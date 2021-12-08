避免交通違規檢舉浮濫，立院修法限縮可檢舉46項目、同輛車違規6分鐘內舉發限1次

（中央社）為避免違規檢舉氾濫，立法院會7日三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定46種民眾可檢舉的交通違規項目；若民眾檢舉一輛汽車但其違規時間相隔未逾6分鐘，公路主管或警察機關以舉發一次為限。

現行《道路交通管理處罰條例》第7條之1明定，民眾得敘明交通違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

檢舉越來越多，修法防止浮濫

不過，隨著智慧型手機普及，民眾檢舉案件數不斷增加。根據警政署統計，民眾檢舉交通違規案件數從2016年的153萬多件，到2020年已增至598萬多件，檢舉案爆量，而其中部分檢舉案屬於跟拍、惡意報復，不僅產生民怨也影響警察執行其他勤務。

立法院會三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，正面表列46種民眾可檢舉的交通違規事項。動態違規部分，包含機車駕駛人未戴安全帽、點燃香菸駕駛、手持行動電話電腦通話、在高速公路不當行駛及裝載、駕駛人有蛇行等危險駕駛行為、違規超車迴車、闖紅燈及闖平交道等行為。

靜態違規部分則包含併排停車、占用身障停車格，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內等特定地點的違規停車。

為避免檢舉氾濫，三讀通過條文明定，民眾檢舉同輛汽車違反同一規定行為，若汽車違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限。

此外，現行《道路交通管理處罰條例》第7條之2明定，汽車駕駛人有經科學儀器取得證據資料證明違規等情形，當場不能或不宜攔截製單舉發者，得逕行舉發，科學儀器應採固定式，並定期於網站公布設置地點。

三讀通過條文新增，科學儀器應經定期檢定合格的法定度量衡器，其取得的違規證據資料地點或路段，應定期公布於網站。

三讀通過條文也新增，載重貨車行駛於設有地磅站的道路，不依規定過磅或裝載貨物超過核定總重量、總聯結車重量，得採用科學儀器取得證據資料逕行舉發。

學者不滿：已無獎金可領，檢舉是為了維護交通安全

立法院會7日三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定46種民眾可檢舉的交通違規項目。有學生及學者下午在交通部座談會上，對這項修法表達質疑及不認同的看法。

交通部與教育部今（8）日在交通部，共同舉辦「兒少交通安全表意座談會」。

新北市兒少代表聞英佐在開放提問時說，交通安全不是透過教育就可改變，執法更重要，像現在學校周邊很多違規停車都沒取締，根本就是兒少的壞榜樣，而今天立法院通過修法，將民眾檢舉交通違規項目限縮46種，他認為根本是開倒車。

明交通大學運輸與物流管理學系教授吳宗修說，他對這次《道路交通管理處罰條例》修法非常不認同，警方怕浮濫，但若小違規一直犯，卻無人阻止，兒少看到大人的錯誤行為都沒人管，也會跟著學，小惡就一直傳染。

吳宗修接受媒體訪問進一步指出，民眾檢舉交通違規現已無獎金可領，都是站在維護交通安全立場協助警方，他自己幾乎每天在監看交通違規，如果警方在後續處理階段人力不足，可以採取外包，限縮檢舉項目並不明智。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺