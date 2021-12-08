北京冬奧外交抵制延燒：紐西蘭、澳洲官員不參加，日本擬「不派閣員」做為折衷方案

美國總統拜登（Joe Biden）在12月6日正式宣布，由於中國的人權問題，將外交抵制2022北京冬奧，而2022年的冬季帕奧也將比照辦理。另外更有20國宣布拒簽「奧林匹克休戰」決議。

而12月8日，澳洲宣布跟進美國，對北京冬奧進行外交抵制。日本則擬跟進，不派閣員前往北京冬奧。

澳洲：對北京冬奧進行外交抵制

（中央社）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（8）日表示，澳洲將不會派官員前往北京參加明年冬季奧運，加入美國外交抵制行列。

莫里森說，澳洲在就外國干預法和近期決定購買核動力潛艦等議題與中國「意見不合」之際，做出這項決定。

莫里森表示：「澳洲不會從強力擁護國家利益的立場退縮，因此不派官員參加（北京）冬奧也不足為奇。」

就在美國宣布外交抵制北京冬奧隔天，澳洲也決定不派官員前往，但未阻止運動員參加。

莫里森在雪梨告訴記者：「澳洲政府官員（將）不會前往中國出席北京冬奧與帕運，澳洲運動員則會參加。」

澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）指出，這次外交抵制不會對澳洲運動員造成影響，預期40名澳洲運動員將參與明年2月展開的北京冬奧。

美國6日宣布，鑑於中國對維吾爾少數民族的種族滅絕行為和其他侵犯人權事件，決定對北京冬奧實施外交抵制，中國回應美國將「付出代價」並警告會施以「堅決的反制措施」。

莫里森也以新疆地區人權侵犯問題，以及北京不願與澳洲官員會談等，作為做出這番決定的主要理由。

過去兩年來，中國因與澳洲激烈政治紛爭，對澳洲貨物實施懲罰性制裁，導致兩國部長級官員停止接觸，雙方關係下滑至1989年天安門廣場血腥鎮壓以來最低點。

澳洲欲立法打擊海外影響操作、禁止華為參與5G建設及呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）起源進行獨立調查等，都讓中國感到憤怒。

澳洲大麥、煤、銅礦、棉花、乾草飼料、木料、龍蝦、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘類水果、穀物、食用葡萄、乳製品、嬰幼兒配方奶粉等都受到中國制裁。

日本：擬不派閣員赴北京冬奧

（中央社）美國日前宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國人權紀錄不佳。日媒報導，日本政府正討論不派閣員（部長級官員）赴北京冬奧，作為折衷方案。

《產經新聞》、《時事通信社》報導，今年7月的東京奧運，中國派遣部長級的國家體育總局局長、中國奧委會主席苟仲文出席。

作為外交上的禮尚往來，日本政府原本討論北京冬奧要派閣員出席，但因歐美國家擴大批判中國的人權問題等，若首相或外務大臣出席北京冬奧，恐會給國際社會錯誤訊息。

日本政府內部正討論由不屬於閣員的體育廳長官室伏廣治、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕作為出席北京冬奧的候選人；山下因並非日本政府官員，可視為在一定程度上響應美國外交抵制，當作日本的折衷方案。

報導說，明年是日中建交50週年，日本政府不希望因此與中國對立，但日本必須與美國和中國雙方往來，若各國響應外交抵制時，也不能只有日本與他國不同；日本政府將視中國方面如何因應，以及七大工業國集團（G7）的動向等，再做最後決定。

日本首相岸田文雄表示：「將綜合考量冬奧意義及對我國外交意義等，站在日本國家利益角度做出自己的判斷。」

紐西蘭：因為疫情不派官員前往冬奧，但關切中國人權問題

《路透社》報導，另一方面紐西蘭也宣布不派官員前往北京冬奧。副總理表示，主要原因是疫情，不過也關切中國的人權問題。

紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）表示，紐西蘭在10月份就已經決定，因為疫情，所以不會派部長級官員參加北京冬奧。不過另一方面，他也表示，曾經多次關切中國的人權問題

還有誰，考慮外交抵制冬奧？

《紐約時報》報導，除了日本之外，加拿大、英國也在考慮對2022北京冬奧進行外交抵制。而早在7月，歐洲議會就通過決議文，呼籲歐盟各國外交抵制北京冬奧。另外俄羅斯則確定會派官員參加北京冬奧。

《自由時報》報導，對於各國的外交抵制，中國外交部發言人趙立堅7日在記者會上表示，歡迎國運動員來參加北京冬奧，表示各國將體育運動政治化。也表示，北京冬奧的主角是各國運動員，各國官員來不來「沒有人會在意」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺