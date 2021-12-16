搶攻智慧製造 2.0 ─ APO 智慧製造卓越中心

節目精彩片段

我國 AIoT 驅動製造業的優勢（00:18-00:35）

亞洲生產力組織智慧製造卓越中心看見製造業的革新浪潮，於 2019 年在我國設立、扎根，著眼亞洲智慧製造未來的服務生態體系。

協助 APO 會員國產業升級 導入智慧技術提升產能價值 串聯亞洲智慧城市

智造新興模式─智慧製造體驗道場（00:36-01:53）

APO 智慧製造卓越中心在 CPC 臺中服務處設立「智慧製造體驗道場」，採用豐田後拉式管理模式及監控設備，運用現代科技提升管理品質與決策速度，向企業管理者示範虛實整合的智慧化系統新可能。

智慧製造體驗道場由智慧組裝線系統、可視化看板與 AOA 工業擴增實境等軟硬體搭配，幫助生產決策者可以遠端即時了解現場資訊。

《情境建置》

組裝線 原物料及半成品倉儲 無人搬運車 自動加工產線 戰情室螢幕

智造多邊交流─線上技術服務（02:08-02:35）

成軍 3 年的 APO 智慧製造技術服務團，不受 COVID-19 影響，今年仍持續深耕印尼、馬來西亞、泰國及越南等 4 個目標會員國：

2021 年 5 月：印尼、馬來西亞線上技術交流活動

2021 年 9 月：臺泰產業合作論壇、越南視訊研討會

2021 年 10 月：臺馬視訊研討會

2021 年 11 月：臺越產業合作論壇

透過線上技術交流活動、視訊交流會議與產業合作論壇等，將我國智慧製造技術推向世界舞台。

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