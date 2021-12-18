【專訪】「珊瑚媽媽」陳映伶：照料一座海洋花園，在龍洞海邊為珊瑚「種」出生機

東北角的貢寮龍洞，陳映伶為了見到傳說中「30年前的美麗海洋」，毅然決然投入保護海洋的行列，創立台灣山海天使環境保育協會並擔任祕書長，在閒置的九孔池中與潛水教練、海洋專家投入復育珊瑚行動，這一栽進去就是六年。她帶領一群志同道合的夥伴，不僅成功復育上千株珊瑚，更透過推廣海洋教育，讓更多人關注海洋生態問題。

「潛在海裡，很像自己也化身為魚，像是一個靜靜的闖入者，被魚群盯著警戒著；也能驚喜瞧見小丑魚守衛著他的海葵家園，以及那片令人一見難忘的珊瑚海。」談起熱愛的海洋，陳映伶眼前立刻浮現那方深藍美麗的世界。

人稱「珊瑚媽媽」的陳映伶，原本是一位全職的家庭主婦，因為接觸潛水、愛上海洋，成為海洋志工和環境教育講師，致力於守護海洋生態。然而，踏上復育珊瑚之路則是一股出自好奇的起心動念，「有次和潛水教練入海潛水，我正驚嘆於海底的遼闊絕美，教練卻感嘆地回憶，這片海域30年前比現在更美麗，這番話勾起我對海洋無窮的好奇。」想要找回那片海洋的動力，就此在她心中油然萌芽。

如果找不到答案 那就自己創造

守護海洋的方式很多，陳映伶怎麼想到「種」珊瑚？陳映伶想到，在陸地上種樹是保護自然的「綠色基礎設施」，那麼海洋的基礎設施不就是珊瑚？因此開始研究珊瑚，發現珊瑚可以透過類似種苗移植的方式復育，於是2014年開始，她串聯一群人一起行動，主動提案爭取民間經費，更在貢寮租下一池閒置九孔池進行復育實驗。

就像照料一座海洋花園，她在龍洞海邊企圖為珊瑚種出生機。笑說當時發下宏願要種珊瑚的自己很「天才」，但她其實明白除了熱忱還不夠，需要更多的專業知識與技術，「除了自己上網找答案、請教專家，甚至還跑去和水族業者請教人工介質的做法，學會如何攪水泥製作珊瑚生長的基座，就是一連串從錯誤中累積經驗、尋找方法的過程。

如今，200坪的九孔池成功種出超過1000顆以上的珊瑚，像是軸孔珊瑚、雀屏珊瑚、微孔珊瑚等，今年8月，她更與新北市漁管處合作，將貢寮的和美漁港打造為「珊瑚生態復育與生態體驗中心」，為珊瑚打造合適的復育水域，更安排親水活動和生態教育體驗，讓大小朋友在活動過程中認識海洋、親近海洋，進而愛護海洋。

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影 台灣山海天使環境保育協會祕書長陳映伶投入復育珊瑚行動已六年。

沒跨越過的障礙 才更要敢於嘗試

在踏入家庭前，陳映伶從事媒體工作，媒體人學習新事物的速度快，對很多事情需要有強烈的好奇心而且敢於提出問題，這樣的特質其實對她產生許多影響。好奇又好學，讓陳映伶在復育路上邊做邊玩、始終充滿樂趣。即使遭遇困難，也能不忘初衷樂觀以對，「像是碰到颱風天，只能眼睜睜看著九孔池裡的人工支架斷掉、大批垃圾漂浮進來，會生氣但不沮喪，因為氣完了還是要默默撿起垃圾。」

但這些都比不上被人質疑的洩氣，回首這六年的辛苦，難免跌跌撞撞，她笑說，種珊瑚聽起來很熱血、浪漫，但並不是容易的事，起初很多人、甚至是海洋保育專家也不看好她，甚至懷疑她的動機，不認為這件事會成功。但她卻始終抱持這樣的信念：「或許就是因為不知道成功的底線在哪裡，才會讓我一直做下去。」

陳映伶對海洋保育的重視，也間接影響了身邊的人，「我小時候住在員林外婆家，外婆家有溪流和小魚，還會養雞、鴨、鵝，甚至有時候鵝還會來搶你的飯吃。聽起來很有趣對不對？但當後來我的小孩無法享有這樣的生活時，我覺得很可惜，所以我要自己創造給他們。」

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影 2014年開始，陳映伶在貢寮租下一池閒置九孔池進行復育實驗。

腦海中浮現印象最深的畫面是，她帶年紀還小的兒女到海邊玩耍，兒子抓著海星和她說：「媽媽你看海星會吸我耶，好黏喔！」自然而然習慣親近海，兒子長大後自己組團到沖繩潛水，女兒也成為全班唯一會划獨木舟的人，「這就是我希望的，讓下一代擁有接近自然的技能。」

別為女性貼標籤 從海洋中找到自己的影響力

因為認知到海洋教育必須從小扎根，陳映伶也經常和協會一起舉辦海洋體驗營或是珊瑚體驗。對她來說，看到小朋友從不敢下水，到年年參加活動甚至帶頭跳下去海中，她知道這就是自己為何能堅持下去的答案。

無所畏懼活出自己，是海洋教她的。「大海深深改變了我，我從根本不瞭解海洋，卻矇矇懂懂跳進來還深深愛上。第二個改變是，從過去討厭曬太陽的都市人，變成天天都想飛奔自然的戶外迷。」而更重要的是，海洋讓她重新找到心靈上的滿足，「年輕時從工作中獲得成就感，然後走入家庭成為全職主婦後難免空虛、失落，但幸好海洋接住了我，不僅快樂，更讓我知道自己還能勇敢追夢。」

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影

跳脫舒適圈，勇於追求理想是需要很大的勇氣，而女性堅毅的特質更幫助她持續往前走。「很多時候，其實是我們先限制了自己。」陳映伶認為，性別從來不是限制，女性也不是只能用母親的角色定義自己，「身為母親，更要擁有能持續投入的興趣與熱愛的事，女性的溫柔可以成為更堅強的力量。」

復育珊瑚之路邁入第七年，陳映伶最大心願還是希望有一天能成功讓珊瑚回到大海，「復育珊瑚需要長時間耐心等待，但我相信，從一個人到一群人的力量，一定可以一起走下去，為世界帶來更多正向的改變。」

本文經《VERSE》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航