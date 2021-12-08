美、俄總統視訊通話：拜登警告若入侵烏克蘭將受強力制裁，普亭要求北約遠離俄邊境

文：吳宗宜

俄國陳兵邊境，烏克蘭問題再度成為焦點

俄羅斯近來屢屢增兵至烏克蘭及白俄羅斯的邊境，再度挑起烏東問題的敏感神經，引起區域的局勢緊張。對此，美國和北約均聲明譴責俄國的軍事動員行動，美國總統拜登（Joe Biden）則於12月7日與俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」），進行視訊通話商討烏克蘭問題。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在會後向記者表示：「拜登總統看著普亭的眼睛，就像我現在看著你的眼睛一樣，然後告訴他，我們已經準備好要做在2014年（克里米亞戰爭）時沒有做的事了」，明示普亭美國已準備好進行更大規模、更為強硬的經濟制裁。此外，雖然蘇利文沒有解釋細節，他也表示美國將就本案與歐洲盟友進行深度合作。

自俄羅斯於2014年促使克里米亞進行公投，進而自烏克蘭併吞該地區以來，俄國持續支持烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）等地的分離主義組織與政府軍作戰，至今，這場武裝衝突已造成1萬3000多人死亡。

12月3日，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在烏國議會上宣稱，俄羅斯已在烏克蘭東部邊境附近集結9萬4000名士兵，可能會於明（2022）年1月下旬對烏克蘭發動攻勢，美方對俄羅斯軍隊人數和可能發動襲擊時間表的評估也相當類似，《華盛頓郵報》於12月3日報導稱，美國情報官員懷疑莫斯科正在策劃一場，動用多達17萬5000名士兵的多線對烏攻勢，最早可能在明年發生。

《衛報》報導，安全智庫CAN的俄羅斯研究主任科夫曼（Michael Kofman）指出：「這肯定是自2014年以來，我們見過俄國規模最大的軍事佈署」，並表示這種規模的軍事集結、不尋常的部隊調動和動員的數量，比向烏克蘭及其西方盟國發出可信威脅所需要的還要多得多，「他們遠可以用更少的部隊或更明顯的軍事部署來恐嚇他人。」

俄羅斯則否認其增派軍隊的目的是準備入侵烏克蘭，並稱在邊境集結軍隊純粹是出於防禦目的，普亭抨擊烏克蘭方面的言論危言聳聽，並警告北約國家若向烏克蘭佈署戰略武器或軍隊，將越過莫斯科的「紅線」，可能引發強烈反應：「紅線可能是來自增加烏克蘭的威脅性……如果他們在烏克蘭領土上部署飛彈攻擊系統，飛彈飛往莫斯科的時間將只有五到七分鐘。……俄羅斯關切在其邊界附近進行的重大軍事演習，包括最近在黑海進行的軍演，當時戰略轟炸機在距邊界僅20公里的地方飛行，配備了可以精準攻擊的武器，甚至可能配備核武，我們肯定會認為這是威脅。」

普亭並要求北約提供具有法律約束力的安全保證，保證不會進一步東擴或將其武器置於俄羅斯領土附近。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提供安全保證，確保北約不會靠近俄羅斯邊境，「這是普亭的底線，要嘛北約提供保證，要嘛俄羅斯入侵烏克蘭。」

《衛報》報導，著名的俄羅斯外交政策分析師盧基亞諾夫（Fyodor Lukyanov）表示，俄羅斯應不會立即發動攻勢，但莫斯科已表明，如果無法透過談判改變歐洲冷戰後的安全局勢，它已準備好使用武力：「俄羅斯認為烏克蘭與西方之間存在任何形式的軍事聯盟，（不一定是北約成員國）是真正的紅線……是絕對不可接受的。」

據《路透社》報導，俄羅斯近日宣布將在其南部軍區展開定期的冬季軍演，其中部分演習的地區與烏克蘭邊境接壤，1萬名士兵已轉移到該地區的訓練場所。

俄羅斯外貿銀行（VTB）的董事長科斯汀（Andrey Kostin）告訴CNBC：「無論我們在國內進行什麼活動，都是在我們的領土內，而有北約船隻、包括美國船隻，在距離俄羅斯邊境僅20或30公里的黑海隨意航行……我們生活在北約導彈可以在七分鐘內到達我們領土的條件下，所以我們相信，我們面臨比北約國家或美國更大的威脅。」

科斯汀指出，俄羅斯與西方關係不佳，是基於西方國家缺乏信任：「我們非常相信，這種關係遲早會變得更好，我們正面看待普亭和拜登可能會面的消息，我們非常期待這會帶來一些積極的變化。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

拜登上任後，曾在今（2021）年6月16日與普亭在日內瓦首次會面，但自那以後，雙方的緊張局勢仍持續增加，今年更是相互驅逐外交官員。

近日俄羅斯集結軍隊至烏克蘭邊境的舉動，更讓兩國關係降至冰點，華盛頓大力抨擊莫斯科的行為，並警告如果俄羅斯入侵，西方將對其進行嚴厲制裁。

拜登曾在雙邊會談前誓言要讓俄羅斯非常難以發動入侵，並表示「我不會接受任何人的紅線。」

美國國務卿布林肯也警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭付出沉重代價：「我們已向克里姆林宮明確表示，我們將對此作出堅定的回應，包括採取一系列我們過去避免使用、具有高度影響力的經濟制裁措施。」

《路透社》報導，與外交部關係相當密切的俄羅斯國際事務委員會主席科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）表示，普亭和拜登很難達成共識：「他們唯一可能同意的事情，是每個人都某種程度的表現出克制和承諾緩和局勢，否則我想不出拜登如何向普亭保證北約不會東擴。」

白宮則在12月6日發表聲明稱，拜登與義大利、法國、德國和英國的領袖們一致認為，執行《明斯克協議》是解決頓巴斯衝突的唯一途徑，他們還呼籲俄羅斯緩和緊張局勢，並強調西方國家對烏克蘭主權和領土完整的支持。

英國政府發言人表示，英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）誓言，英國將持續使用所有經濟和外交工具，防止俄羅斯對烏克蘭任何手段的侵略。

近幾個月來，俄羅斯的立場已經從過去數年的要求烏克蘭不得加入北約，轉變為反對北約在俄羅斯周圍任何形式的存在。

英國駐美大使皮斯（Karen Piece）告訴POLITICO：「我認為俄羅斯的路線正在發生變化，當他們在2008年發動對喬治亞的戰爭時，他們並沒有說出喬治亞靠北約太近這種論點，但他們後來也確實使用了這個論點。現在普亭再度宣稱北約在烏克蘭的存在，對俄羅斯構成威脅，這是在製造一套說詞，如果他願意，他可以在世界各地使用這套說詞……但普亭在任何時刻通常都有不止一種計劃，他非常擅長根據我們的反應進行下一步。」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也重申了對俄羅斯的警告，並強調北約對烏克蘭主權和領土完整的承諾仍然堅定不移：「未來俄羅斯對烏克蘭的任何侵略都將付出高昂的代價，並對俄羅斯產生嚴重的政治和經濟後果。」

《路透社》報導，外交政策分析師、前俄羅斯駐美國外交官弗羅洛夫（Vladimir Frolov）表示，讓華盛頓參與烏克蘭問題對莫斯科來說似乎是一場失敗，他不相信普亭會接受關於歐洲未來安全架構的談判的模糊承諾：「俄方要求具有法律約束力的保證，這種要求縮小了外交的周旋餘地，這表示他們其實並沒有真正認為外交談判會成功。」

《衛報》報導，國際危機組織（Crisis Group）歐洲和中亞計畫主任奧利克（Olga Oliker）說：「我希望看到俄羅斯軍隊開始撤退，但我認為俄羅斯軍隊將留在原地，直到各方能達成更多協議，因為他們是俄羅斯的籌碼。」

美國之音報導，美國前助理國務卿康利（Heather Conley）表示，普亭願將在烏克蘭的僵局中施加巨大壓力，如果俄羅斯未能如願以償，「普亭將使用軍事手段來實現他的政治目標。」

政治顧問公司R.Politik中心的創始人、卡內基莫斯科中心的非常駐學者斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）也有同樣看法，她告訴法新社，「普亭似乎不再虛張聲勢，準備不顧一切後果的採取行動。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航