比利時強制醫護接種疫苗「否則解雇」，引發4000人上街抗議、工會憂心人力短缺

（中央社）比利時首都布魯塞爾昨（7）日約有4000人參與醫護抗議行動日，訴求對工作條件不佳以及明（2022）年元月起強制接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗政策的強烈不滿，部分抗議人士一度試圖闖進衛生部長辦公室，警方最後出動催淚瓦斯驅離。

布魯塞爾多家醫護工會以及與醫療相關領域人士發動抗議行動，據警方估計約有4000人參與，在當前COVID-19確診人數大增以及Omicron變異株傳染力增強情況下，這場抗議受到關注。

疫苗強制令將有3個月過渡期，工會憂心人力短缺會更嚴重

綜合比利時多家媒體報導，7日醫護抗議主要聚焦2訴求，包括對工作條件不佳以及明年元月起強制接種疫苗政策的強烈不滿；參與抗議的護理師受訪時表示，政府宣稱自疫情大流行以來對醫療體系投入大筆經費，但對於第一線人員來說還不夠，數個月以來大家一直疾呼缺乏人手，在她服務的醫院有一項醫療服務就因人手不足被關閉。

此外，比利時自2022年元月起將實施醫護強制接種疫苗，在3個月過渡期內若未接種疫苗將面臨失業，這項政策也引起大批護理師反彈，有護理師表示患者才應是政策焦點，跑去夜店喝酒染疫的是病人不是醫護人員，但卻要醫護強制接種疫苗否則解僱不合理。

這場抗議活動中間發生插曲，部份抗議人士一度試圖強行闖入比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）辦公室，但遭警方出動催淚瓦斯驅離。

據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新統計，過去一周平均每天新增1萬7146確診病例、死亡48例、住院治療300人，疫情爆發至今累計確診186萬例、死亡2萬7000例。

世衛歐洲辦事處警告：強制接種是最後手段

（中央社）世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處7日警告不應強制施打COVID-19疫苗，並且呼籲加強保護發病率高的孩童族群。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，強制施打COVID-19疫苗應是「絕對的最後手段，而且只有在所有其他提高疫苗接種率的可行方案都已用盡時才適用。」

克魯格提及，強制措施在某些情況增加了疫苗接種率，這些情況有「特定因果關係」。他還說，也必須考慮強制措施對「公共信心及公眾信任」可能產生的影響。

世衛歐洲區辦事處也提到，病例數增加發生在「所有年齡族群，目前在5至14歲年齡族群中觀察到的比率最高」。

克魯格在記者會上指出，年幼孩童發病率達平均值2至3倍的情況並不罕見，而孩童恐傳染給雙親及祖父母。

克魯格還說：「應針對兒童施打疫苗進行討論，並且要有全國性的考量。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺