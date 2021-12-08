三接工程有沒有「插在藻礁上」？藍委公布施工現場照片，經濟部稱影響已是最小

年底公投進入最後倒數，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、反萊豬公投領銜人林為洲、國民黨立委李德維、民眾黨立委蔡壁如，今（8）日上午在立院召開記者會，稱昨（7）日考察三接施工地點，直擊鋼構插在藻礁上；經濟部長王美花則回應，三接是為保護潮間帶藻礁而移至海上，因此需要棧橋輸送天然氣，強調目前方案對潮間帶藻礁影響最小。

中油第三天然氣接收站（簡稱三接）是否衝擊當地藻礁生態，是公投前各界爭論的重點之一。總統蔡英文日前赴大潭電廠視察，強調三接沒有蓋在藻礁上、呼籲各界支持政府因應公投提出的外推方案。

不過國民黨立委李德維等人昨日赴實地勘查，在臉書貼出視察照片，直指「三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上」，「一舉戳破了蔡總統與蘇貞昌的謊言，傷害藻礁，有圖為證，什麼都是真的，只有你們滿口的假話。」畫面曝光後，引發網友熱烈討論。

李德維今日偕同潘忠政、林為洲、蔡壁如召開記者會，指出7日一早他和潘忠政前往大潭藻礁三接施工地點考察，直擊三接棧橋的橋墩旁確實有混凝土覆蓋藻礁，橋墩的鋼樑筆直地插在藻礁上，到底三接有沒有蓋在藻礁上？照片會說話，蔡英文總統和蘇貞昌院長講出來的話，和事實有很大的差距。

潘忠政表示，政府不想好好保護環境，就只會一直用謊言欺騙人民，但潮水退了，謊言就會被拆穿。潘忠政說，經濟部次長曾文生說三接工程合計影響藻礁0.4公頃（因7個棧橋面積只有0.4公頃），但曾文生沒有說的是，臨時棧橋打下去的鋼樁，就無情的刺進藻礁身上，「他們說這個未來會拿掉，但我不知道一根劍插進你身體之後拿掉，對你身體有沒有影響？」

潘忠政說，因為蔡英文說三接沒有蓋在藻礁上，整個行政體系為了圓謊一路用騙的，蘇院長說蓋在「礁石」上，經濟部長王美花說是蓋在「岩石」上，應是和藻礁脫鉤，實在是太荒謬。

蔡壁如指出，執政黨鋪天蓋地宣傳三接「沒有蓋在藻礁上」，事實上，去（2020）年三接工作船擱淺破壞0.58公頃、厚度50公分的藻礁，到現在都不停工、還加速趕工，導致很多棧橋蓋在上面。日前衛環委員會赴當地考察時，曾文生首度承認蓋在藻礁上，隔天蘇貞昌卻辯稱是蓋在礁石上，不是藻礁上，「怎麼可以用話術說晃到這種地步？」

經濟部：評估過後影響最小方案

經濟部長王美花今日赴立法院經濟委員會並詢答，會前接受媒體聯訪，被問及「三接棧橋插進藻礁」時，王美花表示三接是為了保護潮間帶藻礁，因此推到海上去，「推到海上就必須要用管子接天然氣，所以一定要有棧橋」，這是評估過後、對潮間帶藻礁影響最小方案，「沒有所謂謊言」。

王美花強調，因使用開放式棧橋，已經是盡可能想到的方法，對環境最友善的工法。王美花也說，台北港方案回來還是要拉管線，反而對潮間帶迫害較大。

台灣中油昨日也發表聲明，指出三接外推、棧橋連接的方案，不僅沒有蓋在G1、G2藻礁區上，而且是對環境影響最輕微的方案。棧橋對礁石的影響，早在2018年提出方案的3年前，就已經清楚說明，藻礁聯盟也都了解。現在同一群人卻稱這是所謂戳破謊言，顯然是為了公投的政治操作，中油表達高度遺憾。

中油說明，三接方案是為了國家供電穩定，是為了中南部減煤減碳降空污。相較於台北港方案，先不論工期至少11年緩不濟急，海管更要路經更多礁石，上岸段施工破壞更多藻礁。或是原方案把藻礁區變水泥地，棧橋方案已經是能夠接氣上岸影響最小的作法。

中油也說，立委赴現場視察情況可見「藻礁都在」，過去藻礁聯盟一再強調的被活埋、判死刑，也證明「不是事實」。

Photo Credit: 中央社 圖右為第三天然氣接收站外推工程。

學者：無論哪個方案都會通過藻礁區，目前方案破壞最小

中興大學環境工程系教授莊秉潔日前也於臉書貼文，表示無論從台北港或現在的觀塘離岸接收站，天然氣船拉海管上岸到大潭電廠，一定會通過藻礁區。只是如何通過破壞最小？

莊秉潔指出，行政團隊嚴謹調查過，棧橋墩位是否有保育類的柴山多杯孔珊瑚？答案是沒有。目前的三接外推方案，行政團隊選擇用棧橋通過，這應是破壞生態最小的方式。

莊秉潔反指，從台北港拉管入大潭電廠，必需在海床開挖約3至5公尺寬，深2到3公尺，長數十公里之槽溝埋海管，其中入大潭電廠需通過約一公里寬的藻礁區。其在藻礁區埋管的面積，「比目前行政團隊中的棧橋，只影響幾個基椿範圍還大許多。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺