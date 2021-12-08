防止大量小額消費「洗發票」，符合4項客觀要件狀態將不發統一發票獎金

（中央社）防堵有心人士以迂迴取巧方式，異常增加發票量以提高中獎機會，財政部明定，明（2022）年元旦起，以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，且中獎達一定張數，將不發給發票獎金。

4條件：不合常規的交易、不合常規付款方式、無正當理由、中獎發票達一定張數

去（2020）年高雄有名男子2個月內跑遍賣場，單次購買新台幣1元購物袋或2元白包袋，數量達上千個，以「洗發票」的方式增加發票量，最終對中8400元，引發熱議。

為防堵此種不當行為，保障一般民眾發票中獎權益，財政部7日正式修正發布「統一發票給獎辦法」，參考先前2個月法規預告期間各界提供的建議，明定從2022年元旦起，在符合以下4項客觀要件狀態下，將不發給統一發票獎金。

包含以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不予給獎；獎金若已領取獎金，所轄主管稽徵機關將會具函追回，從明年元旦後取得的中獎發票開始適用，不會向前回溯。

防有心人士，認定基準不予公開

至於前述所謂的「大量」統一發票數量、「小額」統一發票金額，以及中獎發票「張數」的認定基準，考量為避免有心人士刻意規避，不予公開。

針對「不合常規交易或付款方式」的判斷，財政部表示，在法制上已有前例，若與一般正常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為的外觀形式，則就符合定義。

為有助於外界理解，財政部舉例，假設200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，但如經查明確有團購事實，有為正當理由，就不會追回獎金。

不過，若是發現有消費者當期取得小額發票5萬餘張，每張消費金額都僅1元至7元，且當期中獎發票400餘張，明顯就屬不符合一般合理情形，若無正當理由可說明，國稅局就會追回獎金。

財政部呼籲，民眾消費時請索取統一發票，但切勿以不正當方法套取、冒領或以不合常規方式領取統一發票中獎獎金，若經查明屬實者，將由所轄主管稽徵機關追回獎金，如屬於以不正當方法套取或冒領獎金者，將移送司法機關究辦。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺