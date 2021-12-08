人權團體邀集跨黨派立委，呼籲朝野協商跟進國際「外交抵制」北京冬奧

各國陸續加入外交抵制北京冬季奧運的行列，台灣多個人權團體今（8）日舉記者會，邀集跨黨派立委，共同呼籲台灣也應加入抵制北京冬奧的行列。時代力量立委邱顯智、王婉諭也表示，希望立法院長游錫堃召集朝野協商，通過抵制北京冬奧的朝野共識決議。

人權團體：堅持做一個人權頑固份子

台灣人權促進會、西藏台灣人連線、香港編成親年、民間司法改革基金會、台灣東突厥斯坦協會等等27個人權團體今天一早在立法院外舉行記者會，他們強調，台灣在特殊的國際處境中，強鄰中國不只在國內以國家公權力侵害人權，也控制包括西藏、維吾爾、南蒙古和香港等地區與族群，使其無法自由生活。

人權團體也指出，中國更進一步輸出威權，威脅打壓台灣的國際空間，並進一步影響東南亞，以及其他發展中的民主國家，因此他們將在12月10日國際人權日前夕展開各項倡議活動，呼籲各界更重視中國的人權侵害問題。

台灣人權促進會秘書長施逸翔質疑，過去2008年北京奧運時，中共以「發展、安全與人權」斷章取義、移花接木國際人權公約表彰的普世價值，到了現在又想2022年北京冬奧包裝人權迫害。他呼籲，世人應共同抵制2022年北京冬奧。

出席記者會的立委林昶佐表示，全世界都關注新疆、西藏和香港等人權問題，包括美國、澳洲、歐洲議會等都表示將以外交行動抵制北京冬季奧運，台灣在印太地區，扮演人權關鍵角色，包括西藏、香港等也對台灣有很深的期待。他表示，台灣不應置身事外，應該與國際團結合作，展現對人權的堅持。

民進黨立委范雲也表示，抵制冬奧是堅持人權跟民主價值國家的義務，立陶宛、美國跟澳洲已經宣布用外交抵制北京冬季奧運，只派選手參加，而不派遣官員；歐洲議會以578票同意、29票不同意，也通過外交抵制。中國對新疆、西藏等人權的侵害行徑如同當初的納粹，抵制北京冬季奧運是民主國家的義務，「否則當中國抵制台灣時，就不會有人替我們說話。」

時代力量立委邱顯智也表示，已經發文給立法院長游錫堃，希望游錫堃能召集朝野協商，達成共同抵制北京冬季奧運的共識。王婉諭也在臉書上表示，上週時代力量黨團也已在立法院提案，建請行政院審慎評估，注意國際抵制北京冬奧，並在適當時機做出正確回應，目前本案已決定交由黨團協商討論。

他們也要再次呼籲立法院長游錫堃儘速召集協商討論，並希望朝野黨團，共同積極參與並且通過決議文，展現台灣政黨的道德價值髙度，為人權發聲，拒絕讓中共政權繼續恣意妄為。

人權團體將從12月10日早上開始，從中國銀行台北分行遊行至台北101大樓，表達抵制北京冬季奧運的訴求；另外也計畫從今天開始，每週三都在中國銀行台北分行前舉辦快閃抗議行動，直到北京冬季奧運開幕日2月4日前一週為止。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫日前則在臉書上表示，最近以歐美為首，全世界要求抵制北京冬奧的聲音越來越多。國際反北京冬奧團體亦提出「沒有人權就沒有奧運」（No Rights, No Games ）的口號。「作為被中國打壓最多的國家，台灣的態度是國際社會非常關心的。」

矢板明夫進一步指出，若參加北京冬奧，台灣還有別的國家沒有的風險。中共過去幾年常濫抓境內外國人，作為人質外交的籌碼，最近又宣布要抓「台獨頑固份子」，連遠東集團都被當做支持台獨的企業而遭到罰款新台幣3億多元，「台灣運動員如果去北京參賽，是否有安全保障？」矢板明夫認為，在目前兩岸關係緊張之際，更應審慎。

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核稿編輯：翁世航