無人搬運車
- 自動加工產線
- 戰情室螢幕
智造多邊交流─線上技術服務（02:08-02:35）
成軍 3 年的 APO 智慧製造技術服務團，不受 COVID-19 影響，今年仍持續深耕印尼、馬來西亞、泰國及越南等 4 個目標會員國：
- 2021 年 5 月：印尼、馬來西亞線上技術交流活動
- 2021 年 9 月：臺泰產業合作論壇、越南視訊研討會
- 2021 年 10 月：臺馬視訊研討會
- 2021 年 11 月：臺越產業合作論壇
透過線上技術交流活動、視訊交流會議與產業合作論壇等，將我國智慧製造技術推向世界舞台。
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