【專訪】設計師徐景亭：率性拋卻性別框架，讓三重的「黑色聚落」重獲新生

文：陳姿樺

曾為台灣加工製造業重鎮的新北三重，在1990年代隨著工廠外移、技術轉型，曾經24小時不夜的廠區逐漸沉靜下來。面對在地記憶的消殞，設計師徐景亭並未被動等待，她懷著對未來的想像力，翻動並尋找著潛藏在三重巷弄間的寶藏，希冀讓「黑色聚落」中傳統產業的豐富面貌為更多人所知，從中找尋到地方情感的連結，並將記憶傳承下去。

新北市三重區中正北路193巷，兩側林立的透天厝，共同點是一樓皆為擺放機具的廠房。這裡大概不是一般人日常生活中會來訪的地方，但對徐景亭來說，三重、新莊、五股一帶，是她大學念設計時打樣的必到之處。而現在，這裡更已成為她花費許多心力想好好保存、珍惜的夢想之地。

從東海醫院到三重黑色聚落

身兼工業設計師、知名策展人，同時作為DHH studio東海醫院設計工作室負責人的徐景亭，20多年前的921地震震垮了她在台中東勢的老家，一家人只好舉家搬遷到爺爺留下的東海醫院閒置空間居住。東海醫院舊址已不再營運，但她看著這些陪伴她成長的醫療器材與空間，希望留下紀念，於是在2002年策劃裝置展覽，並成立東海醫院設計工作室，創作許多與醫院意象有關的作品。

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影 DHH studio東海醫院設計工作室創辦人徐景亭在三重推動「黑色聚落」計畫。

往後幾年，她的人生發生不少轉變，結了婚、生了小孩，隨著2009年東海醫院正式拆除，她部份的記憶彷彿也跟著消失。此後，她將工作室搬到夫家所在的三重，但等待著她的，卻是另一份消失。點開Google Maps，可以看見散佈在中正北路193巷上，一間又一間的工廠，從零件到組裝，生產鏈一應俱全。附近一帶從1970年代開始，就已是北台灣加工製造業重鎮，徐景亭夫家的事業便是其一。

然而，2008年的金融海嘯，卻讓公公的工廠接不到訂單；海嘯過後，危機也還沒結束，隨著時代變遷、產業與技術日新月異，各工廠都直面轉型與傳承的課題，公公也動念要將工廠收起來。心裡不捨的徐景亭突發奇想：「不然我來學怎麼來做這個工廠！」和大部分的師傅一樣，徐景亭的公公覺得女孩子學不來工廠的技術，但仍帶著她進廠觀摩真正的實務操作。

「實際上去拜訪不同師兄之後，我覺得這真的是一門很大的學問，不是說你要接就可以接。」這或許無關性別，因為不同領域確實有各自需要的專業與經驗。徐景亭轉念一想，如何運用自己的設計專業，讓這個地方在完全消失以前，能被與她同樣需要這裡的人記住，於是著手推動「黑色聚落」活化計畫。

讓黑色聚落被認識、被肯認

這些年，徐景亭在三重做了許多嘗試，從重新裝潢公公的工廠作為東海醫院設計工作室據點開始，積極接觸並串連附近的工廠與師傅。「我想要從各種不同面向，讓大家認識這個地方。」徐景亭連結自己周遭的朋友，如藝術家、創作者、產品設計師，與在地的國高中、甚至更遠的大學，一手籌備活動與座談，漸漸地，越來越多人願意和她走在一起，主動表達參訪、認識黑色聚落。

「我相信我們之前做的推廣是有效果的，因為後來真的滿多人會來這邊找工廠。」徐景亭回憶，之前曾接過電話詢問到黑色聚落的公車路線，對方想來找工廠；也曾在活動中成功媒合業主需求與工廠師傅。像黑色聚落這樣維持著一定產能，工廠間又能緊密合作的地方，正好貼合現在新創產業與創客的趨勢。她相信，三重還有無限的可能。

儘管滿腔熱血，在推廣的路上困難必定難免。起初最大的難題並非來自外部，而是原先對自己工藝感到自豪的師傅，在時代洪流下看不見自己的前景、找不到持續下去的動力。「他們會一直告訴我說，最好的時機已經過了。」經歷過工廠24小時不間斷運作的榮景，再對照今日的產能實在不勝唏噓，讓師傅面對徐景亭的熱情總是消極以待。

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影 徐景亭夫家的事業經營加工製造業的工廠。

她找來日本導演進行紀錄片拍攝，師傅們在接受採訪後，反應都相當正面，讓她發現，原來師傅不是不願配合，只是需要得到更多重視與有人肯認他們的價值。在荷蘭進修的經驗，讓徐景亭更加體悟到三重工廠的資源有多可貴，「如果你跟我在荷蘭的同學說，我們想找工廠，只要走出去就有，他們會覺得是天方夜譚。」

全力找回單純的美好

無論在設計圈或工廠，只要是徐景亭認為重要的事物，她總是願意毫不保留地奮力推廣。然而，作為長期身在男性較多的場域裡的女性，這一路上多少碰過因性別而有所不同的對待。

例如，工廠師傅對徐景亭往往相對溫和，或是過去職場上也遭遇過薪資不平等的問題，當時的徐景亭直接詢問總經理，對方卻認為這是理所當然，「他一講這句話就馬上被我回嘴，什麼年代了，你們還有這樣的底薪不同？」自知理虧，總經理下個月馬上調整薪水。

徐景亭這樣甩開性別框架的直率發揮，並不是只有一次。在女兒兩歲前，她正視自己內心對出國進修的渴望，「我很單純覺得，我如果沒有去做，未來可能不會是一個快樂的母親。」在這個不斷為女性、母親加上各種枷鎖的社會裡，她選擇不把責任推給婚姻、兒女，真正地為自己做決定，選擇去荷蘭進修。

Photo Credit: Ogawa Lyu攝影 徐景亭積極接觸並串連三重工作室附近的工廠與師傅。

或許，也是女兒給了她這份勇氣，「我從小孩身上，重新看到那份單純。」陪伴女兒成長的同時，徐景亭彷彿也跟著再長大了一次。喜歡的、不喜歡的，應是如此簡單的心意，那為何在成為大人後變得這麼複雜？她重新學習用孩子的心去看待世界，才發現，那些最美好的事物其實不在遙遠彼方，而存在於平凡不過的日常生活裡。

對徐景亭來說，黑色聚落就是這樣美好的事物，「我單純想要讓我生活周遭的環境變好，也想讓大家知道，這裡有這麼好的地方。」她說，就像是把家裡打掃乾淨、變得舒適，大家就會喜歡、人就會回來。她深信，只要用這樣單純的想法持續推動，記憶就會被留住，永續也會自然而然地發生。

本文經《VERSE》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰