比利時強制醫護接種疫苗「否則解雇」，引發4000人上街抗議、工會憂心人力短缺
我們想讓你知道的是
比利時自2022年元月起將實施醫護強制接種疫苗，在3個月過渡期內若未接種疫苗將面臨失業，這項政策也引起大批護理師反彈，有護理師表示患者才應是政策焦點，跑去夜店喝酒染疫的是病人不是醫護人員，卻要醫護強制接種疫苗不合理。
（中央社）比利時首都布魯塞爾昨（7）日約有4000人參與醫護抗議行動日，訴求對工作條件不佳以及明（2022）年元月起強制接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗政策的強烈不滿，部分抗議人士一度試圖闖進衛生部長辦公室，警方最後出動催淚瓦斯驅離。
布魯塞爾多家醫護工會以及與醫療相關領域人士發動抗議行動，據警方估計約有4000人參與，在當前COVID-19確診人數大增以及Omicron變異株傳染力增強情況下，這場抗議受到關注。
疫苗強制令將有3個月過渡期，工會憂心人力短缺會更嚴重
綜合比利時多家媒體報導，7日醫護抗議主要聚焦2訴求，包括對工作條件不佳以及明年元月起強制接種疫苗政策的強烈不滿；參與抗議的護理師受訪時表示，政府宣稱自疫情大流行以來對醫療體系投入大筆經費，但對於第一線人員來說還不夠，數個月以來大家一直疾呼缺乏人手，在她服務的醫院有一項醫療服務就因人手不足被關閉。
此外，比利時自2022年元月起將實施醫護強制接種疫苗，在3個月過渡期內若未接種疫苗將面臨失業，這項政策也引起大批護理師反彈，有護理師表示患者才應是政策焦點，跑去夜店喝酒染疫的是病人不是醫護人員，但卻要醫護強制接種疫苗否則解僱不合理。
《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，許多抗議人士手持標語表示如果施行疫苗強制令，醫療照護人力短缺情形會更嚴重，包含了類似「拯救醫療照護而非遣散醫護」、「我的身體我做主」、「救命」等字樣。
比利時政府上個月同意對醫療照護部門自明年1月起施行疫苗強制令，拒絕接種的醫護將被革職並獲得失業相關的補償，或是被停職。
工會對此則擔心強制令會使得人力短缺的情形更嚴重。工會秘書尼森（Olivier Nyssen）表示，處罰那些沒有接種的醫護人員會使得人力短缺，讓國家的健康照護落入危險處境。
位在布魯塞爾的聖盧克大學醫院（UZ Saint-Luc hospital）護理部負責人Joëlle Durbecq在接受《布魯塞爾時報》訪問時指出，到目前為止該院已經因為人力缺乏關掉了108床（總數為1000床）。他並指出該院目前約有一成的員工尚未接種疫苗：「如果從明年元旦開始我們就沒有這一成的人力，我不知道醫院該如何繼續運作。有更多病床得必須關閉。」
關閉病床將會影響醫院收治COVID-19患者的量能，「人力短缺現象在疫情之前早已存在，現在更是雪上加霜。」Durbecq表示，該院負擔不起即將失去一成人力帶來的衝擊，尤其是在疫情危機當中，所有事情都即將崩壞。
這場抗議活動中間發生插曲，部份抗議人士一度試圖強行闖入比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）辦公室，但遭警方出動催淚瓦斯驅離。
據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新統計，過去一周平均每天新增1萬7146確診病例、死亡48例、住院治療300人，疫情爆發至今累計確診186萬例、死亡2萬7000例。
世衛歐洲辦事處警告：強制接種是最後手段
（中央社）世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處7日警告不應強制施打COVID-19疫苗，並且呼籲加強保護發病率高的孩童族群。
世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，強制施打COVID-19疫苗應是「絕對的最後手段，而且只有在所有其他提高疫苗接種率的可行方案都已用盡時才適用。」
克魯格提及，強制措施在某些情況增加了疫苗接種率，這些情況有「特定因果關係」。他還說，也必須考慮強制措施對「公共信心及公眾信任」可能產生的影響。
世衛歐洲區辦事處也提到，病例數增加發生在「所有年齡族群，目前在5至14歲年齡族群中觀察到的比率最高」。
克魯格在記者會上指出，年幼孩童發病率達平均值2至3倍的情況並不罕見，而孩童恐傳染給雙親及祖父母。
克魯格還說：「應針對兒童施打疫苗進行討論，並且要有全國性的考量。」
延伸閱讀
- 歐洲多國民眾上街反對防疫措施，荷蘭首相批「以示威為幌子的暴力行徑」
- 瑞士公投：62%支持政府施行COVID-19通行證、61%同意改善護理人員勞動條件
- 梅克爾丈夫罕見受訪稱不打疫苗是「德國人懶惰自滿」，強制接種與否將成新政府難題
新聞來源
- 比利時醫護上街反強制疫苗 抗議人士欲闖官員辦公室（中央社）
- 世衛警告：強制接種COVID-19疫苗應是最後手段（中央社）
- Nearly 4,000 healthcare workers protest against mandatory vaccination in Brussels（Brussels Times）
- Brussels hospital ‘cannot operate’ without its unvaccinated staff（Brussels Times）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺